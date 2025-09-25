Klaviatuur surematuks: Logitech tõi valguse kätte päikese jõul töötava nupustiku

Juhtmevabad seadmed pakuvad vabadust ja mugavust, kuid nõuavad pidevat toitmist patareidega või akude laadimist. Just kõige otsustavamal hetkel annab tühjenev aku märku sundpuhkusest. Aga mis siis, kui laual lebav lisaseade ei vajakski enam kunagi laadimisjuhtme elustavat puudutust või alati sahtlist puuduvaid sobivaid patareisid?

Uus Logitechi klaviatuur seda teebki, ammutades elujõudu ümbritsevast valgusest, olgu selleks päike või laelambi tagasihoidlik kuma. Sellise toitega on uus Signature Slim Solar+ K980 klaviatuur, mis lubab lõpu teha tühjade akude jamale.

Logitech on astunud julge sammu, kuid on seda teinud varemgi (vaaata tabelit lõpus), tuues turule klaviatuuri, mis toitub valgusest. Signature Slim Solar+ K980 ja selle ärikasutajatele suunatud versioon ei vaja laadimist, kuna kasutab Logitechi patenteeritud Logi LightCharge´i tehnoloogiat, mis kogub energiat igast valgusallikast.

Vabadus ilma juhtmete ja akudeta

Klaviatuur suudab täislaetuna töötada kuni neli kuud pilkases pimeduses, mis tähendab, et tühjaks see niisama ei saa, sest kes ikka klõbistaks nii kaua valguseta ruumis.

Lisaks on Logitech pööranud suurt tähelepanu ka jätkusuutlikkusele. Klaviatuuri grafiidivärvi versiooni plastosadest on 70% ulatuses valmistatud sertifitseeritud taaskasutatud plastist. Spetsiaalselt disainitud laetava aku eluiga on kuni kümme aastat. See tähendab, et ei pea selle aja jooksul kordagi mõtlema aku väljavahetamisele, vähendades nii elektroonikajäätmete hulka ja oma ökoloogilist jalajälge.

Nutikas lahendus ärikliendile

Ettevõtete jaoks on loodud ka eraldi mudel Signature Slim Solar+ K980 for Business, mis arvestab IT-osakondade vajadustega. Turvalise ja stabiilse ühenduse tagab Logi Bolt USB-C vastuvõtja, mis töötab usaldusväärselt tihedalt signaale täis raadioeetriga keskkondades.

IT-meeskonnad saavad klaviatuure hallata ja jälgida läbi Logitech Sync´i tarkvara, mis annab keskse ülevaate seadmete olekust ja püsivarast.

Töötajad saavad aga oma töövoogu kiirendada, kohandades kuni 23 otsetee klahvi, sealhulgas spetsiaalset tehisintellekti käivitusklahvi, mis avab ukse Copiloti, Gemini või ChatGPT maailma vaid ühe vajutusega.

Disain ja kasutusmugavus käsikäes

Signature Slim Solar+ K980 on õhukese ja madalaprofiilse disainiga. See loob lauale minimalistliku ilme, sobitudes moodsate sülearvutite ja monitoridega.

Tippimiskogemus meenutab samuti kvaliteetset sülearvutit – käärlülititega klahvid on täpsed ja vaiksed ning täissuuruses paigutus koos numbriklaviatuuriga tagab mugavuse ka pikemate tööpäevade jooksul.

Easy-Switch klahvide abil saab klaviatuuri ühendada kuni kolme erineva seadmega – olgu selleks tööarvuti, isiklik sülearvuti või tahvelarvuti – ja nende vahel sujuvalt ühe nupuvajutusega ümber lülituda. Logi Options+ rakenduse kaudu saab aga kasutuskogemust veelgi isikustada, luues nutikaid toiminguid (Smart Actions) korduvate ülesannete automatiseerimiseks.

Plussid ja miinused

Plussideks on

valgusenergial töötamine - ei vaja kunagi laadimist ega patareide vahetamist;

pikk akuiga, töötab kuni 4 kuud täielikus pimeduses;

jätkusuutlik disain: valmistatud suures osas taaskasutatud plastist, aku kestab kuni 10 aastat;

mugav ja vaikne tippimine: sülearvuti stiilis käärlülititega klahvid;

mitme seadme tugi.

Miinuseid on ka:

hind võib esialgu tunduda kõrge võrreldes tavaliste juhtmevabade klaviatuuridega;

valguslaadimise efektiivsus võib sõltuda töökeskkonna valgustingimustest.

Tehnilised andmed

Omadus Kirjeldus Toide: Logi LightCharge (päikese- ja tehisvalgus) Aku kestvus (pimeduses): kuni 4 kuud Aku eluiga: kuni 10 aastat Paigutus: täissuuruses, koos numbriklahvistikuga Ühenduvus: Bluetooth, Logi Bolt USB-C vastuvõtja (äriversioonil) Mitme seadme tugi: Easy-Switch (kuni 3 seadet) Kohandamine: Logi Options+ rakendus (Windows, macOS) Ärihaldus: Logitech Sync ja Logi Tune tugi (äriversioonil) Ühilduvus: Windows, macOS, ChromeOS, Linux, Android, iOS, iPadOS Eriklahvid: Kohandatav toiminguklahv, kohandatav AI käivitusklahv, funktsiooniklahvid Hind: Alates 109,99 eurost (Business variant 119,99 eurot) Saadavus: Alates 24. septembrist 2025

Logitech on läbi aegade tootnud varemgi mitmeid päikesepaneeliga toidetavaid klaviatuure, millest olulisemad mudelid on sellised.

Logitech K750: tuli välja 2010. aastal. See on täissuuruses juhtmeta klaviatuur, mis saab energiat päikesepaneelilt nii loomulikust kui ka kunstlikust valgusest. Akut saab laadida ka toavalgustusega ning see töötab kuni 3 kuud täielikus pimeduses. K750 kasutas 2,4 GHz ühendust Logitech Unifying protokolliga ja oli keskkonnasõbraliku PVC-vaba disainiga. See oli üks esimesi turul olevaid päikesepaneeliga klaviatuure.

tuli välja 2010. aastal. See on täissuuruses juhtmeta klaviatuur, mis saab energiat päikesepaneelilt nii loomulikust kui ka kunstlikust valgusest. Akut saab laadida ka toavalgustusega ning see töötab kuni 3 kuud täielikus pimeduses. K750 kasutas 2,4 GHz ühendust Logitech Unifying protokolliga ja oli keskkonnasõbraliku PVC-vaba disainiga. See oli üks esimesi turul olevaid päikesepaneeliga klaviatuure. Logitech K760: väiksem kui K750 ning kasutab Bluetoothi ühendust. See on ka päikesepaneeliga toidetav mudel, disainitud eriti just Apple´i seadmete kasutajate maitsele. Ilmus välja 2012. aastal.

väiksem kui K750 ning kasutab Bluetoothi ühendust. See on ka päikesepaneeliga toidetav mudel, disainitud eriti just Apple´i seadmete kasutajate maitsele. Ilmus välja 2012. aastal. Logitech Signature Slim Solar+ K980: värskeim mudel (2025), mis kasutab täiustatud tehnoloogiat. See klaviatuur laeb akut nii päikesevalgusest kui ka kunstlikust valgusest (vähemalt 200 luksi). Aku kestvus on kuni 10 aastat ning see suudab pärast täislaadimist töötada pimedas kuni 4 kuud. Sisaldab täissuuruses klaviatuuri koos funktsiooninuppudega ja AI juhtimise toega.

Kõik need mudelid on disainitud aku laadimiseks valgusega, et oleks laadimis- ja akuvaba tööelu.