Pitsalõhn ja kummivilin: kas salapärane "Doktor" on loonud uue märulimängude kuninga?

Kujuta nüüd hetkeks ette olukorda, kus neoonvärvidesse mähitud Mario Kart põrkub täie hooga vastu Fortnite’i ehitatud kindlust, samal ajal kui taustal kõlab laupäevahommikuste multikate nostalgiline kakofoonia. See ei ole palavikulisest unest sündinud skisofreeniline nägemus, vaid märtsikuus meie ekraanidele paiskuv DeGen Rivals – mäng, mis lubab kaose uuele tasemele vinnata.

Selle hullumeelse kokteili taga peitub mõnevõrra müstiline kuju, keda kutsutakse lihtsalt „Doktoriks“. See hull teadlane on oma laboris ristanud kõikvõimalikku DNA-d alates pitsaviiludest ja kassidest kuni zombideni, et luua ülimad „DeGenid“. Tulemuseks on maailm, kus füüsikaseadused on pigem soovitused ja ellujäämine sõltub sellest, kui osavalt sa suudad oma vastasele raketi tagumisse stangesse lennutada.

Rohkem kui lihtsalt rallimäng: ellujäämine ratastel

DeGen Rivals ei ole tavaline ringrajasõit, kus loeb vaid finišijoone ületamine. See on Battle Royale, kus areenil madistab korraga 8 mängijat ning õhus on tunda nii põlenud kummi kui ka puhast adrenaliini. Mängijad peavad rinda pistma mitte ainult üheteistkümnel teisel kiirusjanulisel vastasel, vaid ka armutu ohuga nimega „The Crush“ – koletu jõud, mis sunnib areeni kokku tõmbuma, kuni alles jääb vaid üks ja viimane veerev vrakk.

Mängu looja on endine Sony mängudirektor Josh Hassin, kelle pagasis on üle 15 aasta kogemust ja kiindumus PlayStationi klassikusse Twisted Metal. Ta on pannud kokku kompoti, mis tundub ühtaegu tuttav ja värske, kuid täiesti ulmeline.

„Olles üles kasvanud laupäevahommikuste multikate, kiirtoidu ja videomängude peal, soovisin luua uut tüüpi Battle Royale kogemuse,“ selgitab Hassin oma visiooni.

Keeruliste mängumehaanikate selgitamiseks võib kasutada lihtsat võrdlust: kui tavaline rallimäng on nagu viisakas maleõhtu, siis DeGen Rivals on nagu autode lammutuskoda, kus kõigile on kätte jagatud ilutulestikuraketid ja kästud viimane tants teha.

Meeletu valik ja piiritu kohandamine

Üks mängu suurimaid trumpe on „Labor“ ja „Garaaž“. Need pole lihtsalt menüüd, vaid mänguväljakud, kus saad oma tegelast ja sõidukit tuunida lõputute kombinatsioonidega. Tahad olla pitsat sööv küberkass, kes sõidab UFO-t meenutava rullnoka-autoga? Palun väga. Mäng pakub järgmisi asju:

Demolition Party režiimid: lisaks põhilisele ellujäämismängule saab proovida kätt režiimides nagu „Cops n' Robbers“ või toidukulleri-teemaline „Order Up!“.

Smash Cash süsteem: täida igapäevaseid ülesandeid, teeni virtuaalset krabisevat ja ava eksklusiivset nänni.

Gildid ja au: roni edetabelites ja võistle hooajalistel turniiridel.

Millal rooli taha pääseb?

Hea uudis kõigile kiirusekummardajatele on see, et ootama ei pea kaua. DeGen Rivals maandub Steamis, App Store'is ja Play Store'is juba 2026. aasta märtsis. Neile, kes on eriti kärpitud kannatusega, avaneb võimalus mängu proovida juba veebruaris toimuva Steam Next Festi raames, kus tehakse kättesaadavaks mängitav demo.

Tegemist on täieliku cross-platform teosega, mis tähendab, et võid alustada lahingut arvuti taga ja lõpetada selle bussiga koju sõites oma nutitelefonis.

Tehnilised andmed ja kokkuvõte

DeGen Rivals Žanr: Battle Royale, Party, märul, rallisõit Platvormid: Windows, MacOS, iOS, Android, Steam Deck Mootor: Unity Mängijaid: 8 (online multiplayer) Väljalaskeaeg: märts 2026 Arendaja: Look Mister LLC & Tevaera Labs LLC

Esialgsed tähelepanekud (eelvaate põhjal)

PLUSSID

+ Ulmeliselt kiire ja lõbus mängitavus.

+ Sügav tegelaste ja sõidukite kohandamine.

+ Madal barjäär uutele mängijatele, kuid piisavalt sügavust proffidele.

+ Toetus peaaegu kõikidele levinud platvormidele.

MIINUSED

- 8 mängijat võib suuremate areenide puhul tunduda vähe (võrreldes teiste BR-mängudega).

- Visuaalne stiil võib nõrgema närvikavaga lugejale liiga kirjuks osutuda.