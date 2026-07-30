Ferrari müüs Luce aastase tootmismahu kahe kuuga läbi!

Ferrari esimese täiselektrilise mudeli Luce aastane tootmismaht müüdi väidetavalt vähem kui kahe kuuga välja, kuna peamiselt Hiinast lähtuv nõudlus täitis 2026. aasta kvoodi.

Ferrari on saavutanud oma esimese elektriauto Luce 2026. aasta müügieesmärgi, teatas Financial Times kolmapäeval. Lehe andmetel oli eesmärk müüa sel aastal veidi alla 500 auto ning kvoot täitus vähem kui kahe kuuga arvates mudeli turuletoomisest 25. mail.

Luce on Ferrari esimene täiselektriline mudel ning erineb ettevõtte tavapärastest kaheukselistest sportautodest. Tegemist on neljaukselise viiekohalise pereautoga, mille baashind Euroopas on umbes 550 000 eurot.

Mudeli välimus on pälvinud ka kriitikat. Auto disaini on seostatud endiste Apple'i disainerite Jony Ive'i ja Marc Newsoni tööga ning Ferrari juhtkond on varem selgitanud, et ebahariliku vormi tingisid suuresti aerodünaamilised nõuded.

Financial Timesi teatel on peamine nõudluse vedur Hiina turg, kuhu eraldatud 88 eksemplari müüdi läbi mõne tunniga. Sama väljaande järgi on Luce tänu piiratud tootmismahule saanud kiiresti ihaldusobjektiks varasemate Ferrari klientide kõrval ka uute klientide seas.

Ferrari tegevjuht Benedetto Vigna on varem öelnud, et ostjate seas on olnud ka märkimisväärselt uusi, nooremaid ja elektriautodega harjunud luksuskliente. Esimesed tarned algavad 2026. aasta oktoobris ning teatud turgudel ulatub järjekord juba 2027. aasta lõppu.

Luce esitlus tõi omal ajal kaasa terava vastureaktsiooni Ferrari traditsiooniliste fännide ja mõnede investorite seas. Endine juht Luca di Montezemolo on lausa öelnud, et selliselt autolt peaks vähemalt tantsiva hobuse märgi eemaldama, ning aktsia langes esitlusjärgsetel päevadel üle 6–8%. No mis ikka teha, kui kõik asjast aru ei saa?

Ferrari pressiesindaja ei soovinud teemat kommenteerida. Ettevõte on üksnes öelnud, et annab uue elektriauto turuletuleku kohta värsket infot koos esimese poolaasta majandustulemuste avaldamisega.