Tesla avaldas esimese poolaasta müügitulemused

Foto: Tesla, Inc. nõusolekul

Tesla teise kvartali tarned kasvasid jõudsalt ning ületasid ootusi, kuid aktsia vajus sellest hoolimata langusesse. Turul jäi domineerima mure, et hea müügitulemus ei pruugi ettevõtte laiemat olukorda veel otsustavalt paremuse poole pöörata.

Tarned ületasid ootusi

Tesla tarnis teises kvartalis 480 126 sõidukit. Seda on 25% rohkem kui aasta varem ning selgelt üle Wall Streeti analüütikute prognooside.

Bloombergi andmetel oodati kvartaliks 396 466 elektriauto tarnimist ning Tesla enda konsensus nägi ette 406 024 sõidukit. Tulemused aga viitavad sellele, et margi müük on suuresti taastunud eelmise aasta Muski-vastasest kriitikast ja USA elektriautode turg on samuti kosumas laiemast langusest.

Aktsia liikus päeva alguses korraks 2% tõusule, kuid vajus pärastlõunal tõsisesse miinusesse. Tegu on Tesla ühe halvima ühepäevase kukkumisega aasta jooksul.

Aasta algusest on Tesla aktsia langenud ligi 10%, mida on süvendanud (mõnedel hinnangutel ka põhjustanud) Muski osalemine USA sisepoliitikas. Ettevõte on samal ajal pidanud toime tulema ka nn "elektriautode talvega" pärast uute elektriautode 7 500 USA dollari suuruse maksusoodustuse lõppu septembris.

Turg on jätkuvalt kõikuv

Cox Automotive'i andmetel langes USA elektriautode kogumüük aasta esimese kolme kuuga 27%. Sellest ajast on turult kadunud mitu mudelit, kuna tootjad on nõrga nõudluse tõttu oma elektriautostumise eesmärke vähendanud.

Ent viimastel kuudel on sektorile uue tõuke andnud bensiinihindade tõus. Kelley Blue Booki andmed näitavad, et elektriautode müük USA-s oli mais ligi 85 000, mis on kõrgeim näitaja pärast maksusoodustuse kadumist 2025. aasta septembris.

Tesla teise kvartali müüki on toetanud kõrged bensiinihinnad. Tõus tuli peamiselt turgudelt nagu Euroopa, kus elektriautode müük on viimastel kuudel jõudsalt kasvanud. Samas on USA alternatiivkütusega sõidukite turu kasv keskendunud hübriididele, mida Tesla ei müü. Iraagi sõjast on tulnud kasu peamiselt Euroopa ja Hiina turul.

Fookus liigub robotitele

Tesla ise on samal ajal pööranud hoopis rohkem tähelepanu robotaksole ja humanoidrobotitele. Jaanuaris ütles Musk, et Tesla lõpetab Model S-i ja Model X-i tootmise, et vabastada tehases ruumi Optimuse robotile (pildil), mille tootmine peaks algama sel suvel.

Ettevõte suurendab ka robotakso Cybercabi tootmist. Tesla robotaksode laiem kasutuselevõtt on aga olnud aeglane ning aasta pärast teenuse alustamist töötab Austinis, Houstonis ja Dallases vaid paar tosinat sõidukit, sedagi väga piiratud territooriumil.

Tesla on viimastel nädalatel jäänud varju Muski teise börsiettevõtte SpaceX-i kõrval. SpaceX kaasas rekordilise aktsiate esmase avaliku pakkumisega (IPO) 85 miljardit USA dollarit ning selle väärtus on nüüd peaaegu 480 miljardit dollarit suurem kui Teslal.

Mõned Tesla investorid on seejärel pakkunud kahe ettevõtte ühinemist. Enne SpaceX-i börsile minekut ei välistanud seda ka raketitootja president Gwynne Shotwell, kes ütles, et selline samm võib Muski elu lihtsamaks teha ning tuua Tesla ja SpaceX-i vahel tulevikus sünergia.

Peamised väljakutsed