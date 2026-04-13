Robloxi digitaalne liivakast saab uued piirid ja range vanusekontrolli

Roblox on platvorm, mis on ühtaegu nii loovuse oaas kui ka lapsevanemate õudusunenägu selle kontrollimatu sisu tõttu. Kuid nüüd on saabumas suured muudatused: Roblox tõmbab maha selged piirid, jagades oma kasutajad kolme rangelt eristatud maailma.

Alates mai keskpaigast ei ole Roblox enam kõigile üks ja seesama. Platvorm võtab kasutusele kolmeastmelise kontosüsteemi, mis on justkui digitaalne filter, mis sõelub välja eakohase sisu.

Roblox Kids (5–8-aastased) on turvaline "mull". Selles tsoonis on vestlusfunktsioon vaikimisi välja lülitatud ning ligipääs on vaid kõige leebematele mängudele (Minimal ja Mild). Roblox Select (9–15-aastased) on n-ö vahepealne tsoon teismelistele ja eel-teismelistele. Siin hakatakse järk-järgult tutvustama vestlusvõimalusi ja lubatakse ligipääs "mõõduka" (Moderate) reitinguga mängudele. Roblox (16+) on platvormi täisversioon, kus on avatud kõik funktsioonid. Siiski, päris "täiskasvanute sisu" ehk Restricted märgisega mängud avanevad alles siis, kui kasutaja on tõestatult 18-aastane.

Roblox selgitab uut lähenemist piltlikult: laste kontodel on isegi teistsugune taustavärv, et vanemad saaksid vaid ühe pilguga ekraanile veenduda, et nende võsuke on "õiges kohas". See on nagu ujula, kus on eraldi madal lastebassein, hüppetornidega süvavesi ja radadega ujumisala – igaühele vastavalt tema oskustele ja pikkusele.

Tehisintellekt ja "viiedollariline usaldus"

Kuidas aga tagada, et sisu, mida arendajad üles laadivad, on päriselt turvaline? Roblox paneb siin mängu nii raha kui ka tehnoloogia.

Arendajad peavad läbima isikutuvastuse ja maksma 5 dollarit kuus Roblox Plus´i tellimuse eest. See on justkui "turvatagatise" tasumine – ettevõte usub, et kui arendaja on valmis investeerima oma raha ja tuvastama oma isiku, suhtub ta ka mängude sildistamisesse vastutustundlikumalt.

Kui aga arendaja siiski eksib, sekkub mängu Robloxi tehisintellekt. See jälgib reaalajas ekraanil toimuvat ja vestlusi, et veenduda: mängu sisu vastab sellele, mis sildil kirjas. Kui AI märkab midagi kahtlast, tõmmatakse "hädapidurit".

Vanemlik kontroll saab uued tiivad

Juunis lisanduvad uued tööriistad annavad vanematele seninägematu võimu. Kui varem said üle 13-aastased lapsed ise blokeeritud mänge avada, siis nüüd jäävad ohjad kindlalt vanemate kätte kuni lapse 16-aastaseks saamiseni.

Samuti luuakse "juhtumipõhise heakskiidu" süsteem. Näiteks kui noorem laps soovib mängida konkreetset mängu koos vanema õe või vennaga, saab lapsevanem selleks ühekordse erandkorras loa anda, isegi kui mängu reiting on lapse vanuseklassist kõrgem.

Kas süsteem on ikka lollikindel?

Loomulikult on õhus ka skepsist. Hiljutised raportid on viidanud, et nutikad väikelapsed suudavad näotuvastusest ja vanusekontrollist "mööda hiilida".

Robloxi turvajuhil Matt Kaufmanil on aga vastus olemas:

"Kui me eksime... pakume kasutajatele mitmeid viise selle parandamiseks."

Ta lisas, et platvorm mõõdab pidevalt kasutajate käitumist ja võrdleb seda nende esitatud vanuseandmetega. Kui käitumine ja andmed lähevad lahku (näiteks "viieaastane" käitub vestluses nagu täiskasvanu), sunnitakse kasutaja uuesti vanusekontrolli läbima.

Robloxi uued kontotüübid