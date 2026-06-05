Päikeseklaviatuur Signature Slim Solar+: pikk test jätkub, kasvõi igavesti

Kindlasti peaks nüüd meelde tuletama kunagised taskukalkulaatorid, mis päikesepaneeliga ilma patareideta hakkama said. Logitech on sama asja teinud ka klaviatuuridega ning nende Signature Slim Solar+ on just üks selline, mida võib testida jäädagi. Tühjaks see ei saa, kui just pooleks aastaks pimedasse keldrisse ei satu. Või äkki siiski saab, kümne aasta pärast?

Disain ja trükkimiskogemus: minimalistlik, ent madal lennukõrgus

Välimuselt on K980 elegantne, madalaprofiiline ja igati tänapäevane. Klaviatuuri korpus on valmistatud suures osas taaskasutatud plastist (grafiithalli mudeli puhul lausa 70%), mis annab sellele mõnusa mati viimistluse ja keskkonnasõbraliku lisaväärtuse. Trükkimiskogemus on väga sarnane sülearvutitele, kuigi klahvid on õige pisut kõrgemad. Membraanklahvid teevad oma tööd meeldivalt vaikselt, mis on avatud kontoris või kodus töötades suur pluss – trükkimismaratonid ei kõla enam nagu rahetorm plekkkatusel.

Siiski on ergonoomika osas tehtud kompromisse. Seadmel puuduvad reguleeritavad jalakesed, mis tähendab, et ei saa klaviatuuri kaldenurka muuta. Kui oled harjunud trükkima kõrgema nurga all, võib see alguses tunduda harjumatu. Samuti puudub randmetugi. See-eest võtab seade üsna vähe ruumi. Vajadusel võib selle isegi kaasa võtta, kuigi ümbrist pole.

Klaviatuuril olemas heleduse reguleerimise nupud, kuigi seadmel endal klahvide taustvalgustus puudub – see on ohverdus, mis tehti väärtusliku akuenergia säästmiseks. Need nupud reguleerivad ekraani heledust (vaikimisi).

Ühenduvus ja tarkvara: dirigent kogu seadmete orkestrile

Logitech on alati hiilanud seadmete ühendamise lihtsuses ja K980 pole erand.

Logitech sihib selle seadmega sülearvutite kasutajaid ja see sisaldab üht lemmikfunktsiooni Logitechi puhul: Easy-switch.

See suudab ühe nupuvajutusega vahetada sülearvuti, tahvelarvuti ja nutitelefoni vahel. K980 toetab Bluetoothi ning Logi Bolt USB-vastuvõtjat (mida tavaversiooniga kahjuks kaasa ei panda).

Tarkvara poolel on kasutusel Logi Options+ rakendus. Lisaks tavapärasele klahvide seadistamisele ja nutikatele makrodele (Smart Actions) on Logitechi uueks trumbiks tehisintellekt. Seadmel on spetsiaalne AI-käivitusklahv, mis avab Windowsis Microsoft Copiloti ja lubab ChatGPT toel kiirelt tekste genereerida. Rakendusest leiab ka sisseehitatud valgustesti, mis mõõdab, kas töökoha valgustingimused on klaviatuuri laadimiseks piisavad.





Valgustoite lubadus vs karm reaalsus

Siin jõuame klaviatuuri kõige põnevama, aga ka kõige vastuolulisema osani. Kuidas see valgusest toitumine ikkagi töötab?

Mõtle uuest Logi LightCharge tehnoloogiast kui nutikast vihmaveetünnist. Ülemises servas asuv paneel kogub endasse igasugust "sademetena" langevat valgust – olgu selleks otsene päikesepaiste aknast või laelambi kunstlik kuma ning muudab selle energiaks ja salvestab akusse, mis suudab täielikus pimeduses vastu pidada kuni neli kuud.

Kui valgusele on juurdepääs, prognoosib Logitech, et Slim Solar+ kestab 10 aastat. Just nii, terve kümnendi.

Kuid reaalsus on veidi keerulisem. Paneel vajab laadimiseks vähemalt 200 luksi (lux) tugevust valgustust. Testid näitasid, et hämaras kontorinurgas võib valgustugevus jääda alla 100 luksi, samas kui akna all küündib see juba üle 1300 luksi. Kuna seadmel puudub igasugune USB-laadimise võimalus (pordid on täielikult eemaldatud), on õige asukoht kriitilise tähtsusega. Muidu peab klahvistiku mõneks päevaks kuhugi ereda päikesega aknalauale end laadima jätma, kui juhtub hämaras tühjaks saama.

Mitu kuud kestnud tavakasutuse käigus langes aku laetuse tase siiski vaid 5% (püsides 95% juures), mis on ju suurepärane tulemus. Kui aga jätta Logitech kaheks nädalaks pimedasse sahtlisse, kukub aku 15% peale. Hämaras tehisvalguses võib seade samuti pikapeale siiski tühjaks saada, mistõttu on oluline jälgida tarkvarast aku ja valguse seisu.

PLUSSID

Keskkonnasõbralik päikesepaneeliga laadimine (ka tehisvalgusega).

Kerge ja õhuke disain, kasutab taaskasutatud plasti.

Rikkalik funktsioonide valik (AI nupp, multimeediaklahvid, eraldi numbriplokk).

Vaikne ja mugav membraanklahvidega trükkimiskogemus.

Easy-switch funktsioon kuni kolme seadme kiireks vahetamiseks.

MIINUSED

Nõrgemas tehisvalguses (alla 200 luksi) ei suuda seade end laadida.

Puuduvad ergonoomiliselt reguleeritavad jalakesed ja randmetugi.

Puudub igasugune USB-laadimise (või kaabliga ühendamise) võimalus.

Klahvide taustvalgustuse puudumine.

Logi Bolt USB-vastuvõtjat ei ole tavaversiooniga kaasas.