Kõrvad saavad silmad: Apple’i uued AirPods´i klapid hakkavad ümbrust nägema ja Siri tarkust jagama

Kujuta ette olukorda: jalutad võõras linnas, peatud põneva arhitektuuriga hoone ees ja selle asemel, et taskust telefon haarata ning hakata palavikuliselt Google’ist vastuseid otsima, küsid lihtsalt oma kõrvaklappidelt: "Siri, mis maja see on?". Ja kõrvaklapid vastavad.

Tehnoloogiamaailma üks usaldusväärsemaid siseinfokanaleid, Bloomberg’i ajakirjanik Mark Gurman teatab, et kaua oodatud „kaameratega AirPods-klapid“ on läbinud olulise verstaposti. Toode on jõudnud arenduse hilisesse faasi, kus prototüübid kannavad juba peaaegu lõplikku disaini. See tähendab, et Apple lihvib veel viimaseid detaile ja tarkvara, enne kui algab masstootmisele eelnev testimisperiood, vahendab ka Macworld.

Siri saab endale "silmad"

Oluline on mõista, et need ei ole mõeldud spioonikaamerateks või puhkusefotode klõpsimiseks. Need on mõeldud olema Siri "silmad". Kui seni on tehisaru olnud justkui pime geenius, kes teab kõike, aga ei näe midagi, siis uued kõrvaklapid annavadki nägemisvõime.

Muidugi on varem olnud võimalik suunata telefonikaamerat asjadele ja küsida tehisaruassistendilt, samuti räägivad nähtust kaameraga nutiprillid ning lõpuks on olemas ka kaameraga kõrvaklappe, nutikelli ja muid imevidinaid, millest avalikkus eriti ei tea, aga Apple võib selle lahenduse tuua lõpuks massidesse.

See on siis nagu personaalne teejuht, kes istub sul õlal ja vaatab maailma sinuga samast perspektiivist. Sina vaatad poeriiulil olevaid koostisosi ja Siri sosistab kõrva retsepti-ideid. Vaatad kontserdiplakatit ja Siri lisab sündmuse automaatselt sinu kalendrisse, kui vaja. See on Apple’i uus "Visual Intelligence" ehk visuaalne taju, mis kolib iPhone’i ekraanilt kõrvadesse.

„Kõige tugevam signaal praegu on see, et Apple on liikumas kuulujuttude faasist tõsiste toote-testideni, kuid tegemist on AI-assistendi kõrvaklappidega, mitte minikaameratega foto- ja videojäädvustuste jaoks,“ selgitab Bloombergi ülevaade.

Disain ja privaatsus: pikemad „sabad“ ja märgutuli

Väliselt meenutavad uued klapid tõenäoliselt tulevasi AirPods Pro 3 mudeleid, kuid ühe olulise erinevusega: nende sabaosa (inglise keeles stem) on veidi pikem, et mahutada ära vajalikud kaamerad välja vaatama.

Tehnoloogiahiid on mõelnud ka privaatsusele – see on teema, mis selliste seadmete puhul alati küsimusi tekitab. Klappidele lisatakse nähtav LED-märgutuli, mis süttib hetkel, kui "silmad" on aktiivsed ja saadavad visuaalset infot pilve töötlemiseks. See on justkui eetrituli raadiostuudios, mis annab märku, et „silmad“ on lahti.Samas peavad paljud turvaeksperdid seda ikkagi turva- ja privaatsusohuks, kui inimesel on kõrvas kaamerad, mis saaksid iga hetk ümbrust jälgida.

Uued AirPodsi klapid on osa Apple’i suuremast AI-lainest, kuhu kuuluvad väidetavalt ka nutiprillid ja muud kantavad seadmed. Kui arendusprotsess ja uue Siri (mis saabub koos OS 27 uuendustega) lihvimine kulgeb plaanipäraselt, võime neid revolutsioonilisi klappe näha poelettidel juba selle aasta lõpuks. Kuigi ametlikku nime pole veel kinnitatud, on spekuleeritud ka "AirPods Ultra" tiitliga.

Plussid ja miinused (esialgse info põhjal)

PLUSSID

Käed-vaba mugavus: infot saab küsida ümbritseva kohta ilma telefoni taskust võtmata.

Võimekas tehisintellekt: sügav integratsioon uue Siri ja visuaalse taju süsteemiga.

Nutikas kalendrihaldus: võime lugeda ja teisendada füüsilist infot (plakatid, sildid) digitaalseks käsuks.

Privaatsuskontroll: LED-märgutuli teavitab andmete edastamisest.

MIINUSED