Philipsi uus valguslahendus AmbiScape sünkroniseerib mängu elutoa valgustusega

Sa hiilid pimedas ja rõskes koopas, käes värelev tõrvik. Järsku sööstab nurgast välja tuldpurskav lohe – ning samal hetkel ei lahvata eredalt mitte ainult monitor, vaid kogu elutuba värvub oranžikaspunaseks, peegeldades iga leegisähvatust seintel ja mööblil. See pole enam lihtsalt mängimine, see on mängu sees olek.

Philips Evnia teatas täna, 29. aprillil 2026, et on valmis saanud revolutsioonilise AmbiScape lahenduse, mis pühib piiri virtuaalse ja reaalse maailma vahelt. Kui seni piirdus nutikas valgustus enamasti vaid monitori taga asuva säraga, siis AmbiScape "ujutab" terve ruumi ekraanil toimuvaga üle, muutes toa mängukeskkonna laienduseks.

Valgus, mis mõtleb ja tunneb: AI-enhanced Ambiglow

AmbiScape’i tuum peitub tehisintellektiga täiendatud AI-enhanced Ambiglow tehnoloogias. Kui tavalised RGB-lahendused on sageli nagu etteantud noodilehe järgi mängivad pillimehed, korrates tuimalt samu rütme, siis Philipsi uus tehisintellekt juhib valgust vastavalt olukorrale ekraanil.

Seega ei jää asi kinni fikseeritud eelseadistustesse. Tarkvara analüüsib reaalajas ekraanil toimuvat värvide tasakaalu ja stseenide vahetumist, kohandades valgustust dünaamiliselt. See tähendab sujuvamaid üleminekuid ja täpsemat värvigatmat, mis reageerib igale plahvatusele või päikesetõusule ekraanil sekundi murdosa jooksul.

AmbiScape: nutikodu ja mänguriarvuti ühine keel

Üks suurimaid takistusi nutivalgustuse kasutamisel on olnud erinevate seadmete omavaheline suhtlemine, õigemini selle puudumine. Philips lahendab selle probleemi, kasutades universaalset Matter-standardit.

"AmbiScape muudab ruumi valgustust reaalajas vastavalt ekraanil toimuvale tegevusele ja meoleolule, muutes meelelahutuse tõeliselt ruumiliseks," lubab Philips Evnia pressiteade.

Matter on justkui tehnoloogiline esperanto keel, mis võimaldab erinevate tootjate nutipirnidel ja valgusribadel üksteisest aru saada. Tänu sellele ei pea piirduma vaid monitori enda tuledega – AmbiScape paneb ühes rütmis hingama kogu toa nutivalgustuse, olgu need laelambid või nurgas asuvad disainvalgustid.

Windows 11 kasutajate unistus täitub

Philips Evnia on maailma esimene mängumonitoride bränd, mis toetab täielikult Windows Dynamic Lighting programmi. See on operatsioonisüsteemi tasandil integreeritud lahendus, mis tähendab, et sa ei pea enam maadlema kümne erineva rakendusega.

Kui monitor on ühendatud arvutiga läbi USB-ülesvoolu (upstream) ühenduse, saabki kogu valgusmängu juhtida otse Windows 11 seadete alt. See on sama lihtne kui helitugevuse reguleerimine – kõik ühilduvad RGB-seadmed alluvad ühele ja samale dirigendikepile läbi Matterit toetava monitori.

Kontrollkeskus: Precision Center

Kogu seda süsteemi hoiab ohjes Philips Evnia Precision Center´i tarkvara (versioon 1.9). See on nagu lennuki kokpit, kus saad luua personaalseid profiile filmiõhtuteks, tulistamismängudeks või kontoritöö tegemiseks. Kõik seadistused on kättesaadavad alates tänasest.

PLUSSID

Täielik süvenemine: valgus ei piirdu ekraaniga, vaid täidab terve toa.

Universaalsus: Matter-standardiga ühildub enamiku nutivalgustitega.

Kasutusmugavus: esimene täielik Windows Dynamic Lighting tugi.

Nutikus: AI-põhine analüüs tagab loomulikumad värviüleminekud.

Tasuta uuendus: olemasolevatele Evnia omanikele tarkvaraliselt kättesaadav.

MIINUSED

Riistvarasõltuvus: täielikuks kogemuseks on vaja Matter-ühilduvaid lisavalgusteid.

Süsteeminõuded: Windows Dynamic Lighting funktsioonid nõuavad Windows 11 olemasolu.

Kaabeldus: vajalik USB-ülesvoolu ühendus monitori ja arvuti vahel.