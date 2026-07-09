Melomaanide lemmik FiiO tuli mängurimaailma: FG3 peakomplekt on tõeliselt rahakotisõbralik

Enamik soodsama otsa mänguri-peakomplekte kõlab ikkagi üsna plekiselt, ehkki pakuvad pisikesi krõbinaid ja sahinaid selgemalt. Alates 2007. aastast taskukohase tippheli (hi-fi) maailmas ilma teinud ning auhindadega pärjatud FiiO on otsustanud nüüd mängurite kannatustele lõpu teha. Nende verivärske, ettevõtte ajaloo esimene mänguri-peakomplekt FiiO FG3 lubab tuua audiofiilidele mõeldud helikvaliteedi otse virtuaalsele lahinguväljale – ja seda ootamatu hinnaga, mis ei nõuagi rahakotimõrva.

Kvaliteetheli kohtub mängurimaailmaga

FiiO FG3 südameks on kahe dünaamilise kõlarielemendiga lahendus. 50 mm element hoolitseb mahlakate madalate ja keskmiste sageduste eest, samal ajal kui väiksem, 16 mm element tegeleb kõrgemate sagedustega.

Kuna heli kiirgab ühestainsast punktist, püsib faas ja suund muutumatuna. Tulemuseks on avar ja täpne helipilt, kus "kuuled vaenlase hiilivaid samme juba enne, kui ta nurga tagant välja astub". Jah, seda lauset oleme me juba nõrkemiseni kuulnud iga uue mängurikõrvaklappide komplektina. Loodetavasti FiiO lisab siia ka talutava muusikakuulamise kvaliteedi.

Pisike dirigent

Klappide sisse on peidetud võimas kahetuumaline DSP-kiip (digitaalne signaaliprotsessor). See toimib nagu välkkiire dirigent, kes sorteerib lühikese viiteajagaga lahti kõik mängus toimuvad helid – alates vaiksest lehesahinast ja meeskonnakaaslaste häältest kuni massiivsete kinolike plahvatusteni. Integreeritud DAC ja kõrvaklapivõimendi hoolitsevad selle eest, et kogu see info jõuaks sinu kõrvu stuudiokvaliteedis (kuni 192 kHz / 24-bit).

Sügavama sisseelamise tunde loomiseks on klappidel virtuaalne 7.1 ruumilise heli algoritm. Filmide jaoks on mõeldud Cinema režiim, seiklusmängudeks pingeline Action režiim, töötlemisprotsess loob 360-kraadise helivälja, mis lisab sündmustele mastaapi ja kaalu.

Tarkvaravaba seadistamine, mis see on?

Mis on üks mitmikmäng ilma korraliku tiimitööta? FG3 eemaldatav mikrofon kasutab spetsiaalset ENC (Environmental Noise Cancellation) algoritmi. Lihtsamalt öeldes püüab mikrofon kinni sinu hääle, aga viskab halastamatult minema taustamüra – olgu selleks siis meeleheitlik klaviatuuriklõbiin või hiireklõpsud. Lisaks toetavad klapid riistvarapõhist reaalajas monitooringut (sidetone), mis lubab sul kuulda omaenda häält, et sa ei peaks teadmatusest tiimikaaslaste peale karjuma.

Üks suurimaid kergendusi on vabanemine tüütutest, arvutit koormavatest lisaprogrammidest. FiiO kasutab seadistamiseks tarkvaravaba veebipõhist FiiO Control WEB platvormi. Saad luua 10-ribalise ekvalaiseri abil täpselt endale sobiva heliprofiili ja salvestada selle otse klappide mällu.

Draiverivaba plug-and-play disain on tõeline mänguri unistus: klapid ühilduvad mängleva kergusega Windowsi (7–11), nutitelefonide, sülearvutite ning isegi PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series ja Nintendo Switch 2 konsoolidega.

PLUSSID

Audiofiilide tasemel detailne helipilt tänu topelt-kõlarielementidele (50 mm + 16 mm).

Mugav veebipõhine seadistamine – unusta tülikad tootjaprogrammid.

Tõhus taustamüra summutav (ENC) mikrofon hoiab suhtluse selgena.

Erakordselt lai ühilduvus platvormide ja konsoolidega (UAC 1.0 ja 2.0 tugi).

Kokkuvolditav disain, roostevabast terasest sang ja hingavad mäluvahust padjad pikkadeks sessioonideks.

Tõeline säästukas – hind 69,99 eurot on pakutava tehnoloogia kohta murranguliselt madal.

MIINUSED

Juhtmevabaduse puudumine piirab liikumisvabadust võrreldes kallimate konkurentidega.

Eemaldatav mikrofon võib hooletul hoiustamisel kergelt kaduma minna.