Sony uued klapid 1000X THE COLLEXION - kas see on oma krõbedat hinda väärt?

Sony on oma legendaarse 1000X seeria 10. aastapäeva puhul otsustanud tehnoloogiamaailma piire nihutada, kuid seekord mitte megahertsides ja detsibellides. 1000X THE COLLEXION kõrvaklapid on seewst vanad tuttavad, midagi olulist muutunud pole. tippmudel kohtub kõrgmoest inspireeritud viimistletud disainiga.

Kuid mis peitub selle luksusliku väliskesta all tegelikult ja kas see on suunatud just sinule?

Mis on "THE COLLEXION" tegelikult?

Teeme kohe alguses ühe asja selgeks: tegemist pole täiesti uue tehnilise põlvkonnaga ega kauaoodatud "WH-1000XM7" mudeliga. Pigem on see luksuslik disaini- ja positsioneerimisversioon olemasolevast tippklassist.

"Sony ise ütleb, et see põhineb sama 1000X seeria platvormil (sh WH-1000XM6 tehnoloogia)," selgitab tootja esindaja.

Võrdlus lihtsas keeles: mõtle nutitelefonidele või autodele. Standardne WH-1000XM6 on justkui töökindel, parima võimaliku tehnoloogiaga varustatud lipulaevast sedaan – kiire, vaikne ja mugav. 1000X THE COLLEXION on täpselt sama võimsa mootoriga auto, mis on aga saadetud eksklusiivsesse tuuningfirmasse.

Seal vahetati tavalised istmed välja eritellimusel valminud pehme naha vastu, armatuurile lisati käsitööna viimistletud ehtsat metalli ja terve salong ehitati ümber tõeliseks premium-kogemuseks. Lisaks muidugi on paigaldatud välised tuuninguelemendid.

Tehnoloogia kapoti all – mürasummutus, 12 mikrofoni ja Adaptive NC – on Sony uudistootel sisuliselt sama mis baasmudelil.

Disain ja materjalid – mis siis muutus?

Kuigi 1000X seeria on alati olnud mugav, siis uue mudeli puhul on valitud selge lifestyle/luxury suund. Need kõrvaklapid on disainitud pigem premium aksessuaariks kui lihtsalt tehniliseks vidinaks.

Peavõru valmistamisel on kasutatud kvaliteetset metalli, mille matt liivapritsiga töödeldud tekstuur on sobitatud käsitsi poleeritud läikega. Eriti muljetavaldav on uus pehme ja veniv kunstnahk, mille välja arendamiseks kulus Sonyl lausa kaks aastat. See kohandub ideaalselt pea kujuga, jaotades laiemal polsterdatud peavõrul kaalu nii ühtlaselt, et klapid võivad ununeda pähe tundideks. Nii vähemalt turundusmaterjalides väidetakse.





Heli, mis toob sind kontserdisaali

Kuigi baastehnoloogia on tuttav, leidub "kapoti all" siiski mõningaid helidetailide täiustusi, mis pole ehk revolutsioon, kuid väikestviisi evolutsioon ikka.

Kõrvaklappide südameks on eritellimusel valminud valjuhääldi, millel on ülimalt jäik süsinikkomposiitmaterjalist kuppel.

DSEE Ultimate : Need on esimesed klapid, mis kasutavad seda tehisintellektil põhinevat tehnoloogiat. See töötab nagu kogenud kunstirestauraator – võtab sinu kokkupakitud (ja veidi "uduse") Spotify või MP3 faili ning taastab reaalajas kaduma läinud helidetailid, muutes pildi taas teravaks ja elavaks. Tõelise eheduse fännid võivad siin protesteerida, et äkki see pole siis enam päris see algne originaalne teos.

360 Reality Audio Upmix: See funktsioon muudab tavalise stereomuusika, kino- ja mängusisu rikkalikumaks ruumiliseks heliks. Piltlikult öeldes – kui tavaline stereoheli on nagu pildi vaatamine lahedalt teleriekraanilt, siis Upmix tõmbab su otse sündmuste keskele 3D-kinosaali.

Häälestuse lihvimisel lõid kaasa isegi GRAMMY auhinnaga pärjatud helimeistrid, et instrumentide eraldatus ja vokaal kõlaksid täpselt nii, nagu artist seda stuudios ette kujutas.

Uus värv "tavamudelile": WH-1000XM6 Sandstone

Neile, kes eelistavad luksusliku erimudeli asemel jääda klassikalise "parim tehnoloogia / mainstream flagship" suuna juurde, on Sonyl samuti uudiseid. Tunnustatud WH-1000XM6 seeriasse lisandus just sel kuul uus loodusliku ja sooja viimistlusega Sandstone värvitoon, mis pakub stiilset vaheldust traditsioonilisele mustale ja hõbedasele.

Oluline vihje hinna kohta

Kas THE COLLEXION on sinu jaoks? See sõltub sinu rahakotist ja ootustest. Mudeli hind on umbes 630 eurot, samas kui standardne WH-1000XM6 maksab ~379 €. See ligi 250-eurone hinnavahe tuleneb peamiselt disainist, materjalidest ja luksuslikust brändingust, mitte drastiliselt paremast helist või mürasummutusest. Kas oled valmis selle eest maksma?

Kui sul juba on laual XM5 või XM6, siis puhtalt upgrade'i ehk tehnilise hüppe mõttes ei ole see mudeliuuendus loogiline. Kui aga soovid tipptasemel heli esmaklassilises ja luksuslikumas "pakendis", mis näeb välja nagu disainikunsti tippteos, siis on THE COLLEXION loodud just sulle. Ja siis peavad sulle meeldima kallid asjad.

PLUSSID

Esmaklassilised materjalid: Käsitööna viimistletud metall ja kahe aasta jooksul arendatud pehme kunstnahk pakuvad luksuslikku mugavust.

Tipptasemel heli ja mürasummutus: 12 mikrofoniga süsteem ja DSEE Ultimate taastavad ning isoleerivad heli meisterlikult.

Ruumiline elamus: 360 Upmix teeb imesid nii muusika, filmide kui ka mängudega.

Kaasav disain: Kotitaoline magnetkinnitusega vutlar ja kombitavad märgid nupustikul teevad kasutamise lihtsaks.

MIINUSED

Krõbe hind: Ligi 630-eurone hinnasilt on märkimisväärselt kõrgem kui samal tehnoloogial põhineval standardmudelil.

Pole tehniline revolutsioon: Ei paku täiesti uut põlvkonda (nt XM7), mis võib tehnikafännidele pettumuse valmistada.

Uuendamise otstarbekus: Eelmise põlvkonna (XM5) või XM6 omanikele pole vahetus tehnilises plaanis põhjendatud.