Kiirem kui mõte: uus hiir Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE paneb füüsika proovile

Sajandiksekund on tavainimese jaoks märkamatu silmapilgutus, kuid e-spordi tippareenil on see kuristik, mis eraldab triumfi kaotusest. Selles maailmas, kus reaktsioonikiirus on valuuta ja täpsus on eluküsimus, on välja tulnud järjekordne hiir. Kas see on küberneetiline pikendus mängija käele?

Magnetiline revolutsioon sõrmeotste all

Logitech G on Lausanne’is ja San Joses eesriide kergitanud oma uusimalt saavutuselt: Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE mängurihiirelt. Seadme süda peidab endas revolutsioonilist Haptic Inductive Trigger System (HITS) tehnoloogiat. Kui seni oleme harjunud mehaaniliste klõpsatuste või optiliste laineritega, siis SUPERSTRIKE viskab need nüüd ajaloo prügikasti.

Kasutades vasepoolide abil loodud elektromagnetvälja, tuvastab hiir klõpsatuse induktiivse analoogmõõtmise teel. See tähendab, et füüsiline kontakt on vaid osa loost – süsteem registreerib käsu kirurgilise täpsusega juba enne, kui klahv põhja jõuab. Tulemuseks on vaid 0,6 mm liikumisteekond ja kuni 30 millisekundit kiirem reageerimisaeg kui parimatel optilistel lülititel.

Proffide salarelv

„Kiirus võidab hetki ja võidetud hetked võidavad matše,” tõdes Robin Piispanen, Logitech G PRO ja SIM valdkonna peadirektor. Tema sõnul ei ole SUPERSTRIKE lihtsalt kiirem tööriist, vaid see pakub sportlastele täiesti uut kohanemistaset. Reguleeritav aktiveerimine ja reaalajas tuntav haptiline tagasiside annavad mängijale kindlustunde, mis on pingelistes olukordades väärtuslik.

Arendustöösse kaasati e-spordi raskekahurvägi: G2 Esports, Natus Vincere ja Bilibili Gaming. G2 Esportsi legend Rasmus "Caps" Winther võrdles uue hiirega mängimist tundega, nagu liiguksid tavalisest avalikust serverist viivisevabasse LAN-keskkonda – kõik toimub justkui reaalajas, ilma vähimagi takistuseta.

Peadpööritavad numbrid

Lisaks uuele ulmelisele päästikusüsteemile on hiire sisemusse istutatud HERO 2 sensor koos "Power of 8" arhitektuuriga, mis pakub tehnilisi näitajaid, mis tunduvad paberil peaaegu võimatud:

8 kHz polling rate: tänu LIGHTSPEED´i juhtmevabale tehnoloogiale on raporteerimissagedus vaid 0,125 ms, mis tagab peaaegu kohese ühenduse arvutiga.

22,5 meetrit sekundis (888 IPS): hiir suudab täpselt jälgida liikumist isegi siis, kui vehid kätega nagu tuuleveski.

88G kiirendus: seade püsib pikslitäpsena ka kõige äkilisemate sööstude puhul.

44 000 DPI: submikroni täpsus ilma igasuguse tarkvaralise silumise või filtreerimiseta.

Kogu seda võimsust saab taltsutada läbi G HUB´i tarkvara, kus mängija saab valida 10 aktiveerimistaseme ja 5 haptilise intensiivsuse vahel, seadistades hiire täpselt oma käe järgi nagu rätsepaülikonna.

Kerge kui sulg

Hoolimata keerulisest elektromagnetilisest sisemusest on õnnestunud hiire kaal suruda vaid 61 grammini. Seejuures ei ole unustatud ka keskkonnasäästu – korpus sisaldab 49% ulatuses tarbijajäätmetest taaskasutatud ABS-plasti.

Mängumaratonideks on arvutihiir samuti valmis: aku peab vastu kuni 90 tundi pidevat liikumist. Sujuva liuglemise tagavad puhtast PTFE-st (teflonist) jalad, mille kumerlõikega servad vähendavad takistust miinimumini, muutes hiire liikumise hiirematil sujuvaks nagu uisutamise värskel jääl.

Hind ja saadavus

Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE saabub poodidesse kahetoonilises "LUNAR ECLIPSE" värvilahenduses, kus valge korpus kohtub mustade põhiklahvidega. Uus hiir on saadaval jaehinnaga 179,99 eurot.