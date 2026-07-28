Cars & Coffee ja BBQ Festival ühendavad Teletorni all jõud...

Tallinna Teletorni ümbrus täitub 15. augustil erilisemate autode, mootorrataste ja grillisuitsuga.

Cars & Coffee Tallinn ning seni Vanamõisas toimunud BBQ Festival panevad seljad kokku ja korraldavad ühise Cars & BBQ Festivali.

Päris nullist uus sündmus siiski ei sünni. Mõlemal korraldajal on oma ajalugu ning Cars & Coffee toimus Teletorni platsil juba 2024. aastal. Toona oli vaadata küll palju põnevaid sõidukeid, kuid suurel platsil jäi ruumi üle ja külastajana tekkis tunne, et midagi võiks veel toimuda. BBQ-võistlus sobib sinna üsna loogiliselt. Üks seltskond räägib tundide kaupa autodest, teine liha sisetemperatuurist. Kõigil on tegevust.

Autopoolel tuuakse välja üle 100 eelvaliku läbinud hobiauto ja mootorratta. Valik ulatub klassikutest haruldaste sportautodeni ning eesmärk ei ole täita platsi lihtsalt võimalikult suure hulga sõidukitega.

Cars & Coffee 2024 teletorni all toimunud sündmuse kokkuvõtet ja pildigaleriid näed Petrolheads.ee lehelt.

Grillipoole keskmes on korraldajate sõnul Eesti seni suurim KCBS ehk Kansas City Barbeque Society reeglite järgi peetav BBQ-võistlus. Eesti meistrivõistlustel osaleb 18 võistkonda kuuest riigist. Võisteldakse neljas klassikalises kategoorias: kana, searibi, sea abatükk ja veise rinnak ehk brisket.

Võistlustööd valmivad puu-, söe-, graanuli- või pelletiküttega grillidel ja suitsuahjudes. Publik saab jälgida tiimide tööd ning näha, kuidas valmistatakse liha, mida ei saa seekord päästa ketšupi ja lootusega.

„Eesti BBQ on kõrgel tasemel. Meil on mitmeid rahvusvaheliselt auhinnatud meeskondi ning pidevalt lisandub uusi võistlejaid,“ ütles KCBS Euroopa karikavõitja ja Insomnia Teami kapten Ardo Kalda.

Lisaks võistlusele rajatakse festivali alale ligi 150 ruutmeetri suurune grilliekspo. Seal tutvustavad tootjad grille, suitsuahjusid ja lisavarustust ning jagavad praktilisi nõuandeid. Päeva jooksul toimuvad grillidemonstratsioonid, koolitused ja degustatsioonid. Teiste seas astuvad üles Enn Tobreluts ja Priit Toomits.

Festivali peakorraldaja Cristo Veberi sõnul sooviti teha midagi enamat kui autonäitus või grillivõistlus eraldi.

„Tahtsime ühendada kaks kirglikku kogukonda ning pakkuda külastajatele terve päeva jagu elamusi ainulaadses keskkonnas Tallinna Teletorni juures,“ kommenteeris Veber.

Väravad avatakse kell 11.30. BBQ-võistlustöid esitatakse kohtunikele kell 12.00–13.30 ning auhinnatseremoonia algab kell 16.20. Vahele mahuvad grillikoolitused, demonstratsioonid ja Tobrelutsu Dirty Steak Show. Lisaks pakutakse BBQ-stiilis tänavatoitu ning avatud on lasteala.

Festivali ajakava

11:30 – Väravad avatakse külastajatele

– Väravad avatakse külastajatele 11:45 – Avakõned

– Avakõned 12:00 – Priit Toomitsa grillidemonstratsioon (Grilly ala)

– Priit Toomitsa grillidemonstratsioon (Grilly ala) 12:30–12:55 – BBQ Entertainment & Enn Tobrelutsu grillikoolitus ning degustatsioon

– BBQ Entertainment & Enn Tobrelutsu grillikoolitus ning degustatsioon 12:00–13:30 – KCBS võistlustööde esitamine

– KCBS võistlustööde esitamine 13:00 – Priit Toomitsa grillidemonstratsioon

– Priit Toomitsa grillidemonstratsioon 14:00 – Priit Toomitsa grillidemonstratsioon

– Priit Toomitsa grillidemonstratsioon 16:00–16:15 – Enn Tobrelutsu Dirty Steak Show

– Enn Tobrelutsu Dirty Steak Show 16:20 – Auhinnatseremoonia

Festivali toetavad

Cars & BBQ Festivali suurimate toetajate ja partnerite hulka kuuluvad Saku Õlletehas, Oilio, Meeskond, Unibet, Lehtly, BBQ Entertainment, Broil Chef, Napoleon, Grilly, Grillimaailm, Weber, Red Bull, Shell, Radiustech, Hansaviimistlus, Digimeerik, T-Puhtax, Nyimage ja Purjetamine.com.

Cars & BBQ Festival toimub laupäeval, 15. augustil Tallinna Teletorni alusel alal.

Piletid on müügil Piletitaskus ning värske info ilmub festivali Facebooki sündmuses.