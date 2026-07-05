Kowlooni klaustrofoobsed koridorid kutsuvad: reedel hakkab õudus pihta

Kujuta ette, et kolid uude, võõrasse linna ja otsid endale lihtsalt ühte soodsat peavarju, kuid avastad peagi, et korterelamu seinad justkui hingavad ja naabrid varjavad midagi jubedat. Just sellise elamuse toob meieni uus esimeses isikus psühholoogiline õudusmäng „Welcome To Kowloon“. 10. juulil 2026 jõuab see närvekõditav teos PlayStation 5 ja Xbox Series X|S konsoolidele. Varem juba PC-l ilmunud mäng on nüüd valmis panema ka konsoolimängijate pulsi kiiremini lööma.

Sukeldumine süngesse reaalsusesse

See mäng viib meid tihedasse ja rõhuvasse Kowlooni-stiilis keskkonda. Peategelane saabub sinna eesmärgiga leida odav korter, kuid peagi selgub, et koht on palju häirivam, kui esmapilgul tundub. Kitsaste koridoride, ahtakeste korterite ja pealtnäha tavaliste elanike varjus hakkab lahti rulluma hoopis süngem ja kõhedust tekitavam reaalsus.

Psühholoogiline õudus on siin nagu aeglaselt keema hakkav vesi potis – alguses tajud vaid kerget ebamugavust, kuid "temperatuuri" tõustes tunned, kuidas pinge sinu ümber vaikselt sulgub, kuni lõpuks on liiga hilja välja hüpata.

Erinevalt klassikalistest märulile keskendunud mängudest, kus kolle saab relvaga eemale peletada, paneb „Welcome To Kowloon“ rõhu hoopis ringi luusimisele ja uurimisele, süvenemisele ja teadmatusele. See on mäng, kus iga krabin ja vari mängib su meeltega, ehitades psühholoogilist pinget üles atmosfääri, helide ja detailiderohke keskkonna kaudu.

Arendajate endi sõnum pressimaterjalides võtab mängu olemuse väga hästi kokku:

„Welcome To Kowloon pakub kompaktset, lool põhinevat teekonda, mis on ehitatud üles pingele, keskkondlikele detailidele ja tundele, et pealispinna all on midagi sügavalt valesti.“

Mäng on disainitud teadlikult nii, et selle põneva ja lühikese õudusloo saaks algusest lõpuni läbi elada üheainsa istumisega. Selle taga seisab väike sõltumatu arendustiim, kes on võtnud oma südameasjaks just esimeses isikus atmosfääriliste õudusmängude loomise. Konsoolidele toob mängu sõltumatu väljaandja Axyos Games, mis keskendub narratiivipõhistele mängudele ning teeb koostööd rahvusvaheliste loojatega, et tagada kõrge tehniline kvaliteet ja sujuv väljalase.

Kuigi tegemist on lühemat sorti seiklusega, suudab see lühikese ajaga pakkuda väga intensiivset kogemust.

PLUSSID

Kaasahaarav psühholoogiline pinge ning atmosfäär.

Rõhuv ja detailselt loodud keskkond paneb end tõeliselt ebamugavalt tundma.

Kompaktne pikkus on ideaalne neile, kes soovivad terviklikku elamust ühe õhtuga.

MIINUSED

Märulimängude fännidele võib tegevust napiks jääda, kuna fookus on hiilimisel ja atmosfääril.

Lühike kestus ei pruugi sobida mängijatele, kes otsivad kümnetesse tundidesse ulatuvat sisu.

Vaata Ultimate Gamerzi põhjalikku läbijalutamist Kowlooni hämarast maailmast: