Samsungi uus ülikiire UFS 5.0 mälu toob tehisaru pilvest taskusse...

Tehisintellekti kolimine pilveserveritest otse taskuseadmetesse on tehnoloogiamaailma kuumim trend, kuid see nõuab meeletut andmemahtu ja ennenägematut kiirust. Selle jaoks ongi Samsung välja toonud uutmoodi mobiilseadmete mälu UFS 5.0.

Kui seni oleme harjunud, et suured keelemudelid (LLM) ja pildigeneraatorid töötavad kuskil kaugetes serveriparkides, siis nüüd on see kõik kolimas nutitelefonidesse, nutikelladesse ja liitreaalsuse prillidesse. Et see kõik aga sujuvalt töötaks, vajab seade mälu, mis ei oleks lihtsalt "ladu" piltide hoidmiseks, vaid aktiivne ja ülikiire infrastruktuur AI arvutuste toetamiseks.

Selle lahendamiseks on Samsung valmis saanud tööstusharu esimese ja kiireima Universal Flash Storage (UFS) 5.0 lahenduse.

Tolmusest laost kiirrongide terminaliks

Uue lahenduse andmeedastuskiirus ulatub 10,8 gigabaidini sekundis (GB/s) lugemisel ja 9,5 GB/s kirjutamisel. Need on numbrid, mis ületavad eelmise põlvkonna (UFS 4.1) standardi kiiruseid enam kui kahekordselt. Praktikas tähendab see, et tohutud andmehulgad, mida tehisintellekt vajab reaalajas vastuste genereerimiseks, liiguvad mälust protsessorisse väga väikese viitega.

"Seadmesisese tehisintellekti ajastul on salvestusseadmetest saamas peamine mootor, mis defineerib tehisintellekti kogemusi," ütles Samsung Electronicsi mälutoodete planeerimise juht Jangseok Choi, "kuna oleme edukalt liikunud edasi tööstusharu esimese UFS 5.0 lahenduse arendusetapist, seab Samsung uue standardi kaasaskantavatele salvestusseadmetele ja jätkab innovatsiooni vedamist järgmise põlvkonna mobiiliplatvormide turul."

Rohkem jõudu

Tavaliselt kehtib tehnoloogias reegel: kui miski on kordades kiirem, siis see ka tarbib kordades rohkem voolu. Samsung on aga suutnud neid reegleid justkui painutada.

Mitmepinge tehnoloogia ja taktsignaali lülitamisega (clock gating) on UFS 5.0 energiatõhusus paranenud üle 40% võrreldes UFS 4.1 mudeliga.

Lisaks on kogu võimsus mahutatud pisikesse, 7.5 x 13 x 0.9 mm suurusesse kiipi. Olles oma eelkäijast 16,7% väiksem, annab see seadmetootjatele eelise paigutada nutitelefonidesse ja XR-peakomplektidesse suuremaid akusid või muid lisasensoreid´mälu füüsilise suuruse arvelt.

Käesoleva aasta neljandas kvartalis masstootmisse jõudev UFS 5.0 hakkab pakkuma mahtusid kuni ühe terabaidini (1 TB).