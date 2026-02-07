Rooste alt kumav lootus: kas suudame maailma päästa pilve piirilt?

Unusta hetkeks süsimustad rusud, kütuseaurudes särisevad Mad Maxi stiilis kõrbemaasturid ja meeleheitlik ellujäämisvõitlus. Mis siis, kui apokalüpsis ei tähendanudki kõige hea lõppu, vaid hoopis uut, rohelusse uppuvat algust? Maailma, kus loodus on võtnud tagasi selle, mis talle kuulub, ning kus vaikuse keskel ootavad äratamist unustatud mälestused ja roostetanud südamed.

Just sellisesse "anti-apokalüptilisse" maailma kutsub meid Austraalia stuudio Chaos Theory Games, kes kuulutas äsja välja oma värskeima suurprojekti nimega Rusthaven.

See pole mäng pelgalt ellujäämisest, vaid millegi palju suurema ehitamisest. See on lugu, kuidas vanarauast ja purunenud unistustest saab kokku klopsida kodu, mis tõuseb kõrgele maapinna kohale.

Taevane pelgupaik ja hingedega masinad

Mängu keskmes on robot nimega Scoot – kaptenimudel, kes ärkab keset kirevat ja veidi räsitud päästemeeskonna laeva. Tema esimene avastus on kurb: parim sõber Bipp on parandamatult katki. Kuid kurbusest sünnib eesmärk. Mängija haarab õhulaeva tüüri, et rännata läbi lopsaka, post-apokalüptilise maailma, otsides kadunud roboteid ja iidset tehnoloogiat.

Video URL

Rusthaven on nagu soe kallistus keset jahedat tehnikamaailma. Selle asemel, et vaenlasi hävitada, tegeleme me siin "tervendamisega". Maailmast leitud katkised robotid ei ole lihtsalt ressursid, vaid uued pereliikmed. Neid parandades ja taaskäivitades aitame neil leida nende kadunud mälestused ja kired. See on kui pusle kokkupanemine, kus iga leitud tükk avab uue oskuse, interaktsiooni või täienduse sinu lendavale kodule.

„Meie visioon on alati olnud pakkuda mängijatele suurepäraseid mänge, mis sisendavad lootust ja jätavad maailma paremaks paigaks, kui me selle leidsime,“ sõnas Chaos Theory Gamesi loovjuht Nico King. „Aastal 2026 tunneme rohkem kui kunagi varem, et on oluline luua mänge, mis manavad silme ette parema tuleviku.“

Rohkem kui lihtsalt mäng: solarpunk-filosoofia

Chaos Theory Games ei ole uustulnuk "maailmaparandamise" žanris. Nende 2024. aasta strateegiamäng Crab God suunas mängijate edusamme päriselu ookeanikaitse toetamisse. Rusthaven jätkab seda suunda, kandes endas solarpunk-esteetikat. Kui küberpunk on tume ja pessimistlik, siis solarpunk on selle helge vastand – tehnoloogia ja looduse harmooniline sümbioos, kus päikesepaneelid on põimunud liaanidega.

Mängija kätes muundub lihtne skavengeri-sõiduk hubaseks elupaigaks. See on nagu lendav kommuun, kus igal robotil on oma hobid, unistused ja isiklik arengukaar. See on protsess, kus külmast metallist saab soe kodu ja võõrastest saab perekond.

Mida Rusthaven meile pakub?

Hubane õhulaev-baas: sinu kodu, mis kasvab ja areneb koos päästetud meeskonnaga.

Robotitest kaaslased: igal neist on oma iseloom, mälestused ja soovid.

Rahustav avastamisrõõm: avastad maailma omas tempos, ilma stressi ja tagaajamiseta.

Käsitöö ja taaskasutus:inimkonna vana tehnoloogia leidmine ja sellele uue elu andmine.

Sügav kohandamine: alates tubade sisekujundusest kuni laeva süsteemideni välja.

Pilk tulevikku

Rusthaven lubab olla üks neist haruldastest teostest, mis ei paku mitte põgenemist reaalsuse eest, vaid inspiratsiooni selle parandamiseks. See on mäng kogukonnast, hoolivusest ja kuulumisest – väärtustest, mida vajame nii digitaalses kui ka pärismaailmas.

Kuigi mängu täisversiooni tuleb oodata kuni 2027. aastani, on see PC-platvormil (Steam) juba soovinimekirjadesse lisatav. Kui otsid oma mängukogemusest midagi, mis pärast arvuti väljalülitamist hingesoppi sooja tunde jätab, tasub sel lendaval utoopial silma peal hoida.