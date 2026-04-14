Aus ökopill - Dacia Sandero Stepway LPG Autom

Dacia Sandero Stepway on üks neist autodest, mille puhul on lihtne nina kirtsutada enne, kui sellega päriselt sõidad. Paberil on see odav väikeauto, millele on pandud veidi kõrgem vedrustus, natuke maasturilikumad plastid ja LPG süsteem. Päriselus mulje olla petlik. See auto ei püüa jätta endast kallimat muljet, kui ta päriselt on. Just sellepärast mõjub ta ausalt.

Uuendatud Stepway LPG-versioonil on mahlapakist natukene suurem, 1,2-liitrine 3-silindriline Eco-G mootor ning ka automaatkastiga, mis muudab kogu komplekti igapäevaelus palju loogilisemaks, kui mitte öelda paremaks.

Minu jaoks oligi selle auto juures kõige tähtsam küsimus lihtne. Kas odav auto tundub odav ainult hinnasildil või ka sõidus. Stepway puhul on vastus pigem ei - hinnasilt on odav, aga kogemus ei ole piinlik.





See auto on vaiksem, kui ootasin

Linnas ja tavakiirustel on Stepway vaikne. Maanteel, eriti suvisel kiirusel, tuleb tuulemüra sisse, seda pole mõtet ilustada, aga ei muutunud kordagi nii häirivaks, et auto hind meelde tuleks. Auto püsib hästi teel ka maanteekiirustega ning kaasreisijatega on võimalik suhelda ilma häält tõstmata.





LPG muudab loogikat

Kui sa vaatad ainult liitreid saja kilomeetri kohta, siis võib LPG kulu tunduda esmapilgul suur. Minu sõidul jäi see umbes 8,6 liitri kanti sajale. See number hakkas mõistlikumaks minema alles pikema maanteesõiduga. Bensiiniga ma väga pikalt sõita ei saanud, seega ma ei hakka siin tegema suuri üldistusi selle kohta, mida ta bensiinil igas olukorras tarbib. Pealegi: miks peaks kui vahe on nii suur. Selle auto puhul on tähtsam päris elu rahaline loogika, mitte ainult tabeli number. Kui gaasiga kulub umbes 9 liitrit sajale, siis rahas tähendab see praeguste hindade juures ikka midagi muud kui sama suur bensiinikulu. Dacia enda ametlik sõnum ongi see, et Eco-G mõte on hoida kasutuskulu madalam, säästes 35€ iga tankimisega (seda 2025a soodsate kütusehindadega)

Sh Bensiini ja LPG paakidega kokku on paberi peal võimalik sõita kuni 1450km mis tundub ebareaalne aga isegi 1200km on ulmeline tulemus.





Salong on odav, aga mitte häbiväärne

Salongi puhul on Dacia teinud õige valiku: Isegi kui materjalid on odavad, on see kohe näha ja kõva plastikut on tõesti palju. Mõni pind on karedam, mõni tükk mõjub üsna ühe suure vormitükina. Kallimal varustusel natuke pehmemaid kohti on ka, aga luksust siit otsima ei tasu. Samas ei teki tunnet, et keegi on üritanud mulle odavat asja kalli pähe maha müüa.

See ausus on Stepway juures sümpaatne. Mõne kallima Saksa brändi odavama otsa autos näed tihti, et püütakse teha muljet, nagu oleks asi peenem, kui ta on. Selle nimel pannakse veidi läikivat liistu, õite rõlget piano blacki, natuke pehmemat vahtu ja paras ports turundusjuttu. Hinnale tuleb otsa, aga tulemus on ikka odav. Stepway on ehe, lihtne ja ütleb selle välja, kajastades seda selgelt ka hinnasildil.





Vanamoodne võib olla täiesti hea

Rooli taga olevad helinupud tunduvad vanamoodsad. Visuaalselt ei ole see just kaasaegseim lahendus. Samas töötavad need hästi ja intuitiivselt. Sama lugu on püsikiirusehoidjaga. See ei ole adaptiivne, aga vähemalt ei pea auto kasutamisks omama magistrikraadi või iga asja jaoks menüüs surfama. Selliseid lahendusi on Stepways veel. Need ei võida disainiauhinda, aga kasutuses on nad sageli isegi mõistlikumad kui mõnes palju kallimas autos. See auto on tehtud inimesele, kes tahab autot kasutada, mitte selle kasutusjuhendit õppida.





YouClip on päriselt kasulik asi

Üks koht kus disainiauhindu võidetakse on Dacia lisatarvikute kinnitussüsteem. Dacia Stepwayl on 3 standardset kinnituskohta ning lisaks 2 punkti saab tarvikutega juurde. Nende külge saab panna näiteks telefonihoidja, lambi, nagi või muid väikseid lahendusi.

See sobib Stepway iseloomuga hästi. Väike auto, aga püüab olla nutikas seal, kus sellest päriselt kasu on. Samal ajal kui Škoda kütuseluukidelt jääkaabitsaid ära korjab, laseb Dacia lahti lisavarustuse joonised ja kasutaja võib endale printida mida iganes.

Ainus nurin, et Integreeritud mobiilihoidja lahendus on vanemat tüüpi ja veidi "vedel". Hea on see, et laadimise loogika on läbi mõeldud ja hoidja asukoht ei ole juhuslik. Halb on see, et tugevama ja standardsema kinnituse puhul oleks seda lihtsam päriselt enda järgi kohandada, näiteks mõne korralikuma hoidiku või 3D-prinditud üleminekuga, RAM mountile vms.





Väljast väike, seest suur.

Stepway pagasiruum on selle auto mõõtu arvestades täiesti asjalik. Ametlik põhinumber on 328 liitrit ning tagaistmete allalaskmisel lubab Dacia kuni 1455 liitrit kogumahtu. 2026 aasta VW Golfi pakiruum on 380 liitrit ja istmed maas umbes 1250 liitrit.

Igapäevaelus tähendab see lihtsalt, et toidukotid, nädalavahetuse kola ja tavaline linnaelu mahuvad ilma suurema draamata ära. Väikese auto kohta on see üks Stepway tugevamaid külgi.

Tagumine rida on aga teine lugu. Kui roolis istub umbes 1,90 m pikk inimene, siis tema taha täiskasvanut ei istuta. Lapsed ei ole probleem aga kes käskis nii pikaks kasvada. 180 midagi pikkuseid mahub autosse hulgim. Siin tuleb ka aru saada, et see auto on napilt 4m pikkune.





Meeldis

Hind alates 16000 - Norm varustuses (lpg, autom) 19000

Juhil on palju ruumi

Müratase

Väga nobe juhtmevaba Android auto

Ei meeldinud

Prääksub tüütult, kui võtmega eemaldud ja seda vaigistada ei saa.

Salongi valgustus kustub üsna kiiresti ja uuesti lülitamine ei aita. (akusääst)

Kui kõik muu on uus Youclip, siis telefoni hoidja ei ole.





Kellele see auto päriselt sobib

Sandero Stepway LPG automaadiga inimesele, kes tahab uut autot, millega on linnas hea liikuda, millega saab teha ka 50 kuni 100 km otsi ilma väsimata, ja kelle jaoks kütusekulu rahaline pool on mõjuv argument. See ei ole auto sellele, kes otsib prestiiži, üritab olla naabrist parem või kompenseerida midagi. Neile, kes soovib ülivaikset maanteelendu või pidevalt tagapingile kolme pikka inimest. Samuti tuleb ausalt meeles pidada, et selle põlvkonna Euro NCAP tulemus oli 2 tärni, mis jääb tänaste mõõdupuude järgi tagasihoidlikuks. KUIGI sõitjateruumi ohutus on 4 tärni vääriline, lihtsalt kellelegi ei tasu otsa sõita.

Aga kui sinu lähtekoht on lihtne, et auto peab olema mõistliku hinnaga, soodne pidada, mugav kasutada ja mitte rumalalt kokku hoitud, siis Stepway oskab ennast üllatavalt hästi õigustada.