TEST: murtud klaviatuur Logitech ERGO K860 on randmesäästja, kuid mõeldud siiski profile

Kui tõsta parajalt kolakas Logitechi uus ERGO K860 klaviatuur töölauale, ei meenuta see esmapilgul tavalist klahvistikku, vaid pigem plastist vormitud kühmuga mäestikku või rannale rulluvat lainet. Selle ebatavaline, keskelt poolitatud ja kumer kuju tekitab kohe küsimuse: kas tegemist on ergonoomika tipuga või üledisainimisega? Muidugi on ka varem selliseid kümne sõrme sisestusseadmeid nähtud.

Kui me veedame iga päev palju tunde klaviatuuri taga, on mugavus muutunud luksusest vajaduseks ning see must ja professionaalse välimusega seade lubab muuta tõsisema kasutaja tippimisharjumusi jäädavalt.

Vorm, mis järgib kumerusi

ERGO K860 süda on selle poolitatud ja kaarjas klahviraam, mis on loodud pakkuma täielikku ergonoomilist tuge ja parandama kehahoiakut.

Erinevalt tavalistest klaviatuuridest, mis sunnivad käsi ebaloomulikult paralleelselt hoidma, lubab see mudel käelabadel puhata loomulikuma nurga all. Klahvistik kasutab Logitechi PerfectStroke-süsteemi, mis sarnaneb sülearvutite käärmehhanismiga klahvidele, pakkudes stabiilset ja vaikset trükkimiskogemust.

Kuigi klaviatuur on täismõõdus koos integreeritud numbriploki ja nooleklahvidega, on selle disain sihvakas ja siiski üsna minimalistlik, sobides hästi kontorilauale, kus peab piisavalt ruumi ja avarust olema.

Tagurpidi kalle?

Üks silmapaistvamaid ja esmapilgul väga ebaharilikke lahendusi on seadme jalakeste paigutus. Erinevalt tavapärastest klaviatuuridest, kus jalad tõstavad seadme tagaserva, asuvad ERGO K860 tugijalad esiservas, randmetoe all.

See laseb seadistada negatiivse kalde – vastavalt 4 või 7 kraadi, mis tähendab, et klaviatuur kaldub kasutajast eemale. Selline asend on randmetele veelgi tervislikum, hoides need sirgena ja vältides ülespoole painutamist, olgu tegemist istuva või seisva tööasendiga.

Mugavust lisab integreeritud hiiglaslik mäekujuline randmetugi, mis ei ole lihtsalt pehme alus, vaid disainitöö tulemus. Randmetoe pealmine kiht on kergesti puhastatavast tekstiilist, mis on peaaegu kummiselt sile, kuid kohe pudenesid ka esimesed urutükid randmetoe ja klahvistiku vahele, kus on sodi koguv sooneke.

Mäluvahu kiht on veel pehmenduseks ning kõige põhjas on tugevam, suure tihedusega vahtpolsterdus, mis pakub vajalikku tuge.

Kümnenäpusüsteemi proovikivi

ERGO K860 on loodud eelkõige neile, kes valdavad kümne sõrme süsteemi. Poolitatud paigutus tähendab, et sõrmed peavad liikuma minimaalselt, kuna iga klahv on täpselt seal, kus on selle anatoomiliselt kõige sobivam koht. Kuid see tähendab ka, et kahe või nelja sõrmega "toksijate" jaoks võib üleminek olla vägagi konarlik.

Isegi kogenud kasutajate jaoks võib esmane kohtumine poolitatud disainiga olla väljakutse. Peamine segadus tekkis keskmiste klahvidega: vasaku käe hallata on T, G ja B ning parema käe alla jäävad Y, H ja N. ust see piir täpselt jookseb, tuleb lihtsalt aja jooksul käe sisse harjutada. Muud võimalust pole.

See võib esialgu tippimiskiirust vähendada – näiteks langes kiirus 80 sõnalt minutis 57 sõnale, kusjuures täpsus oli 86%. Siiski kinnitab Logitech, et enamik kasutajaid harjub uue paigutusega vähem kui kahe päevaga ning 75% testijatest märkas kehahoiaku ja mugavuse paranemist.

Töökindlus ja nutikas ühenduvus

Tehniliselt on ERGO K860 (mõõtudega 233 × 456 × 48 mm ja kaaluga 1160 g) igati kaasaegne tööriist, kuigi Logitech on seda seeriat tootnud juba pea kuus aastat.

See ühendub juhtmevabalt kuni 10 meetri raadiuses nii Bluetoothi kui ka Logitechi USB-adapteri kaudu. Seadet saab korraga paaritada kuni kolme erineva seadmega ja nende vahel mugavalt Easy-Switch nuppudega lülituda. See ühildub operatsioonisüsteemidega Windows (alates versioonist 7), macOS (10.13 või hilisem), Linux, ChromeOS, iPadOS ja Android.

Jalg tõstab just esimest randmetoe-poolset serva.



Toiteallikana kasutab klaviatuur kaht AAA-tüüpi patareid, mis kestavad tootja sõnul kuni kaks aastat. Oluline lisaväärtus on ühilduvus tarkvaraga Logi Options+, mis võimaldab seadistada 12 programmeeritavat klahvi vastavalt oma vajadustele (näiteks mikrofoni vaigistamine või teksti dikteerimine). Samuti toetab see Logitech Flow tehnoloogiat, mis tähendab, et kui kasutad selliseid hiiri nagu MX Master 2S, MX Master 3 või MX Anywhere 3, liigub klaviatuuri ühendus automaatselt koos hiirega ühest arvutist teise.

Kuigi Logitech K860 miinuseks on taustvalgustuse puudumine ja seadme suurus, on need professionaalses kontorikeskkonnas ilmselt teisejärgulised. Neile, kes veedavad päevi koodi kirjutades (v.a juhul, kui kasutatakse ohtralt nooleklahve) või pikki tekste kiirelt koostades, on see klaviatuur investeering tervisesse. Tavakasutaja peab aga olema valmis väljakutseks: esialgu läheb kõik halvemaks (peale randmepinge leevenemise). Aga kui oled valmis klahvidele vaatamata väga kiirelt tippimise kümne sõrmega ära õppima, siis just selline poolitatud kuju on kõige mugavam.

PLUSSID

Erakordselt mugav randmetugi

Tervislik kumer ergonoomiline disain

Uuenduslikud esikülje tugijalad negatiivse kalde jaoks

Vaiksed ja täpsed PerfectStroke klahvid

Pikk patareide vastupidavus (kuni 2 aastat)

MIINUSED

Puudub klahvide taustvalgustus

Suured mõõtmed, võtab töölaual palju ruumi

Nõuab harjumisaega, eriti neilt, kes ei valda pimetrükki

Klahvide vahekaugus võib olla harjumatu programmeerijatele

Tehnilised andmed