Telli takso ChatGPTst

Nüüd on olemas ka ChatGPT-s võimalus alustada takso tellimist otse vestlusest. See tähendab, et saad ChatGPT-le kirjutada pealevõtu- ja sihtkoha, vaadata eeldatavat hinda ning seejärel liikuda Bolti rakendusse, kus sõit kinnitatakse ja selle eest makstakse.

Ehk ChatGPT ise sulle autot ukse ette ei saada. Vähemalt praegu mitte.

Uus lahendus töötab kõigil turgudel, kus Bolt sõiduteenust pakub: Tallinnas sisestad ChatGPT-sse soovi sõita lennujaama ning Pariisi jõudes alustad samast vestlusest uue sõidu tellimist hotelli.

Praktikas on tegemist Bolti uue tellimiskanaliga, mitte eraldiseisva sõiduteenusega. Kõige lähem võrdlus oleks Google Maps, kus saad valida sihtkoha, vaadata võimalikku sõitu ja liikuda sealt edasi Bolti rakendusse.

ChatGPT-s kuvatakse eeldatav hind, võimalik marsruut ja juhi saabumisaeg. Samuti võib vestlus aidata leida sobivama pealevõtukoha. See võib olla kasulik näiteks lennujaamas, suure kaubanduskeskuse juures või võõras linnas, kus täpse aadressi teadmisest üksi alati palju abi ei ole.

Sõidu lõplik hind kinnitatakse siiski Bolti rakenduses. Seal valitakse ka makseviis, rakendatakse soodustused ning kasutatakse ettevõtte kontot või teisi Bolti kontoga seotud võimalusi. Praeguse lahenduse kasutamiseks peab Bolti rakendus telefonis olemas olema.

Ka sõidu muutmine ja tühistamine toimub Bolti äpis, mitte ChatGPT vestluses.

Seega ei muuda uus lahendus Bolti kasutamist täielikult, rakenduski peab olemas olema. Pigem vähendab see vajadust liikuda planeerimise ja tellimise vahel eri rakendustes. Kui kasutaja arutab ChatGPT-ga reisi, valib hotelli või otsib restorani, saab ta samas vestluses alustada ka sõidu tellimist. Näiteks on ChatGPT üks parimaid mooduseid mobiilse seadmisega häälvestluse pidamiseks sest ükski teine lahendus pole siiani eesti keelt niivõrd sujuvalt mõistnud.

Bolt on esimene sõiduteenuse platvorm, mida saab ChatGPT kaudu kasutada Euroopa Liidus, Ühendkuningriigis, Norras, Šveitsis, Ukrainas ja Aserbaidžaanis. Ettevõtte hinnangul teeb see Bolti teenuse nähtavaks ChatGPT ligikaudu 900 miljonile iganädalasele kasutajale.

See number kõlab uhkelt, kuid ei tähenda, et 900 miljonit inimest hakkaks nüüd ChatGPT kaudu Bolti tellima. Kasutajal peab endiselt olema Bolti konto, telefonis rakendus, alla tõmmatud ChatGPT ning sellega ühendatud Bolti plugin ja alles siis peab asuma turul, kus sõiduteenus töötab.

Tulevikus plaanib Bolt lisada võimaluse maksta sõidu eest otse ChatGPT-s. Siis muutuks lahendus juba märksa sisulisemaks.

Praegu on see eelkõige mugav otsetee, mis aitab sõiduotsingu ChatGPT-s ära teha, kuid annab viimase sõna endiselt Bolti rakendusele.