Londoni idufirma uued Nothing Ear (3a) klapid on kohal ja panevad heli purki

Londoni tarbeelektroonikaettevõte Nothing teatas 7. juulil oma uue põlvkonna kõrvaklappide Ear (3a) väljatulekust. Need lisavad muusika kuulamisele ka helisalvestuse võimaluse.

Uus mudel sai salvestusfunktsiooni

Ear (3a) põhifunktsioon on "Audio Snapshot", mis lubab mõlema klapi korraga pigistamisel salvestada lühikese helilõigu. Seadmel on 32 MB välkmälu ning salvestised liiguvad Nothing X rakendusse, kus neid saab uuesti kuulata, toimetada, jagada ja tekstiks teisendada.

Klappidest saab salvestada ka pikemaid telefonikõnesid ja koosolekuid. Salvestus võib kesta kuni ligikaudu kaks tundi ning vestluspartnerid saavad sellest privaatsusteavituse.

Uued värvid

Nothing kirjeldab Ear (3a) kui nooremale põlvkonnale loodud seadet, mis näeb tehnoloogiat isiksuse täiendusena. Aga ilmselt sobivad need ka kõigile neile, kes on veidi vanemad ja ei soovi oma isiksust täiendada. Uuendatud laadimiskarp sai ümarama kuju ning läbipaistev korpus säilis möödunud põlvkonnast.

Värvivalikusse lisandusid must, valge, uuendatud kollane ja roosa. Uus XS-suuruses kõrvaotsik ja 1x3 LED-märgutuli näitavad vastavalt kandmismugavusele ning aku, laadimise ja sidumise olekule.

Heli ja mürasummutus paranesid

Heli eest vastutab 12 mm dünaamiline element koos PMI-membraaniga. Nothingi sõnul annab see varasemast 5 dB tugevama bassi ning toetab Hi-Res Audio Wireless sertifikaat ja LDAC standard kuni 24-bit/96 kHz kvaliteediga.

Välist müra summutab lairibaline aktiivne mürasummutus kuni 45 dB ulatuses. Kolm mikrofoni ja tehisintellekt aitavad hoida kõnede ajal hääle selgena.

Hind ja lisad

Ear (3a kõrvaklapid tulevad müügile alates 7. juulist hinnaga 99 eurot. Ilma mürasummutusega kestab kuulamisaeg klappidest kuni 10 tundi ja laadimiskarbiga kokku kuni 42 tundi.

Mürasummutusega on vastavad näitajad kuni 6 tundi ja koos karbiga kuni 25 tundi. Viieminutiline laadimine annab umbes ühe tunni kuulamisaega.

Seadme lisadeks on Nothing X rakendus, Advanced EQ tarkvaraline ekvalaiser, Static Spatial Audio ja ChatGPT vestlusroboti integratsioon läbi telefoni. Tootja rõhutas ka isikupärast disaini ning uusi tarkvaralisi võimalusi.

PLUSSID

Põnev lahendus "Audio Snapshot": võimalus talletada helimomente lennult 32 MB sisemällu on nutikas ja omapärane lisa.

Integreeritud kõnede salvestamine: kuni 2-tunniste kõnede salvestamine otse klappidest on funktsioon, mida igalt seadmelt ei leia.

Suurepärane aku kestvus: kuni 42 tundi kuulamisaega koos laadimiskarbiga (ilma mürasummutuseta) on tugev näitaja.

Isikupärane disain: läbipaistev välimus ja uued värvid (eriti roosa ja kollane) torkavad silma.

MIINUSED

Piiratud sisemälu: 32 MB mälu on helilõikude jaoks piisav, kuid paneb füüsilise piiri sellele, kui palju andmeid saab sünkroonimata hoiustada.

Kasutuspiirangud salvestamisel: kõnede salvestamine ja "Audio Snapshot" nõuavad kohalike seaduste ja kolmandate osapoolte õiguste järgimist (isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks), mis võib kasutusvõimalusi teatud olukordades piirata.