Litsents tappa on tagasi: Hitmani loojad näitavad James Bondi ülipõnevat algust mängus "007 First Light"

Juba järgmisel nädalal, 27. mail, saavad videomängude fännid võimaluse astuda maailma kuulsaima spiooni saabastesse. Legendaarse "HITMANi" seeria taga seisev stuudio IO Interactive on koostöös Amazon MGM Studios´iga avaldanud verivärske ja adrenaliinist pakatava treileri mängule "007 First Light".

See pole lihtsalt järjekordne Bondi-mäng, vaid täielikult uuesti loodud agendi päritolulugu, mis paneb su loomingulisuse ja külma närvi tõeliselt proovile.

Verisest Islandi lumest MI6 tippagendiks

Mängus "007 First Light" ei kohta me veel seda siledat ja eksimatut James Bondi, keda oleme harjunud kinolinadel nägema. Me kohtume noore, Patrick Gibsoni kehastatud mehega, kes püüab spioonimaailmas alles oma kanda kinnitada. Pärast pea ees ohtlikku olukorda sukeldumist ja sealt eluga pääsemist Islandil, jääb ta silma Briti välisluurele (MI6).

Bond leiab endale ootamatu liitlase M-i (Priyanga Burford) näol, kes märkab noormehe erakordset oskust säilitada pinge all täielik kontroll. Kuid tee tippagendiks ei ole sillutatud roosilehtedega. Bondi vaistlik ja improviseeriv stiil põrkub tugevalt John Greenway (Lennie James) range "näpuga järje ajamise" filosoofiaga. Greenway on endine 00-agent ja programmi karm peainstruktor, kelle jaoks on reeglid pühad.

Kui kadunud 009 naaseb ootamatult areenile ja seab ohtu kogu MI6 tuleviku, visatakse Bond otse tundmatus kohas vette. See teekond viib mängijad üle terve maailma: Karpaatide vaiksetest mägedest läbi Alephi ohtliku musta turu otse ettearvamatu Bawma (keda kehastab rock-legend Lenny Kravitz) pesasse.

Sinu mängumaa, sinu reeglid

IO Interactive toob mängu oma auhinnatud "Creative Approach" mehaanika. See tähendab, et iga missioon on nagu suur, detailne ja elav liivakast, kus sina oled lavastaja.

Keeruliste olukordade lahendamist võib võrrelda hiire ja kassi mänguga malelaual – sa võid vastase ümber sõrme keerata vaikselt hiilides või lüüa laual nupud lihtsalt jõuga segi.

Mängijate käsutuses on neli põhilist süsteemi:

Spycraft (Luurekunst): See premeerib tähelepanelikkust. Sa saad pealt kuulata vestlusi, näpata tähtsaid esemeid või leida keskkonnast vihjeid, mis avavad täiesti uusi liikumisteid.

(Luurekunst): See premeerib tähelepanelikkust. Sa saad pealt kuulata vestlusi, näpata tähtsaid esemeid või leida keskkonnast vihjeid, mis avavad täiesti uusi liikumisteid. Bond’s Instinct (Bondi vaist): Spetsiaalne oskus, mis aitab vaenlasi lõksu meelitada, kahtlustest puhta nahaga välja vingerdada või lahingumöllus fookust teravdada.

(Bondi vaist): Spetsiaalne oskus, mis aitab vaenlasi lõksu meelitada, kahtlustest puhta nahaga välja vingerdada või lahingumöllus fookust teravdada. Q Branch vidinad : Kuulsa tehnoloogiaosakonna seadmed pakuvad lõputult taktikalisi valikuid – häki süsteeme, lõika lukke lahti, eksita vastaseid või võta nad hääletult maha.

: Kuulsa tehnoloogiaosakonna seadmed pakuvad lõputult taktikalisi valikuid – häki süsteeme, lõika lukke lahti, eksita vastaseid või võta nad hääletult maha. Dünaamiline võitlus: Kui hiilimine alt veab, muutub mäng kiireks ja voolavaks lahinguks. Lähivõitlus kombineerub tulistamisega ning eskaleerub täpselt vastavalt vajadusele – kuni ametliku tapmislitsentsi ehk Licence to Kill käivitamiseni.

Pärast loo läbimist ei tasu konsooli või arvutit sulgeda. MI6 salajases treeningkompleksis toimuv Tactical Simulation (TacSim) režiim pakub spetsiaalseid skoori- ja väljakutsepõhiseid missioone, mis panevad proovile ka kõige osavamad agendid, lukustades lahti uusi esemeid ja võimalusi.

Tehnilised andmed ja platvormid

Mäng jookseb IO Interactive'i enda tunnustatud Glacier mootoril, mis tagab fotorealistliku graafika ja uskumatu detailirohkuse. Mäng ilmub 27. mail 2026 järgmistele platvormidele: