Ameerika autotootjad püüavad aastapäevast kasu lõigata

USA autotootjad mängivad patriotismi peale

Ameerika autotootjad seovad sel suvel oma kampaaniad riigi 250. sünnipäeva ja muuhulgas ka USA pinnal peetavate Jalgpalli MM-i mängudega, et jõuda suurema publikuni.

Jeep kingib Wranglereid

Jeepide tootja Stellantis lubab kinkida Wrangleri maasturid 100 USA elanikule, kes on seaduslikult nimetatud riigi esimese presidendi George Washingtoni järgi, kui Ameerika koondis võidab maailmameistritiitli ja sellega kaasneva Kuldse Jumalanna. Reklaamis ütleb koomik Iliza Shlesinger, et tegemist on vabaduse, vastaste pisarate ja meetermõõdustikule keskmise sõrme näitamisega.

Jeepi kampaania käib koos kujundiga, kus George Washington ületab valges Wrangleris Delaware'i jõge. Stellantise globaalse turundusjuhi Olivier Francois' jaoks jätkab see varasemaid Ameerika-teemalisi reklaame, mille kaudu on brändi sõnumit pikka aega üles ehitatud.





Chevrolet ja Ford rõhutavad oma Ameerika juuri

Chevrolet on taaselustanud eelmise sajandi kampaania "Ameerika süda" ning sidunud selle aasta pikkuse tegevusega, mis liigub 250. aastapäeva poole. Hiljuti kihutas General Motorsi bränd Indianapolis Motor Speedwayl Corvette ZR1X-iga, et kustutada raja ääres 250 hiiglaslikku sünnipäevaküünalt.

Ford käivitas eelmisel aastal kuu aega pärast Donald Trumpi tariifide väljakuulutamist kampaania "Ameerikast, Ameerikale", pakkudes ostjatele üle riigi töötajate hinnasoodustusi. Fordi juhtide sõnul aitas see igakuist müüki 16,3 protsenti tõsta.

Trumpi tariifid muutsid sõnumit

USA president Donald Trump on pikka aega rõhutanud Ameerika autotehaseid ja töötajaid, mistõttu on kodumaist tootmist esile tõstvad kampaaniad saanud autotootjate jaoks lisaväärtuse. Pärast 2025. aasta kevadel kehtestatud tariife reklaamisid tootjad oma USA tehase juuri nii meedias kui ka ajalehereklaamides.

Fordi kampaania pälvis ka Trumpi otsese heakskiidu, kui ta kirjutas Truth Socialis: "Suurepärane reklaam FORDilt!" Sel suvel pakub Ford oma kampaania "Ameerika väärtus. Ameerika väärtuste nimel" raames töötajatele soodushindu.

Ekspert näeb väiksemat riski

Pennsylvania ülikooli Whartoni kooli turundusprofessor Americus Reed ütles, et kirglikud või nostalgilised sündmused, nagu maailmameistrivõistlused ja Ameerika tähtpäev, annavad ettevõtetele võimaluse kõnetada laiemat potentsiaalsete klientide ringi. Tema sõnul aitab seos kultuurilise hetkega brändi nähtavust kasvatada.

Reed märkis ka, et otsekohesed patriootlikud sõnumid võivad osa kliendibaasist võõrandada, kuid maailmameistrivõistluste toetamine on väiksema riskiga taktika. Francois lisas, et jalgpalli maailmameistrivõistluste ja America 250 kokkulangemine samadel kuudel on autotootjatele haruldane võimalus publiku tähelepanu püüda.

Taust

Stellantis on varem kasutanud Ameerika sümboleid ka Kapten Ameerika kampaanias, tuues superkangelase ikoonilise kilbi Jeep Wrangleri rehvikattele. Francois kirjeldas seda kui mängulisemat viidet riigile kui traditsioonilist lippu.

Plussid

• USA autotootjatel avaneb võimalus siduda brändid suure kultuurilise tähelepanuga.

• Maailmameistrivõistlused pakuvad patriootiliste sõnumite jaoks väiksema riskiga platvormi kui otsene poliitiline loosung.

• Ameerika tehaseid rõhutavad kampaaniad võivad tugevdada kodumaise tootmise kuvandit.

Miinused

• Liiga otsene patriootlikkus võib osa kliendibaasist võõrandada.

• Kampaaniate mõju sõltub tugevalt suurtest sündmustest ja ajastusest.

• Sõnumid võivad muutuda korduvaks, kui samu sümboleid kasutatakse sageli.