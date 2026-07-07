Ferrari tõi käsikasti tagasi... peaaegu

Vinüülplaatide müük kasvab. Analoogfotograafia on hipsterite seas moes. Mehaanilised käekellad maksavad rohkem kui nutikellad. See on natuke veider, ent samas loogiline, et inimene igatseb tagasi seda, millest ta oli sunnitud lahkuma ilma, et keegi oleks talle isegi valikuvõimalust pakkunud. Aga vähemalt mõned meist miskipärast tahavad käegakatsutavat mehhanismi, kus sul on tegevuse ja tagajärje suhe kohe täpselt olemas. Kus eksimuse puhul oled süüdi sina, mitte süsteem.

Just sellesse konteksti sätib end Ferrari 12Cilindri Manuale, mida reedel, 3. juunil 2026 Maranellos (kus siis veel!) ametlikult esitleti.

1997-st 2012-ni ja nüüd tagasi

Ferrari loobus käsikastist vaikselt. 1997. aastal saabus F355 F1 mudel, esimene Ferrari, millel olid rooli taga käiguvahetuslabad, kuid see oli alles algus. 550 Maranello müüdi veel täielikult manuaalkastiga, 575M-ist aga telliti käsikastiga vaid 246 eksemplari. Siis tuli 599 GTB Fiorano, millest lahkus tehasest vaid 30 käsikastiga eksemplari ning sellest 20 läks üllatuslikult Ameerikasse. 2012. aastal veeres viimasena tehasest välja üks 599 GTB ilma pressikonverentsita ning ilma märgistuseta, et tegemist on ajaloolise sündmusega. Käsikast Ferraris kadus ajalukku.

Neliteist aastat hiljem on ta tagasi, lihtsalt pisut teistmoodi.

Mis on Manuale By-Wire?

Ferrari on loonud süsteemi, mida nimetatakse Manuale By-Wire. See kirjeldab süsteemi täpselt: toimib manuaalselt, aga juhtme kaudu ehk päris mehaanilist ühendust käiguhoova ja kasti vahel ei ole. Süsteemi aluseks on endiselt seesama 8-käiguline topeltsiduriga kast, mis on ka tavalisel 12Cilindril, kuid sellele on lisatud täiesti uus mehaaniline moodul: käiguhoob, avatud käigukullid ja siduripedaal, mis saadavad kastile signaale, et võimalikult täpselt imiteerida mehhaanilise käsikasti käitumist.

Kuut käiku (pluss tagasikäik) lülitab juht ise kangiga vajutades sidurit ja andes gaasi. Seitsmes ja kaheksas käik jäävad automaatrežiimi ning sobivad maanteesõiduks ilma, et peaks vahegaasi või topeltsiduri peale mõtlema. Rooli tagant aga esimest korda pärast 1997. aastat labasid enam ei leia.

Süsteem on niivõrd täpne, et valesti käitudes saab auto välja suretada. Jah, see on võimalik aastal 2026 830-hobujõulise V12-ga nagu aastakümneid tagasi Moskvitšiga.

Mootor on endine

6,5-liitrine vabalthingav V12 jäi muutumatuks. See on mootor, mil on helile ja iseloomule vastavad numbrid: 830 hj 9250 p/min juures, maksimaalselt 9500 p/min, pöördemoment 678 Nm 7250 p/min. Kiirendus nullist sajani ametlikel andmetel 2,9 sekundit, tippkiirus üle 340 km/h.

Süsteemile lisatud moodul koos kõikide andurite ja kinemaatiliste mehhanismidega kaalub alla 3,5 kilogrammi. Isegi klõpsude akustikasse on insenerid kõvasti aega investeerinud.

1499 autot pole juhuslik arv

Tootmismahu piirang on täpselt 1499 eksemplari, see on arv, mis viitab 1947. aastal valminud esimese Ferrari V12 mootori töömahule. Tailor Made personaliseerimisprogrammi kaudu on valikus 25 värvi alates stardivärvi Rosso Rubinost kuni Viola Hong Kongi ja Argento Nürburgringini, esiküljel ja tagatiibadel on aga detail, mis meenutab 365 GTB4 pärandit.

Hindasid pole Ferrari ametlikult kinnitanud, kuid mitteametlikel andmetel eeldatakse lisatasu standardse 12Cilindri (ligikaudu 400 000 eurot) suhtes ligikaudu 190 000 eurot, mis tähendaks hinnavahemikku umbes 590 000 euro kandis. See ei olnudki nii ammu, kui automaatkasti eest pidi kõvasti lisa maksma.

On see siis käsikast või üksnes illusioon?

See on küsimus, mida esitab Ferrarile kogu maailm, ehkki Koenigsegg tegi juba midagi sarnast CC850 puhul. Ferrari 12Cilindri Manuale siduripedaali surve on väidetavalt täpselt viimase manuaal-Ferrarina valminud 599 GTB oma ehk 15 kilogrammile vastavat vajutusjõudu. Süsteem on loodud simuleerima mehhaanilist laadumiskõverat nii täpselt, et keha ei saa aru, mis tegelikult toimub.

Kas see on imetlusväärne inseneritöö või arusaamatu omapära sõltub sellest, mida sa käsikastilt ootad. Üks aga on kindel: Ferrari ei ole läinud käsikastiga autot tehes kompromissidele. 12Cilindri Manuale tõi käsikasti Maranellosse tagasi üle peaaegu 15 aasta.