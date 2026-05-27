Logitechi uus hiir toob kontorilaudadele padjad: kas randmevalu on lõpuks minevik?

Arvutitarvikute tootja Logitech tõi taas välja uue hiire-klaviatuuri komplekti. Mida on seal veel muuta ja uuendada? Tuntud tootja püüab seekord lahendada randmeprobleemi lahendada, tuues turule uue Signature Comfort Plus seeria. Äsja väljatoodud tootesari lubab eemaldada igapäevasest arvutikasutusest väiksed, kuid häirivad ebamugavused, pakkudes lisaks pehmetele materjalidele ka nutikaid tehisintellekti otseteid, mis käeliigutusi vähendavad.

Ergonoomika füüsilisel ja helilisel kujul

Uue tooteliini keskmes on hiir M850L ja klaviatuuri-hiire komplekt MK880. Logitechi jaoks märgib M850L disainilist esmaesitlust – see on ettevõtte esimene hiir, mis varustatud integreeritud pehme peopesapadjaga.

M850L hiirt võib võtta kui hästi istuvat "jooksujalatsit" sinu käele. Nii nagu hea toss neelab kõval asfaldil joostes põrutusi ja toetab jalavõlvi, aitab hiire tagumisse ossa paigutatud uus asi, pehme padi ja paremakäelistele loodud vorm maandada randmele langevat pinget, võimaldades lihastel ka pikkade töösessioonide ajal lõdvestuda. Vasakukäelised peavad veel ootama, kas Logitech ka neile midagi teeb.

Klaviatuuri disain toetab sama loogikat. Sügava profiiliga klahvid, kahekihiline vahtmaterjalist randmetugi ning spetsiaalselt välja arvutatud kaarjas tippimisprofiil aitavad hoida käte loomulikku asendit.

Lisaks on seadmete puhul pandud suurt rõhku mürasummutusele – vaigistatud hiireklõpsud ja vaiksed klahvid aitavad säilitada töörahu nii avatud kontorites kui ka kodustes tingimustes.

Üks komplekt mitmele seadmele

Tehnilise poole pealt püüab Signature Comfort Plus lahendada igapäevast "rööprähklemist" erinevate seadmete vahel. Seadmetesse integreeritud Easy-Switch funktsioon toimib sarnaselt teleri kaugjuhtimispuldiga: nii nagu puldiga vahetad ühe nupuvajutusega kanaleid, lülituvad Logitechi hiir ja klaviatuur hetkega sinu tööarvuti, koduse sülearvuti või tahvelarvuti vahel (toetatud on kuni kolm seadet). Seda on muidugi hiirtel-klaviatuuridel varemgi kohatud.

Tarkvara (Logi Options+ ja Logi Tune) abil on kasutajatel võimalik automatiseerida korduvaid ülesandeid (Smart Actions). Samuti on astutud samm vastu Ai ajastu vajadustele, pakkudes võimalust määrata spetsiaalne klahv populaarsetele AI-tööriistadele nagu Copilot, Gemini või ChatGPT ning juhtida kiirelt videokonverentse platvormidel Zoom ja Microsoft Teams.

Mõeldud ka suurkorporatsioonidele

Logitech on uue seeria puhul eraldi tähelepanu pööranud suurtele äriklientidele, pakkudes toodetest „for Business” versioone.

Ettevõtte ametlikus esitluses tuuakse välja: „for Business versioon ühendab töötajate mugavuse turvalise ühenduvuse ja lihtsustatud seadmepargi haldamisega.”

Komplektid sisaldavad Logi Bolt USB-C vastuvõtjat stabiilse ühenduse tagamiseks tihedalt asustatud rahvarohketes kontorites ning võimaldavad IT-osakondadel riistvara hallata Logitech Sync platvormi kaudu.

Säästva disaini põhimõtete kohaselt sisaldavad uute seadmete plastosad 49% kuni 77% sertifitseeritud ringlussevõetud plasti ning tooted jõuavad tarbijateni FSC-sertifikaadiga paberpakendites.

Samuti vähendab e-jäätmete teket pikk aku tööaeg (klaviatuuril kuni 3 aastat ja hiirel kuni 2 aastat).

PLUSSID

Hiirele lisatud peopesapadi ja klaviatuuri randmetugi pakuvad olulist leevendust pikkadel tööpäevadel.

Summutatud klõpsud ja klahvivajutused ei häiri kolleege ega pereliikmeid.

Easy-Switch teeb operatsioonisüsteemide ja seadmete vahel liikumise kiireks ja valutuks.

Otsene integratsioon tehisintellekti tööriistade ja suhtlustarkvaraga parandab töökiirust.

MIINUSED

Hiire spetsiifiline vorm ja randmepadi on hetkel optimeeritud vaid paremakäelistele kasutajatele.

Tavaliste kontoritarvikutega võrreldes on tegemist kõrgema hinnaklassi tootega.