Nissan Leaf alates 38000€ - on päris raske müük

Uue Nissan Leafi Eesti hinnad on teada ja pilt on üsna selge. Leaf algab 38 000 eurost. Selle raha eest saab 52 kWh akuga Engage-varustuses auto, mille WLTP sõiduulatus 436 km. 0–100 km/h võtab 8,3 sekundit. Realistlik sõiduulatus ilmselt suts üle 300.

Suurema, 75 kWh akuga Leaf algab 44 000 eurost. Seal on võimsust 30 kW rohkem, kiirendust sekundi vähem ja lubatud sõiduulatus 622 kilomeetrit. See on juba päris tõsine number, vähemalt paberil. Talvel, maanteel ja vastutuules teeb füüsika muidugi oma töö ära. Nagu ikka, kuid 500km ligidale võiks olla realistlik.

Leaf ei ole enam see vana tuttav elektriline luukpära, millega paljudel seostub elektriautode esimene laine. Napilt venitas Tartusse ja siiani on tegu ühe odavama elektrikaga, mis napilt 100km välja venitab. Uus mudel on muutunud madala linnamaasturi moodi autoks. Nagu nad kõik, seda enam, et just selles segmendis toimub praegu kõige tihedam võitlus.

Varustus on Leafil tugev. Juba baasmudelil on 11 kW pardalaadija, aku jahutamine ja kütmine, soojuspump, adaptiivne püsikiirushoidik, e-Pedal Step, juhtmevaba Apple CarPlay ja Android Auto ning V2L võimekus. V2L tähendab, et autot saab kasutada väliste seadmete toitmiseks. Näiteks tööriistade, arvuti või matkavarustuse jaoks. Adapteri võimsuseks on märgitud 3,6 kW, kuid adapter ise ei kuulu kõigil varustustasemetel standardisse.

Siin tasub olla täpne. V2L ei ole päris V2G, mida selles hinnaklassis ei saa. V2G võimaldab energia võrku tagasi andmist. Eesti oludes ei ole see praegu kõige lihtsam ega ilmselt ka kõige mõistlikum ostuargument. Huvitavam on pigem see, et auto akut saab kasutada kallil ajal oma tarbimise toetamiseks või siis eraldi seadmete toitmiseks. Selle tegelik kasu sõltub juba kodusest elektrisüsteemist, laadijast ja sellest, kuidas kogu lahendus on üles ehitatud.

Leafi probleem ei ole tehnika. Probleem on konkurents.

Škoda Elroq algab 40 000 eurost. Selle eest saab Elroq 60 Essence mudeli, millel on 61 kWh brutoaku, 58 kWh netomaht, 140 kW võimsus ja kuni 450 km WLTP sõiduulatus. Suurem Elroq 85 maksab 48 000 eurot, pakub 77 kWh netoakut ja kuni 570 km sõiduulatust. Škoda kasuks räägib suurem kere, 470-liitrine pakiruum ja Volkswageni grupi tuttav elektriplatvorm. See pole põnev lause, aga pereauto ostul on „tuttav ja toimiv“ tihti väga tugev argument.

Kia EV3 on Leafi jaoks veel ebamugavam vastane. EV3 algab 41 000 eurost, kuid soodushinnaga on 58,3 kWh akuga EX-varustuse hind 38 000 eurot. Sõiduulatus on 17-tolliste ratastega 436 km, ehk sama mis väikse akuga Leafil. 81,4 kWh akuga EV3 EX maksab soodushinnaga 42 000 eurot ja pakub kuni 605 km WLTP sõiduulatust. Kia garantii on 7 aastat või 150 000 km. See on eraisiku jaoks väga lihtne ja tugev argument. .

Nissan annab Leafile 5-aastase või 100 000 km garantii, mis koosneb 3-aastasest tootjagarantiist ja 2-aastasest pikendatud garantiist. Aku garantii on 8 aastat või 160 000 km. See on korralik, aga Kia kõrval jääb üldgarantii paratamatult lühemaks.

Renault 4 E-Tech segab mängu altpoolt. See algab 30 000 eurost ja 52 kWh akuga 150 hj versioon maksab 35 000 eurot. Sõiduulatus on kuni 409 km WLTP. Renault ei paku Leafi või EV3 numbritega sama suurt akut ega nii pikka sõiduulatust, aga hinnavahe on selge. Kui ostja tahab väikest elektrilist linnamaasturit ja vaatab eelkõige hinda, on Renault 4 Leafile ebamugav konkurent. Vähem autot, aga ka vähem raha. See on ostjale üsna arusaadav matemaatika ja ega Renault 4-gi mingi suvaline plekkämber ole.



Uus Leaf palju tugevam auto kui vana mudeli kuvand

Võiks arvata. 38 000 euro eest saab korraliku sõiduulatuse, hea varustuse ja praktilise elektriauto aga konkurents on tihe. 44 000 euro juures lisandub juba suur aku ja väga arvestatav WLTP-number ja konkurents muutub veelgi tihedamaks.

Sest Leaf ei tule tühjale platsile ega võistle ainult Elroq ja EV3-ga. Ülevalt surub peale Elroq oma ruumikuse ja tuttava platvormiga. Otse kõrvale tuleb EV3 pikema garantii ja tugeva hinnaga. Altpoolt hammustab Renault 4, mis ei ole paberil võimekas, aga huvitav valik ja märgatavalt odavam. See teeb Leafi elu 38 000 euro juures keeruliseks.