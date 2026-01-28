30. jaanuaril toimub kaheksas üle-eestiline digikoristuspäev

Sel reedel, 30. jaanuaril 2026 tasub taas oma andmekandjad ja võrgukettad üle vaadata, et mittevajalikud andmed seal asjatult ruumi ei võtaks. Eestis toimub kaheksandat korda suur üleriigiline Telia digikoristuspäev, mille eesmärk on kutsuda inimesi ja ettevõtteid üles korrastama oma digikeskkondi ning tagastama kasutuna seisvaid elektroonikaseadmeid.

Digikoristus tähendab vanade failide, fotode, e-kirjade ja rakenduste kustutamist, mis pole enam vajalikud. Vähem salvestatud andmeid tähendab väiksemat energiakulu serverites ja pilveteenustes, mis omakorda aitab vähendada keskkonnakoormust.

Teine suurem digikoristuse fookus on aga vanade elektroonikaseadmete tagastamisel. Paljudel inimestel on kodudesse seisma jäänud vanu mobiiltelefone ja muid elektroonikaseadmeid, mis on mõistlik suunata kas uuele ringile või ümbertöötlemisele. Kasutuna seisvate seadmete kogumine aitab kaasa ringmajandusele ja materjalide taaskasutusele ning võimaldab anda vanade seadmetele uue elu.

Telia sotsiaalse mõju programmijuhi Laura Viilupi sõnul on digikoristuse aktsioon paisunud Eestis aasta-aastalt suuremaks ja mõjukamaks ning selles löövad kaasa sajad ettevõtted ja asutused ning tuhanded inimesed: "Meie digielu kasvab iga päevaga. Fotod, e-kirjad, rakendused – kõik see võtab ruumi ja energiat. Digikoristuspäev on hea võimalus alustada lihtsast: kustuta vanad failid ja vabasta ruumi nii seadmes kui pilves. Samuti on see hea võimalus vabaneda kasututest seadmetest."

Uue ja täiendava väljakutse on digikoristuse aktsioonile andnud aga tehisintellekti ajastu, kuna tehisaru töötab suurte andmehulkadega, mis tähendab, et iga loodud pilt, video või tekstimudel vajab salvestusruumi ja arvutusvõimsust.

Telia digikoristusest on innustust saanud ka mitmed head partnerid. Näiteks Rohelise kooli võrgustik, kelle eestvedamisel toimub 26. jaanuarist kuni 1. veebruarini juba kuuendat korda Digikoristusnädal, mis kutsub peamiselt õppeasutusi ja õpilasi korrastama oma digikeskkonda. Rohelise kooli Digikoristusnädalal osaleja saab iga päev digikoristusülesande, mille peab sellel päeval ära lahendama. Telia toetab Rohelise kooli osalejaid loosauhindadega.



Selleks, et eraisiku, asutuse või ettevõttena digikoristusest osa võtta, saab end kirja panna Telia digikoristuspäeva veebilehel digikoristuspaev.telia.ee.