Helid, mis ei sulge ust maailma ees: mis on avatud kõrvaga kõrvaklapid?

"Kas see müra ka summutab?" on küsitud avatud kõrvaga kõrvaklappide kohta ja müügimees võib vastata, et jah, summutab küll ning tal on õigus. Kuid avatud klapid ei summuta nii nagu tavalised ning neid kasutatakse ka natuke teisel eesmärgil kui tavalisi mürasummutavaid klappe. Milles siis vahe?

Kujuta ette, et kõnnid kargel hommikul pargis. Kõrva sisse mängib lemmikmuusika mahe rütm, kuid samal ajal kuuled ka puulatvade sahinat, eemalt läheneva jalgratturi kellahelinat ja tuttava mööduja tervitust. Sa pole isoleeritud klaasist (või täpsemini memory foam´ist) kesta sisse, vaid muusika on justkui õhuline soundtrack päris elule. See on avatud kõrvaga (open-ear) kuulamise võlu – maailm, kus ei ehitata müüre, vaid sildu.

Sony tiim saatis hiljuti korduma kippuvate küsimuste vastustega selgituse laiemalt seda tüüpi klappide olemuse kohta ja need kehtivad ka kõigi teiste tootjate puhul: see segment areneb praegu kiiresti ja inimesed vajavad pidevalt justkui kõrvarõngana kõrvalesta küljes rippuvaid klappe, mis kuulmekanalit ei sulge. Sony värskeim pereliige LinkBuds Clip on samuti pannud paljusid kulmu kergitama: mis need veel on? Milleks neid vaja? (vt ka Huawei FreeArc, Xiaomi OpenWear Stereo Pro, Bose Ultra Open, Soundcore AeroFit 2 jt).

Mis on "avatud kõrvaga" kuulamise fenomen?

Tavalised kõrvaklapid on nagu kõrvatropid – need surutakse kuulmekäiku, et isoleerida sind välismaailmast. See on suurepärane lennukis, kuid ohtlik liikluses ja ebamugav kontoris.

Avatud kõrvaga disain töötab aga hoopis teistmoodi. Selle asemel, et kõrv kinni korkida, jätab see kuulmekäigu vabaks. Kui kasutada kujundlikku võrdlust, siis traditsioonilised klapid on nagu akende tihe sulgemine ja kardinate ette tõmbamine, et toas muusikat kuulata. Avatud klapid on aga nagu akende pärani avamine: tuppa voolab värske õhk ja tänavamüra, kuid "makk" mängib ikka suhteliselt selgelt edasi.

Mitte päris see, mida arvatakse

Paljud ehmatavad esmapilgul ära – kuhu need siis käivad? Sony LinkBuds Clip näiteks ei toetu kuulmekäigule ega kõrvaaugule, vaid kinnitub klambrina kõrva välisküljele. See on mugav, sest puudub surve, mis pikaajalisel kandmisel tihti valu ja ebamugavust tekitab.

Miks peaks keegi sellise "klambri" kasuks otsustama?

Ohutus ennekõike: olgu tegu kiire jooksutiiruga linnaliikluses või rattasõiduga – nii kuuled alati lähenevaid autosid ja liiklushääli.

Sotsiaalne vabadus aga annab kontoris töötades võimaluse mitte maha magada kolleegi küsimust ega olulist telefonikõnet, samal ajal kui taustaks mängib keskendumist soodustav muusika või räägid telefonikõnes. FOMO (hirm millestki ilma jääda) ka väheneb, sa ei jää ümbritsevatest juttudest ilma.

Tänu klamberkinnitusele sobituvad need klapid loomulikult ka peaaegu iga kõrva kuju ja suurusega. Seega võib öelda, et need kasutajad, kelle jaoks "kõrvatropid" on alati kas liiga suured või liiga väikesed ja kergesti ärakukkuvad, saavad avatud kuulareid alati kasutada.

Sony rõhutab:

"Olgu tegu asjaajamistega, jooksutiiruga või tööhetkedega kontoris – avatud kõrvaga muusika kuulamine tagab, et te ei maga maha ühtegi olulist vestlust ega ümbritsevaid helisid, mis tagavad väljas olles teie turvalisuse."

Tootetestide tähelepanekud

Sony LinkBuds Clip´i tugevusi ja nõrkusi ei saa me välja veel tuua, kuna pole testinud, aga toimetusel on kõrva küljes olnud ka teiste tootjate avatud klappe. nende põhjal saame teha selliste kohta mõnesid järeldusi.

PLUSSID

Uskumatu kergus: unustad juba pärast mõnda minutit, et need üldse kõrvas on.

Teadlikkus: parim valik inimestele, kes liiguvad palju väljas või peavad olema kättesaadavad.

Hügieen: kuna miski ei lähe kõrva sisse, püsivad kõrvad ja klapid puhtamad.

Kindel püsimine: klamberkinnitus ei kuku ära ka aktiivse liikumise käigus.

MIINUSED

Basside vähesus: avatud disaini tõttu ei saa need pakkuda sügavat, vibreerivat bassi nagu suletud klapid.

Mürarikkad keskkonnad: väga lärmakas metroos, tänavamelus või lennukis võib ümbritsev heli klappide heli täiesti lämmatada ja sellest üle sõita.

Helileke: ehkki seda puudust on tõsiselt kahandatud, võib maksimaalsel helitugevusel lähedalolijad aimata, mida kuulad.

Need klapid ei pruugi seega asendada seniseid hiiglaslikke mürasummutavaid üle kõrva klappe pikkadel lendudel, kuid igapäevase kaaslasena linnas ja kontoris võivad need olla asendamatud.