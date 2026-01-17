Aken teise dimensiooni: kas Samsungi uus 3D 6K ekraan muudab meie reaalsustaju?

Aastaid on 3D-tehnoloogiat saatnud üks ja seesama mure – vajadus "lisavarustuse" ehk prillide järele, mis muudavad pildi tumedamaks ja vaataja olemise palju ebamugavaks. Samsungi uus Odyssey 3D on aga prillivaba, kuid pilt ei ole lihtsalt lame pind, vaid sügav ja elav maailm, mis avaneb ilma igasuguste abivahenditeta.

See on maailma esimene 6K-resolutsiooniga ekraan, mis suudab manada silme ette kolmemõõtmelise kujutise. Kuidas see on võimalik?

Monitori sisse on peidetud nutikas silmajälgimise tehnoloogia. Kui pead liigutad, liigub pilt koos sinuga, kohandades sügavust ja vaatenurka reaalajas. See on võrreldav sellega, nagu vaataks läbi akna – kui nihutad end paremale, näed rohkem seda, mis jääb nurga taha.

"Tänapäeva ekraanid ei ole enam ainult tööriistaks, vaid neist on saanud osa inimeste igapäevaelust, mis seovad töö, teaduse ja meelelahutuse," märkis Samsungi kommunikatsioonijuht Saskia Kivi, "Samsung näitab uue 3D-mängumonitoride seeriaga, kuidas tehnoloogia kohandub kasutaja vajadustega, mitte vastupidi."

Kiirus, mis ei jäta ruumi pilgutuseks

Lisaks ruumilisusele on Odyssey 3D ka tõeline kiirusekunn. Ühemillisekundiline reageerimisaeg tähendab, et ekraan reageerib kiiremini kui inimsilm suudab hoomata. Uus Dual Mode funktsioon hoolitseb selle eest, et isegi kõige pöörasemates tagaajamisstseenides püsiks pilt terav.

Samsung ei piirdunud vaid ühe mudeliga. Professionaalsetele e-sportlastele, kelle jaoks on iga kaader sekundis veelgi elutähtsam, esitleti Odyssey G6 mudelit. See 27-tolline ekraan pakub 600 Hz värskendussagedust.

"Tagasiteed enam pole"

Esmatestijad, kelle hulka Arvutimaailm veel ei kuulu, on uuest tehnoloogiast olnud üsna lummatud. USA tuntud sisulooja Jerry Ruiz, kes sai võimaluse katsetada monitori mängudega nagu The First Berserker: Khazan ja Stellar Blade, ei hoidnud emotsioone tagasi.

"Proovisin esimest korda mängides 3D monitori ja see oli täiesti uus ning kaasahaarav kogemus. Eriti muljetavaldav oli see, et sain mängida 3D-s ilma prillideta ja ütlen ausalt, et pärast seda on tavalise mängimise juurde tagasi juba keeruline minna," ütles sisulooja Jerry Ruiz.

See "kaasahaaravus" (ingl. k. immersion) ongi märksõna, mis defineerib 2026. aasta tehnoloogiahüpet kuvarite muidu uimaselt muutuvas maailmas. Ekraan pole enam enam lame paneel, vaid portaal, mis aitab vaadata teise maailma. Varem vaevasid prillivaba 3D tehnoloogiat kvaliteediprobleemid, kuid 6K eralsvõimega on loodetavasti need seljatatud.

Kokkuvõte: kellele see ikkagi on mõeldud?

Saskia Kivi rõhutab, et uus seeria ei ole mõeldud vaid mänguritele. Ülima värvitäpsuse ja kontrastsusega on need monitorid ideaalsed tööriistad ka graafikadisaineritele ja videotöötlusega tegelevatele proffidele, kes vajavad oma töös suurt värvitäpsust.

Odyssey 3D monitori plussid ja miinused

PLUSSID MIINUSED Prillivaba 3D: revolutsiooniline kasutusmugavus. Harjumisaeg: silm vajab prillivaba 3D-ga kohanemiseks hetke. 6K resolutsioon: üliterav pildikvaliteet. Sisu saadavus: optimeeritud mänge on hetkel veel piiratud valik. Silmajälgimine: dünaamiline pilt vastavalt vaataja asukohale. Hind: tipptehnoloogia tähendab tõenäoliselt krõbedat hinda. Kiirus: 1 ms reageerimisaeg välistab pildiviivituse.

Tehnilised andmed