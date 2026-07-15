Esimene käegakatsutav toode: OpenAI tulevane nutikõlar näeb, kuuleb ja liigutab

Kuigi OpenAI teatas oma sisenemisest riistvaraturule juba 2025. aasta mais koostöös legendaarse Apple´i disaineri Jony Ive´i ja tema ettevõttega io Products, oli riistvara teema vahepeal sügavalt tahaplaanile vajunud. Nüüd on aga värske Bloombergi uudis ja Apple´i algatatud ärisaladuste varguse kohtuasi tõmmanud projektile uuesti kogu maailma tähelepanu.

Nutikõlar, mis polegi päris kõlar

Bloombergi uudise kohaselt ei ole OpenAI esimene suur toode ei nutikell ega juhtmevabad kõrvaklapid. Tegemist on hoopis mobiilse, ilma ekraanita nutikõlariga, mis on loodud toimima kui "uut tüüpi koduarvuti tehisintellekti ajastuks".

Selle lahti seletamiseks võiksime kasutada lihtsat võrdlust: kui praegused nutitelefonid on nagu taskuentsüklopeediad, kust sa pead ise teavet ekraanilt otsima, siis OpenAI uus seade on nagu isiklik abiline, kellel on "silmad ja kõrvad" ning mis suudab iseseisvalt järeldusi teha. Seadmel on kaamera ja mitmed teised sensorid, mis aitavad sel ümbritsevat keskkonda ja konteksti mõista.

Uudise kohaselt kasutab seade lisaks GPT-Live nimelisele uuendatud häälemudelile ka „mehaanilisi elemente, mis suudavad iseseisvalt liikuda“, eesmärgiga „luua kasutajatega inimlikum side“. See on pisut nagu väike robot, mis suudab oma asendit või kehaosade asendit muuta, et näida elavam ja empaatilisem. Aja möödudes õpib see nutikaaslane kasutajat paremini tundma ja muutub igapäevaelus aina proaktiivsemaks.

Kanna kaasas nagu kohvitassi

Erinevalt tavalisest laua külge "aheldatud" kõlarist peidab seade endas laetavat akut, mis „võimaldab seda päeva jooksul ühest toast teise kanda“.

Nagu uudis märgib: „Kasutaja võib selle majapidamistöid tehes pesuruumi kaasa võtta, toiduvalmistamise abiks kööki viia ja hiljem elutuppa või magamistuppa muusikat mängima panna.“

Muidugi on võimalus see ka lihtsalt ühte tuppa vooluvõrku ühendatuna jätta.

Kõik aga ei ole ideest vaimustuses. Internetikommentaatorid on juba avaldanud skepsist, märkides, et idee kanda kaasas HomePodi suurust seadet ei tundu kuigi ahvatlev. "Ma pole kindel, kas ma tahan isegi oma telefoni igasse tuppa kaasa vedada ja üles seada, rääkimata millestki sellises mõõdus," märkis üks lugeja.

Kohtulahingud algavad

Kogu see innovatsioon ei ole aga jäänud märkamata Apple´ile, kes esitas hiljuti hagi OpenAI vastu, süüdistades neid riistvarasaladuste varastamises. OpenAI ei ole end aga sellest kõigutada lasknud ning teatas ametlikult: „Me ei ole teadlikud ühestki tõendist, mis kinnitaks, et sellel kaebusel on alust.“

Lisaks usub ettevõte kindlalt, et nende esimene toode ei riku mingeid varasemaid ärisaladusi.

Kuigi kõnealune nutikõlar jõuab turule eeldatavasti alles 2027. aastal, on see vaid üks osa laiemast "umbes viiest seadmest" koosnevast valikust. Tulevikuplaanid hõlmavad isegi nutitelefoni asendavat mobiilset AI-seadet, kantavat ripatsit ja kodurobootikat.

Samas saavad tehnoloogiafännid OpenAI riistvara maitsta juba täna: 15. juulil näeb ilmavalgust Codex Micro – koostöös ettevõttega Work Louder loodud väike eriseade.

Your favorite Codex shortcuts are getting an upgrade.



July 15th. pic.twitter.com/xZ1ydZyt94 — OpenAI Developers (@OpenAIDevs) June 29, 2026

PLUSSID

GPT-Live mudel õpib sinu harjumusi ja suudab astuda inimesesarnasesse vestlusesse.

Tänu akule ei pea seade olema pidevalt juhtme otsas, vaid liigub sinuga ruumist ruumi.

Kaamerad ja sensorid aitavad seadmel aru saada, mis ruumis sa viibid ja mida sa parajasti teed.

Liikuvad mehaanilised osad muudavad suhtluse "elavamaks" ja vähem robotlikuks.

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