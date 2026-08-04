Lahtised kõrvaklapid, mis unustatakse pähe: CMF Clip Pro

Sa kuuled oma klappidega muusikat, aga samal ajal ka seda, kui lähenev jalgrattur kella laseb või kohvikuteenindaja tellimust küsib. Just sellest klassist ongi uued CMF Clip Pro avatud disainiga kõrvaklapid, mis toovad normaalse helikvaliteedi ja nutikad funktsioonid ilma klõrvbaauke sulgemata. Ja mis veel hea – sinu rahakotti auku ei põletata.

Tehnoloogiabränd CMF teatas täna, 4. augustil oma esimeste avatud kõrvaklappide ehk open-ear mudeli Clip Pro turuletoomisest. Need on loodud inimestele, kes liiguvad linnamelus, veedavad pikki päevi kontoris või armastavad aktiivset elustiili, pakkudes kuulamiskogemust, mis on sama loomulik, kui kõlarist kuulates.

Mis on CMF, avatud kõrvaklapid ja salapärane ketas laadimiskarbil?

Enne, kui sukeldume tehnilistesse detailidesse, võtame lahti kolm olulist asja.

Mis on bränd CMF? See on tehnoloogiatoodete bränd, mis on seotud ettevõttega Nothing. Täpsemalt oli see algselt Nothingu soodsam alambränd nimega CMF by Nothing, mille alla kuuluvad näiteks nutitelefonid, juhtmevabad kõrvaklapid ja nutikellad. Nimi CMF tuleneb disainiterminist Colour, Material, Finish ehk „värv, materjal ja viimistlus”. Nothing keskendub rohkem kõrgema klassi ja omanäolise disainiga toodetele, CMF aga taskukohasematele seadmetele.

Mida tähendavad avatud kõrvaklapid (open-ear)? Erinevalt tavalistest nööpkõrvaklappidest, mis surutakse sügavale kuulmekäiku ja mis toimivad nagu korgid, "hõljuvad" avatud klapid sinu kõrvaava juures. Need on nagu pisikesed kõlarid, mis on suunatud otse sinu kõrva, jättes samal ajal kuulmekäigu täiesti vabaks. Nii saad kuulata lahtiste kõrvadega oma lemmikmuusikat või podcasti, olles samal ajal teadlik ümbritsevast maailmast.

Mida teeb ketas klappide laadimiskapslil? CMF on integreerinud laadimiskarbile nn Smart Dial nupu – taktiilse pööratava ketta. See on justkui tagasitulek vana hea analoogtehnika juurde, meenutades klassikalise muusikakeskuse helitugevuse nuppu. See nutikas ketas võimaldab sul reguleerida helitugevust, vahetada lugusid, vastata kõnedele ja siduda seadmeid ilma, et peaksid telefoni taskust välja võtma.

Loodud kaduma – sõna otseses mõttes

Avatud kõrvaklappide suurimaks väljakutseks on alati olnud leida tasakaal mugavuse ja helikvaliteedi vahel. Nagu tootja oma visioonis selgelt väljendab: "Clip Pro'ga võttis CMF eesmärgiks lahendada just selle probleemi, luues kõrvaklapid, mis tunduvad kandmiseks piisavalt kerged terve päeva vältel, pakkudes samas rikkalikku, tasakaalustatud heli ja usaldusväärset sooritust, mida kasutajad ootavad tipptasemel juhtmevabalt helilt."

Klapid kaaluvad vaid 5,9 grammi (üks klapp) ja kasutavad spetsiaalset kolmepunktilist kinnitusdisaini. Elastne titaanist traatsüdamik paindub kergelt ümber kõrva. See jaotab surve ühtlaselt, mitte ei suru ühte kindlasse punkti. Tulemuseks on "vaevumärgatav" ja "vaevutuntav" kandmiskogemus, justkui kaduma läinud seade püsib kindlalt paigal ka sörkides ja ei sega.

Helikvaliteet - nii ja naa

Avatud klappide puhul on füüsikaline paratamatus see, et osa bassi kipub "õhku haihtuma". Seega väga suurt gurmee-elamust ei maksa oodata.

CMF on selle lahendamiseks appi võtnud 10,8 mm kahe magnetiga dünaamilise elemendi ja spetsiaalse Ultra Bass Technology. See on justkui pisike, aga äärmiselt tragi bassikõlar, mis analüüsib heli reaalajas, võimendab madalaid sagedusi ja vähendab samal ajal kõrgete nootide moonutusi.

Lisaks on klappidel Hi-Res Audio sertifikaat ning tugi LDAC koodekile, mis tagab kõrgema kvaliteediga juhtmevaba heliülekande.

Nutikad vestlused ja privaatsus

Kui räägid tihti telefoniga tuulistel tänavatel või mürarikastes kohvikutes, tuleb appi VPU-protsessoriga Clear Voice Technology, mis toetub neljale HD-mikrofonile. See süsteem eraldab sinu hääle taustamürast, toimides justkui nähtamatu helikindel kardin.

Privaatsuse hoidmiseks on lisatud Sound Seal süsteem, mis vähendab heli lekkimist, et sinu kõrval istuv kolleeg ei peaks kuulama sinu lemmiklugusid või pealt kuulma salajasi telefonikõnesid.

Aku, mis kestab kauem kui tööpäev

Kiire tempo nõuab vastupidavust. Clip Pro pakub ühe laadimisega kuni 10 tundi järjestikust kuulamist ning koos laadimiskarbiga venib see number 32,5 tunnini. Kui aku ongi tühi ja oled uksest välja tormamas, annab 10-minutiline kiirlaadimine 4 tundi kuulamisaega.

Uued CMF Clip Pro kõrvaklapid on saadaval kolmes värvitoonis – tumehall (Dark Grey), helehall (Light Grey) ja korallpunane (Coral). Toodete eeltellimine algab Euroopas 1. septembril 2026 ja tarned 7. septembril. Hind on üsnagi taskukohane sellise toote kohta – 79,95 eurot.

PLUSSID

Avatud disain on ideaalne liikluses ja kontoris, kus on vaja ümbritsevat kuulda.

Laadimiskarbil asuv Smart Dial ketas teeb seadme haldamise imelihtsaks ja eristub selgelt konkurentidest.

Hea akukestvus: kuni 32,5 tundi koos karbiga on üsna tippklassist.

Hi-Res tugi ja LDAC koodek toovad juhtmevabasse tehnoloogiasse puhtama ja detailsema heli.

MIINUSED

Aktiivse mürasummutuse (ANC) puudumine: disainist tulenevalt ei sobi need klapid lennukis või väga lärmakas keskkonnas täielikuks eraldumiseks.

Potentsiaalne helileke: kuigi Sound Seal tehnoloogia aitab seda vähendada, on avatud klappidel maksimaalsel helitugevusel siiski oht ümbritsevaid inimesi häirida.

Vähem basse: avatud kuularid ei suuda nii hästi helirõhku tekitada kui kõrvasisesed.