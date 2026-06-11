Logitech näitas uut haptilise tagasisidega esitluspulti

Tehnoloogiaettevõte Logitech avalikustas oma uue esitluspuldi Spotlight 2, mis pakub kasutajatele digitaalset sisu esiletõstmist, haptilist tagasisidet ja esmakordset juhendatud hingamisharjutuse funktsiooni.

Uus seade võimaldab esinejatel digitaalsete efektide abil ekraanil olevat sisu esile tuua. Pult pakub nelja erinevat kuvamisfunktsiooni, sisaldades lisaks digitaalsele kursorile ka füüsilist esimese klassi laserit. Seadmel on survetundlik valgustusnupp, mille kasutaja leiab üles otsekohe ilma pulti vaatamata.

Esitluspulti on integreeritud haptiline tagasiside, mis aitab esinejatel enne lavale astumist närvilisusega toime tulla. Puldi vibratsioonid juhendavad hingamisharjutusi, mille eesmärk on ühtlustada hingamist ja taastada rahu.

Spotlight 2 ühildub nii macOS kui ka Windowsi operatsioonisüsteemidega, toetades esitlusprogramme PowerPoint, Google Slides ja Keynote. Seade ühendub arvutiga Bluetoothi või kaasasoleva USB-C vastuvõtja kaudu ning selle juhtmevaba tööraadius ulatub kuni 30 meetrini. Üks minut laadimist annab kolm tundi tööaega, täislaetud aku kestab kuni kolm kuud.

Rakenduse Logi Options+ abil saavad kasutajad puldi nuppe seadistada näiteks ekraani pimendamiseks või mikrofoni vaigistamiseks. Seadme tootmisel on kasutatud taastuvenergiaga toodetud alumiiniumi ja 43 protsendi ulatuses ringlussevõetud plastikut.

Pult maksab 129,99 eurot ja on saadaval kolmes värvitoonis.