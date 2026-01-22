Kummalised kõrva-Rõngasklapid - Sony LinkBuds Clip On

Tahad muusikat kuulata ja samal ajal päris elu kuulda. Liiklus, kolleeg, teade, uksekell. Sony LinkBuds Clip on tehtud täpselt selleks. Need on avatud disainiga klamber-kõrvaklapid, mis ei ulatu kõrvakanalisse. Kuuled muusikat ja jätkad ümbruse tajumist.



Avatud Kuulamine Ilma Kõrvakanalit Sulgemata

Klambrikujundus hoiab kõrva lahti. Õhk liigub paremini ja kõrvakanalile ei teki survet. See ei väsita kõrvu nii palju, eriti pikema kandmisega.

Standardrežiim selgete vokaalide ja detailse heliga.

Voice Boost mürarikastes kohtades, näiteks jaamas või rahvarohkes ruumis. See tõstab kõnet ja teeb taskuhäälingu ning video jälgimise lihtsamaks.

Sound Leakage Reduction vaiksemates kohtades, et vähendada heli väljapoole kostmist.

Sony lubab rikkalikku ja tasakaalustatud heli. Klappidel on DSEE heli üleskaleerimine ning rakenduses Sony Sound Connect saad kasutada 10 ribaga ekvalaiserit. Lisafunktsioonidena on mainitud 360 Reality Audio ja Background Music Effect, mis kõik kõlavad väga hästi kuid võivad olla täiesti kasutud, keerulised sõnade kombinatsioonid.





Kõned ja mürasummutus

Kõnede jaoks kasutatakse luujuhtivussensorit ja AI-põhist mürasummutust. Eesmärk on selge ja loomulik hääl ka siis, kui ümberringi on müra. Luujuhtivus võib tunduda ebavajalik, kui kuulmine on hea kuid võib olla väga kasulik inimestele kellel on kõrvakile kahjustatud või ei ole kuulmine enam nii tudlik. Kindlasti väärib proovimist just vanematel inimestel või keskmise kuulmiskahjustusega.

Komplektis on eemaldatavad pehmendused, mille asendit muutes saad istuvust kohandada. Sony rõhutab, et klapid püsivad paigal ka liikumisel, näiteks joostes. Disain on inspireeritud kõrvarõngastest ning saad kasutada ka valikulisi ümbriseid ja pehmendusi.

Igapäevane mugavus

Aku kuni 37 tundi koos laadimiskarbiga.

Kiirlaadimine 3 minutit laadimist annab kuni 1 tunni kuulamisaega.

IPX4 kaitse higi ja pritsmete vastu. - Tolmukindlust ei ole ning 4 viitab põgusale niiskusele ja pritsmetele kuid dušši alla või ujuma nendega minna ei tohi. Millest on kahju, kui luujuhtivusega saaks ka vee all kuulata igasugu asju.

Multipoint lihtsam vahetamine seadmete vahel.

Puutejuhtimine, kiirpääsud ja stseenid, mis kohandavad heli sinu ümbruse ja tegevuse järgi.





Hind Ja Saadavus Eestis

LinkBuds Clip jõuab müügile alates jaanuarist 2026. Värvid on hall, must, roheline ja lavendel. Soovituslik jaehind on 200 eurot.

Pakend on Sony sõnul täielikult plastivaba ja tootes endas kasutatud plastist on ligikaudu 20 protsenti ümbertöödeldud.

Kellele Need Klapid Ei Ole Mõeldud

Need klapid ei sobi sulle, kui sa tahad maksimaalset mürasummutust ja täielikku vaikust ümberringi. Need ei sobi sulle, kui sa eelistad suletud kõrvasisest tunnet ja tugevat isoleerimist, näiteks lennukis või väga mürarikkas kohas pikalt järjest.

Samuti tasub vaadata muid klappe kui soovid midagi diskreetsemat, kuna antud klapid oma välimuse tõttu kindlasti tekitavad küsimusi.