Tata Motorsi Iveco-tehing lükkub teist korda edasi

Tata Motorsi 3,8 miljardi euro suurune Itaalia tarbesõidukitootja Iveco ülevõtmine lükkub taas edasi. Ettevõtted ootavad tehingu lõpuleviimist nüüd 2026. aasta lõpu poole, mis tähendab, et varem lubatud tähtaeg septembris nihkub edasi.

Neljapäevasel kvartalitulemuste esitlusel teatas Iveco, et tehingu saab lõpule viia pärast seda, kui Tata Motors on augusti lõpuks kätte saanud viimase puuduoleva loa Euroopa regulaatorilt. Ettevõtte sõnul on kõik esitatud küsimused vastatud ja lõplikku kooskõlastust oodatakse augusti lõpuks. Seejärel vormistatakse ülejäänud protseduurilised formaalsused: ülevõtmispakkumine peaks avanema septembri alguses ja tehing sulguma novembri alguseks.

See on juba teine edasilükkamine, kuna algselt lootis Tata Motors tehingu lõpetada juuni lõpuks.

Viivitusel on Tata jaoks otsene finantsmõju. India autotootja ei saa Iveco tulemusi tõenäoliselt suure osa 2027. majandusaastast oma aruannetesse konsolideerida, mis omakorda lükkab edasi tema seni suurima ostu panuse kasumireale. Edasi võib nihkuda ka Itaalia veoki- ja bussitootja integratsiooni- ning äriplaanide käivitamine.

Mis veel puudu on

Tata Motorsi juhtkond on varem selgitanud, et kõik vajalikud load on käes peale finantsregulaatorite kooskõlastuste Prantsusmaal ja Hispaanias. Ivecol on finantseerimisega tegelev ettevõte, mille ühinemiseks Tata Motorsiga on vaja finantsjärelevalve eraldi luba.

Ametlik lõpuleviimise protsess algab alles siis, kui kõik load on olemas. Seejärel esitatakse Tata pakkumine Itaalia väärtpaberiturgude järelevalvele Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), misjärel pakkumine ametlikult käivitub. Pärast pakkumise avamist kutsub Iveco kokku erakorralise üldkoosoleku.

Finantsjuht lahkub

Samal päeval teatas Iveco, et finants- ja IT-juht Anna Tanganelli lahkub ettevõttest pärast Tata Motorsi avaliku ülevõtmispakkumise sisulist lõpuleviimist. Lahkumiskuupäev on 2. november 2026, mil ta asub tööle teise börsiettevõttes. Uue finantsjuhi otsing on juba käimas.

Taust ja mastaap

Mumbais asuv autotootja teatas 2025. aasta juulis, et ostab Iveco 4,4 miljardi dollari eest, laiendades sellega oma globaalset haaret. Iveco oli enne eraldiseisvaks ettevõtteks lahutamist Itaalia suurkontserni Fiat tarbesõidukite haru ning mõlemad on osa Agnellide perekonna äriimpeeriumist.

Ost aitab Tatal ehitada üles tõeliselt globaalse tarbesõidukiäri: ühendatud müügimaht ületab 540 000 sõidukit aastas ja käive 25 miljardit dollarit. Tata Motorsi jaoks on tegemist suurima ostuga pärast JLR (Jaguar Land Rover) omandamist 2008. aastal 2,3 miljardi dollari eest; Tata grupi ajaloos jääb see suuruselt teiseks Tata Steeli 2007. aasta Coruse-tehingu järel.

Osa analüütikuid on hoiatanud, et tehingu lõpuleviimine sunnib Tata Motorsit keskenduma püsivama finantstulemuse saavutamisele, kuid enamik peab lõpuleviimist ettevõttele väärtust loovaks. UBS Securities' analüütikud Pramod Kumar, Vedant Kshatriya ja Hemal Bhundia kirjutasid 27. jaanuaril, et ost laiendab ettevõtte geograafilist haaret ja on Tata Motorsile väärtust lisav. Arvestades ettevõtte konkurentidest väiksemat mastaapi, ootavad nad, et Euroopa veokimahtude paranemine toetab marginaalide kasvu ja rahavooge.