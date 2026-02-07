IKEA uuendas oma targa kodu seadmeid, mis kipuvad tõrkuma

IKEA nutikodu seadmete kliente, kes tormasid poodi uue põlvkonna Matter-ühilduvate seadmete järele, kimbutasid viimase ajani ühendusprobleemid. Rootsi mööblihiid lubas nutikodu "püha graali" – süsteemi, kus kõik seadmed (ja mitte ainult IKEA enda omad) räägivad ühist keelt ja seadistamine on lihtsam kui IKEA Billy riiuli kokkupanek. Kuid praegu tundub, esialgu ühist keelt ei leitud.

Matter: lubadus, mis takerdus

Eelmise aasta lõpus paiskas IKEA turule mastaapse uuenduskuuri läbinud tootesarja: 21 uut seadet alates õhukvaliteedi anduritest kuni nutipistikuteni. Peamine müügiargument oli üleminek vanemalt Zigbee standardilt uuele Matterile. Kui seni rääkisid eri brändide nutiseadmed justkui erinevates keeltes, siis Matter pidi olema nutimaailma esperanto – keel, mida mõistavad ühtviisi hästi nii Apple, Google kui IKEA.

Kuid teooria ja praktika vahel haigutas kuristik. Tradfri alamfoorum Reddit’is on täitunud nördinud kasutajatega, kes teatavad ehmatavatest tõrgetest. Mõne kasutaja sõnul küündib uute seadmete ebaõnnestumise määr (nn failure rate) kuni 50 protsendini. See tähendab, et iga teine ostetud pirn või andur on sisuliselt "tumm" või keeldub koostööst.

Tehnoloogiaportaal The Verge proovis samuti olukorda omal käel testida ja tulemused olid kõike muud kui julgustavad. Kuuest testitud seadmest saadi korralikult tööle vaid üks. Isegi selleks kulus seitse katsest, enne kui ühendus lõpuks tekkis – et siis mõne aja pärast taas kaduda.

"Me tegeleme sellega"

IKEA ametlik seisukoht on vaoshoitud, kuid probleemi tunnistav. Ettevõtte esindaja sõnul on nad probleemidest teadlikud:

"IKEAL on pühendunud meeskond, kes vaatab läbi tõstatatud mured."

Kasutajad on märganud, et IKEA on juba välja lasknud püsivara uuenduse Dirigera jaoturile (hub), mis juhib kogu süsteemi. Paraku ei lohuta see neid, kes üritavad IKEA uusi Matter-seadmeid ühendada otse teiste tootjate nutikodu keskustega.

David Granath, IKEA tootevaliku juht, on varem öelnud:

"Seni pole nutikodu tehnoloogia olnud enamiku inimeste jaoks piisavalt lihtne või taskukohane. See turuletoomine toob meid lähemale eesmärgile aidata kõigil end valmis ja kindlana tunda."

Kas lastehaigused või süsteemne viga?

Oluline on märkida, et mitte kõigil ei lähe halvasti. Osa kasutajaid kinnitab, et nende süsteem töötab kui kellavärk. Nutikodu ongi keeruline ökosüsteem, kus rolli mängivad nii ruuteri mudel, seinte materjal kui ka teiste läheduses asuvad segajad.

Praegune Matteri revolutsioon meenutab kohati pigem beetatestimist reaalsete klientide peal.

IKEA Matter-seadmed: plussid ja miinused

Plussid Miinused Taskukohane hind: IKEA püsib truuna oma odavuse strateegiale. Ebastabiilne ühendus: seadmed kaotavad ootamatult kontakti jaoturi või äpiga. Lai valik: 21 uut toodet katavad peaaegu kõik nutikodu vajadused. Keeruline seadistamine: sidumine võib nõuda korduvaid katseid (kuni 7+ korda). Disain: uued sensorid ja puldid on minimalistlikud ja sulanduvad hästi igasugusesse interjööri. Püsivara vead: Matter-protokoll tundub olevat veel toores ja vajab kriitilisi parandusi.

