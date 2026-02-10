Samsungi uus värvilise e-tindiga ekraan "toitub" üle õhu

Samsungi uusim ekraanilahendus Color E-Paper trügib tavaliste reklaamplakatite ja elektrit aplalt tarbivate infotahvlite asemele.

13-tolline e-tindi tehnoloogiaga (e-paper) ekraanipaneel on kui kameeleon. See kasutab lahendust, mis on oma olemuselt sarnane e-lugeritele, kuid toob mängu elavama värvigamma. Kuid seadme tõeline uudsus peitub ka selle kestas. Maailma esimese omasugusena on ekraani korpuses kasutatud fütoplanktonist valmistatud biovaiku.

See tähendab, et seade ei ole pelgalt tööriist, vaid keskkonnasäästlik lahendus. Samsungi hinnangul vähendab selline lähenemine tootmise süsinikuheidet võrreldes tavapärase naftapõhise plastiga enam kui 40%.

Null vatti energiat

E-tindi ekraani suurim võlu peitub muidugi selle energiasäästlikkuses. Kui tavaline vedelkristallekraan sarnaneb lambipirniga, mis peab pidevalt põlema, et me midagi näeksime, siis Samsung Color E-Paper on kui maalitud lõuend või trükitud ajaleht, nii nagu e-lugerite ekraanidki.

„Kui tavapärased digitaalsed sildid vajavad pidevat toidet, siis e-tindi ekraan tarbib elektrit vaid sisu uuendamisel ja hoiab staatilist pilti nullvatise energiakuluga,“ selgitab Samsung Eesti kommunikatsioonijuht Saskia Kivi.

See tähendab, et kui pilt on kord ekraanile kuvatud, ei võta seade selle hoidmiseks enam toidet. See on ideaalne lahendus kohvikutele, kauplustele ja büroodele, kus info ei muutu iga sekund, kuid peab olema alati selge ja loetav.

Ka juhtmeid pole

Mudel tähisega EM13DX on oma mõõtmetelt sarnane klassikalise A4-paberiga, kuid selle sisu on juhitav otse nutitelefonist või pilveteenuse kaudu. Pole kleeplinte, printeriprobleeme ega saalitöötajate jooksmist uute siltidega, kui midagi muutub — sisu saab uuendada sekunditega üle õhu.

Sisseehitatud aku ja USB-C toega ei pea seade olema ka seina külge toitejuhtmega aheldatud, vaid seda saab paigutada täpselt sinna, kuhu vaja.

Plussid ja miinused

Plussideks on muidugi energiatõhusus (elektrit kulub vaid sisu uuendamise hetkel), keskkonnasõbralikkus (ookeanist saadud fütoplanktonist korpus ja taaskasutatud materjalid), hea loetavus (peaaegu nagu paber) ning sisu muutmine hetkega üle pilveteenuse või mobiiliäpist.

Miinusteks on madal värskendussagedus (kiiresti liikuvat pilti ei saa näidata) ning kehvem värvigamma (kuigi värviline, ei ole see nii ere ega kontrastne kui OLED- või LCD-paneelid).

Samsung Color E-Paper Ekraani suurus: 13,3 tolli (umbes A4 mõõt) Eraldusvõime: 1600 × 1200 pikslit (4:3) Paksus: 17,9 mm Kaal: 0,9 kg (koos akuga) Ühenduvus: USB Type-C, Bluetooth/Wi-Fi rakenduse kaudu Materjalid: 45% taaskasutatud plast, 10% fütoplanktoni biovaik

Kui 13 tollist jääb väheks, tasub pilgud pöörata Barcelona poole, kus Samsung esitleb Mobile World Congressil peagi ka pere uut 20-tollist liiget.