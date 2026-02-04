Nähtamatu side sinu ja võidusekundi vahel: kas Logitech G325 on uus taskukohane legend?

Kui jääb vaid ekraani kuma ja vaenlase hiilivad sammud selja taga (mängus), siis mida sa selles digitaalses kassi-hiire mängus teada tahad? Muidugi on siis heli sinu viies ja kuues meel – side, mis ühendab kärme reaktsiooni võiduga. Kuid liigagi tihti tähendab tipptasemel juhtmevabadus kopsakat auku rahakotis või ebamugavat survet oimukohtadel. Logitech on otsustanud selle müüdi purustada, tuues lagedale uue G325 LIGHTSPEED mudeli, mis lubab mänguritele tipptehnoloogiat ilma, et peaks järgmise kuu üüri panti panema.

Kerge nagu pilv, terav nagu žilett

Kui esimest korda G325 kätte võtta, üllatab selle kergus. Kaaludes vaid 212 grammi, on need kõrvaklapid justkui tehnoloogiline udu – sa unustad nende olemasolu. See on eriti oluline neile "veel üks raund" tüüpi mänguritele, kelle sessioonid venivad märkamatult tundidepikkuseks.

Disainikeel on puhas ja minimalistlik, kaugel nendest kohmakatest ja liialt agressiivsetest "kosmoselaevadest", mida oleme harjunud mängurivarustuse seas nägema. Saadaval on kolm värvitooni – klassikaline must ja valge ning julgetele seiklejatele suunatud lilla –, mis sobituvad ühtviisi hästi nii striimija lauale kui ka bussiistmele. tegemnist on üsna sarnase järeltulijaga klappidele G321 LIGHTSPEED, mida mõni aeg tagasi Arvutimaailmas testisime.

LIGHTSPEED: kiirem kui su enda reaktsioon

Juhtmevabadus on mugav, kuid mängurite maailmas on "viivitus" ehk latentsus surmavaenlane. Logitech G325 kasutab oma relvaks LIGHTSPEED-tehnoloogiat nagu varasematelgi kordadel: tavalisest Bluetoothist nobedamat ja stabiilsemat raadiosidet.

Logitech G peadirektor Ujesh Desai rõhutab:

„Me tahame, et kõik mängijad saaksid parima kogemuse. Seepärast panime uutesse G325 kõrvaklappidesse nii palju funktsioone. See on ülimugava disainiga, pika aku kestvusega, suurepärase heliga ja töötab nii arvuti, konsooli kui ka mobiilseadmega.“

Tõepoolest, seade ei piirdu vaid arvutiga. Ühe nupuvajutusega saad lülituda LIGHTSPEED adapterilt ka traditsioonilisele juhtmevabale Bluetooth-ühendusele, mis tähendab, et võid keset tulist Fortnite’i matši võtta vastu kõne oma telefonis ilma, et peaksid klappe peast kiskuma.





24-bitine heli

G325 pakub 24-bitist sügavust. Mängudes nagu Baldur’s Gate või Monster Hunter Wilds on atmosfäär kriitilise tähtsusega. 24-bitine heli on võrreldes tavalisega nagu kõrglahutusega pilt – sa kuuled nüansse, mida varem ei märganud, nagu lehtede sahinat, kauget kaja koopas või vastase suunda reetvat saapakriginat.

Komplekti kuulub suunadiagrammiga mikrofon, mis on varustatud AI-põhise mürasummutusega. See toimib kui filter, mis pühib minema taustmüra ja jätab alles mängija enda puhta hääle. Sinu tiimikaaslased tänavad sind, et nad ei pea enam kuulama sinu klaviatuuri klõbinat või naabri juttu.

Plussid ja miinused

Igal seadmel on oma tugevused ja kohad, kus on tehtud järeleandmisi, et hoida hinda taskukohasena.

PLUSSID

Kerge: 212 g on üks parimaid näitajaid turul, tagades mugavuse pikkadeks tundideks.

Hübriidne ühenduvus: Vaheta USB-raadioadapteri ja Bluetoothi vahel.

Aku vastupidavus: Üle 24 tunni kestev aku tähendab, et saad muretult mängida mitu päeva järjest või muusikat kuulata.

Hind: 79,99 euro eest on raske leida teist nii võimekat usaldusväärse brändi toodet.

MIINUSED

Minimalism: mõnele kasutajale võib tunduda disain liiga lihtne või puuduseks on RGB-valguse puudumine, mida paljud mängurid armastavad.

Konstruktsioon: kerge kaal tähendab rohkem plastikut ja nõrgemat konstruktsiooni, mis nõuab hoolikamat ümberkäimist kui massiivsed metallraamid.