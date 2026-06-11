Bolt alustab Luksemburgis isejuhtivate autode testimist

Bolt käivitas koostöös partneritega Luksemburgis oma esimese isejuhtivate autode pilootprojekti, mille eesmärk on hinnata sõidukite ohutust, töökindlust ja valmisolekut laiemaks kasutuselevõtuks Euroopas.

Projektis testitakse ettevõtte Pony.ai seitsmenda põlvkonna autonoomseid sõidukeid. Autotootja Stellantis panustab projekti L4-Ready Platform tehnoloogiaga autodega. Tegevuste laiem eesmärk on luua tingimused, et tuua tulevikus platvormile täielikult autonoomsed sõidukid.

Ettevõte käsitleb projekti elava laborina, kus katsetatakse kogu autonoomse sõiduteenuse ökosüsteemi. See hõlmab sõidukite platvormiga liitmist, autopargi haldust, laadimistaristut ja makselahendusi. Samuti tehakse katsetuste käigus koostööd kohalike omavalitsuste ja teiste linnaruumi osapooltega.

Pilootprojekt keskendub reaalse liikluskeskkonna testimisele ega ole praegu mõeldud kommertskasutuseks. Autodes viibivad testi ajal alati ohutusoperaatorid, kes saavad vajadusel juhtimise koheselt üle võtta. Kogu projekt viiakse läbi kooskõlas kohalike nõuete ja ohutusreeglitega.

Bolti asutaja ja tegevjuht Markus Villig märkis, et ettevõtte eesmärk on tuua revolutsiooniline tehnoloogia Euroopas massidesse. Villigi sõnul lubab alanud koostöö lahendusi testida reaalses linnakeskkonnas, luues eeldused tehnoloogia laiemaks kasutamiseks tulevikus. Pikaajaline eesmärk on tuua aastaks 2035 Euroopa tänavatele 100 000 isejuhtivat autot.