Skandinaavia meelerahu purgis: Jamo uus HYG kõlariseeria toob hygge koju

Tuntud põhjamaine helitehnikatootja Jamo on võtnud eesmärgiks hygge emotsiooni tehnoloogilisse vormi valada. Juba 2026. aasta juulis jõuab maailmaturule uus juhtmevabade kõlarite seeria HYG, mis on sügavalt inspireeritud kuulsast Skandinaavia kontseptsioonist.

Jamo on Taani firma. Brändi asutasid 1968. aastal kaks Taani ettevõtjat – Preben Jacobsen ja Julius Mortensen. Nimetus "Jamo" tuleneb nende perekonnanimede esimestest tähtedest (Ja-cobsen + Mo-rtensen).

Uus seeria ei ole lihtsalt järjekordne kogum plastikust helikaste. Jamo yoob välja kolm unikaalset mudelit - Flex, Flow ja Reflect, mis on disainitud sobima tuppa, aeda või isegi matkakotti. Tootja esindajate sõnul on kogu kollektsioon loodud eesmärgiga luua "soojust, mugavust ja ühtekuuluvustunnet" (creating warmth, comfort and connection). Mida need uued disainkõlarid endas siis peidavad?

HYG Flex: elutoa dirigent

Kõlariperekonna lipulaevaks on HYG Flex, mis on loodud neile, kes otsivad võimsat ja kogu ruumi täitvat heli, tegemata järeleandmisi Skandinaavia disainis. See silindrilise siluetiga ja pehme kangaga kaetud kõlar sobib nii elutuppa, kööki kui ka terrassile.

Heli eest hoolitsevad kaks nurga alla paigutatud kõrgsageduskõlarit (tweeter) ja eraldi 5-tolline madalsageduskõlar (woofer).

Seadmel on ka Auracasti tugi. Kui sa pole varem Auracastist kuulnud, siis see lubab piiramatul arvul ühilduvatel Jamo kõlaritel "käest kinni võtta" ja täpselt ühes rütmis mängida. Kõigele lisaks pakub seadme alumises osas asuv mahe meeleoluvalgustus pimedatel õhtutel rahustavat atmosfääri.

HYG Flow: vastupidav reisikaaslane

Kui Flex on mõeldud koduseks nautimiseks, siis HYG Flow on sündinud seiklema. Kompaktne ja IPX7 veekindluse reitinguga Flow ei karda ei vihma ega basseinivett.

Disainis on rõhku pandud kaasaskantavusele: sellel on spetsiaalne punutud käepide ja vett tõrjuva nanokattega kangas.

Heli toodavad kaks täisriba-elementi ja passiivradiaatorid.

Mis on passiivradiaator? See ei kasuta ise elektrit, vaid püüab kinni teiste kõlarielementide tekitatud õhuvõnked ja põrgatab neid, muutes bassi palju mahlasemaks ja sügavamaks, säästes samal ajal kõlari akut.

HYG Flow pakub kuni 27-tunnist mänguaega. Koos uusima Bluetooth 6.0 ja Auracasti toega on see turul üks võimekamaid kaasaskantavaid kõlareid, mille heli on spetsiaalselt tuunitud vokaalide selguse jaoks – sobiv audioraamatute või podcastide fännidele.

HYG Reflect: rahuliku une valvur

Kolmas mudel, HYG Reflect, on loodud spetsiaalselt magamistuppa, et tuua sinu õhtutesse rahu ja tasakaalu. See ei ole pelgalt kõlar, vaid stiilne öökapi kaaslane, mis ühendab endas sooja meeleoluvalgustuse ja juhtmevaba laadimise aluse sinu nutitelefonile.

Reflecti muudab eriliseks selle helituuning, mis kohandub vastavalt kõlari asukohale kuulaja suhtes. Lisaks on seadmesse sisse ehitatud spetsiaalsed Skandinaavia loodusest inspireeritud helimaastikud, mis aitavad sul pärast pikka päeva lõõgastuda ja kergemini uinuda.

Integreeritud äratuskella ja unetaimeri funktsioonid teevad sellest nutika abimehe, mis tagab, et ärkad hommikul puhanuna ja parima helikvaliteedi saatel.

Kuigi seadmed jõuavad poelettidele alles juulis, saab esialgse info põhjal välja tuua mõned plussid ja miinused.

PLUSSID

Silmapaistev disain: tõeliselt ilus hygge stiil, mis ei näe välja nagu traditsiooniline "tehnikavidin".

Auracasti tugi: uusim tehnoloogia teeb mitme kõlari ühendamise imelihtsaks.

Flow akukestvus: 27 tundi mänguaega on oma klassi tipp.

Reflecti nutikus: juhtmevaba laadimine ja sisseehitatud loodushelid on magamistoas hea lahendus.

MIINUSED

Flex ja Reflect on värvivaesed: erinevalt Flow mudelist (mis pakub suisa kuut erinevat värvitooni), on kodu- ja magamistoa mudelid saadaval vaid tume- ja helehallina.

Hinnaklass: HYG Flexi 279-eurone hinnasilt viitab premium-klassi seadmele, mis ei pruugi sobida igaühe eelarvega.