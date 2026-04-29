Logitech G512 X: kas see on mänguriklaviatuuride uus tipp?

Mängumaailmas on käimas vaikne revolutsioon, kus "standardne" ei ole enam piisav. Logitech G on astunud sammu edasi, esitledes uut G512 X klaviatuuri – seadet, mis peaks nüüd olema kirurgiliselt täpne instrument, mis lubab muuta seda, kuidas mängutegelasi juhime.

On see nüüd turundusjutt või tõesti midagi pöördelist? Varssavis toimunud globaalsel esitlusel kergitati saladuskatet seadmelt, mis on vastus üha kasvavale custom-klaviatuuride kultuurile. Logitech G512 X on täiustatud süsteem, mis loodud neile, kes optimeerivad oma seadistusi viimse piirini.

Analoogtäpsus: kui iga klahv on nagu gaasipedaal

Klaviatuur peidab endas TMR (Tunnel Magnetoresistance) tehnoloogiat. Kui tavaline mehaaniline klaviatuur on oma olemuselt nagu klassikaline valguslüliti – see on kas sees või väljas, siis G512 X meenutab pigem auto gaasipedaali. Tänu analooganduritele saab mängija määrata, kui sügavale vajutus peab minema, et käsk täidetaks.

See täpsus toob kaasa Rapid Trigger funktsiooni, mis on tõeline "püha graal" tulistamismängude fännidele, kuna lubab klahvi uuesti aktiveerida kohe, kui sõrm tõuseb vaid murdosa millimeetri võrra, muutes korduvad vajutused (näiteks counter-strafing) välkkiireks.

Üks klahv, kaks rolli: SAPP-tehnoloogia

Veel üks põnevamaid uuendusi on SAPP (Second Actuation Pressure Point). Kujuta ette fotoaparaadi päästikut: vajutad poolenisti, et fokuseerida, ja lõpuni, et teha pilt. G512 X toob sarnase loogika mängudesse. Ühele klahvile saab määrata kaks erinevat tegevust sõltuvalt vajutuse tugevusest.

Näiteks võib õrn vajutus panna tegelase hiilima, kuid klahvi põhja surudes pistab ta jooksma.

Logitech G esindajate sõnul on see suund, kuhu professionaalne varustus liigub:

"G512 X on täiustatud jõudlussüsteem, mis kohandub kasutajaga, mitte vastupidi. See toob kontrolleritele omase kontrollitaseme mänguriklaviatuuride maailma."

Isikupärastamine ja valgusmäng

G512 X ei ole mõeldud vaid "numbrite tagaajamiseks". See on ühtlasi ka visuaalne meistriteos. Uus Global Light Bar koos PVD-kattega valgusribaga loob intensiivse ja selge taustvalgustuse, mis ei pimesta, vaid loob atmosfääri.

Lisaks on Logitech läinud kaasa trendiga pakkuda erinevaid suurusi – valida saab kompaktse 75% mudeli (neile, kes soovivad hiirele rohkem ruumi laual) ja täismõõdus 98 klahviga variandi vahel. Lisavarustusena pakutavad läbipaistvast akrüülist randmetoed ei ole lihtsalt ergonoomilised, vaid tänu lasergraveeringule hajutavad need RGB-valgustust viisil, mis paneb su töölaua otsekui helendama.

Kiirus, mis ei tee järeleandmisi

Tehnoloogiafännidele on oluline näitaja 8 KHz polling rate. Kui tavalised klaviatuurid suhtlevad arvutiga tuhat korda sekundis, siis G512 X teeb seda 8000 korda. See tähendab, et viivitus on vaid 0,125 millisekundit. See on kiirus, kus piirid inimese reaktsiooni ja masina vastuse vahel hakkavad hajuma.

Logitech ei ole unustanud ka keskkonda. Seadme korpuses on kasutatud taaskasutatud (PCR) plastikut ja pakend pärineb vastutustundlikult majandatud metsadest.

G512 X jõuab turule 2. mail 2026 ehk juba sel laupäeval.

PLUSSID

Erakordne täpsus: TMR-analoogandurid pakuvad seni nähtamatut kontrolli.

SAPP-funktsionaalsus: võimalus määrata ühele klahvile kaks funktsiooni on mängudes suur eelis.

Eeskujulik ehituskvaliteet: kvaliteetsed materjalid ja stiilne Global Light Bar.

Kohandatavus: võimalus kasutada mehaanilisi ja analooglüliteid segamini (Dual Swap).

Välkkiire side: 8 KHz polling rate välistab igasuguse viivituse.

MIINUSED

Hind: tegemist on premium-klassi seadmega, mis ei sobi säästueelarvega mängijale.

Randmetugi on lisatasu eest: kuigi efektne, tuleb see eraldi juurde osta.

Õppimiskõver: analoogseadistuste ja SAPP-funktsioonide täielik omandamine võtab parajalt aega.