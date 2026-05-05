Zuckerbergi järgmine panus: Meta ostis humanoidrobotite idufirma, et tuua tehisaru ekraanilt sinu elutuppa

Sinu järgmine koduabiline pole pelgalt tolmuimeja, mis sihitult vastu seinu põrkab, vaid humanoid-kaaslane, mis mõistab kehakeelt, ennustab, millal tassi käest poetad ja muidugi suudab iseseisvalt pesu voltida. See nägemus astus täna pika sammu reaalsusele lähemale: tehnoloogiahiid Meta teatas, et on omandanud ambitsioonika idufirma Assured Robot Intelligence (ARI).

Kui tehisintellekt saabki keha

Seni oleme harjunud tehisintellektiga suhtlema teksti või piltide kaudu – see on justkui kõrge IQ-ga geenius, mis elab pudelis (või nutitelefonis). Meta soov on aga see "džinn" sealt välja lasta ja talle füüsiline vorm anda. ARI on spetsialiseerunud just robotite "ajudele", mis võimaldavad neil tegutseda keerulistes ja dünaamilistes keskkondades – nagu seda on üks tavaline, segamini ja ettearvamatu inimese kodu.

Meta pressiesindaja sõnas väljaandele TechCrunch:

"Me omandasime Assured Robot Intelligence’i, mis asub robotite intellekti esirinnas. Nende tehnoloogia on loodud selleks, et võimaldada robotitel mõista, ennustada ja kohaneda inimeste käitumisega keerulistes ja dünaamilistes keskkondades."

Tipptegijad tüüri juures

ARI ei ole suvaline garaažiettevõte. Selle asutajateks on tõelised robootika-maailma rokkstaarid. Xiaolong Wang on varasem Nvidia teadlane ja UC San Diego professor, kelle auhinnakapp on saavutustest pungil. Tema kaasasutaja Lerrel Pinto on aga endine NYU õppejõud, kelle varasema idufirma Fauna Robotics ostis alles eelmisel kuul ära Amazon.

ARI meeskond liidetakse Meta värskelt loodud Superintelligence Labs´i (MSL) üksusega. Nende eesmärk on selge: õpetada robotitele, kuidas oma "keha" täielikult kontrollida ja iseseisvalt õppida.

Seda võib võrrelda lapse arenguga: kui praegused robotid on nagu nukud, mia tuleb igaks liigutuseks nöörist tõmmata, siis Meta ja ARI eesmärk on luua süsteem, kus robot õpib maailma kogemuse kaudu - täpselt nii, nagu väikelaps õpib kõndima kukkumiste ja uute katsetuste abil, mitte pelgalt kasutusjuhendit lugedes.

Teekond "tõelise" tehisintellektini (AGI)

Paljud eksperdid usuvad, et me ei saavuta kunagi üldist tehisintellekti (AGI) ehk punkti, kus masin ületab inimest igas valdkonnas, kui AI on piiratud ainult digitaalse andmevooga. Selleks, et päriselt maailma mõista, peabki tehisintellekt saama seda maailma "katsuda".

ARI kaasasutaja Xiaolong Wang jagas sotsiaalmeedias oma põnevust:

"Kui me aasta tagasi ARI-ga alustasime, oli meie missioon selge: saavutada füüsiline AGI. Läbi süvitsi mineva kliendisuhtluse ja reaalsete rakenduste sai meile selgeks, et eesootava tohutu võimaluse teenindamine nõuab tõeliselt universaalse füüsilise agendi treenimist."

Ta lisas, et nad usuvad tehisaru humanoidsesse vormi ja sellesse, et robotid peavad õppima otse inimkogemusest, mitte ainult kaudsel teel.

Excited to share that Assured Robot Intelligence (ARI) has joined @Meta to help build the future of humanoid intelligence!



When we started ARI one year ago, our mission was clear: achieve physical AGI. Through deep customer engagements and real-world deployments, it became clear… https://t.co/4hGmcgcJzt — Xiaolong Wang (@xiaolonw) May 1, 2026

Tehingu plussid ja miinused

Iga suurtehinguga kaasnevad nii lootused kui ka küsimärgid. Siin on kokkuvõte Meta uuest sammust.

PLUSSID

Maailmatasemel kompetents: Wangi ja Pinto liitumine annab Metale tohutu edumaa humanoidrobotite tarkvara arenduses.

Füüsiline õpe: võimalus treenida AI-mudeleid reaalsetes olukordades, mis on kriitiline samm AGI suunas.

Pikaajaline visioon: Meta ei ehita enam lihtsalt sotsiaalmeediat, vaid tuleviku elustiili platvormi.

MIINUSED