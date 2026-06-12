Füüsikaseadused on siin pigem soovituslikud, iga rohulible võib osutuda surmavaks ja õhk lausa kleepub ohuootusest. Tere tulemast tagasi Tsooni. Pärast põhimängu "Heart of Chornobyl" tormilist edu on Ukraina mängustuudio GSC Game World tõmmanud katte oma esimeselt suurelt loo-laienduselt "Cost of Hope". Värskelt avaldatud treiler kinnitab seda, mida fännid on salamisi lootnud – Tšornobõli anomaaliatest kubisev tühermaa pole oma tõelist palet veel kaugeltki paljastanud.

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Vana viha uues kuues

"Cost of Hope" viib meid otse Tsooni ühe kõige pikaajalisema ja teravama konflikti südamesse. Kujuta ette kaht kanget kangekaelset venda, kes on aastakümneid tülitsenud – üks tahab iga hinna eest korda luua ja metsikut loodust raudsesse haardesse suruda (faktsioon Duty), teine aga ihkab absoluutset vabadust ja usub, et Tsoon on inimkonnale kingitus. Mängija juhitav peategelane Skif leiab end just selle plahvatusohtliku segu keskelt.

Loo keskmes säravad seeria veteranidele tuttav Zulu (Duty ridadest) ja Mavka (Freedomi ridadest). Nende ülesandeks on üha pingelisemaks muutuvas õhkkonnas lahti harutada Tsooni uusi ja hirmuäratavaid saladusi. Skif peab langetama raskeid valikuid, valima poole ja oma tegudega taas kord kujundama Tšornobõli tulevikku.

Elav, hingav ja kõdunev maailm

Laiendus ei paku vaid uut lugu, vaid avab ka täiesti uusi uksi Tsooni geograafias. Mängijaid ootavad ees varem avastamata rajad – näiteks kurikuulus Raudmets (Iron Forest) ja Tšornobõli tuumaelektrijaam (CNPP).

Seda maailma võib võrrelda elava, hingava, ent kiiritusest puretud organismiga, mis muudab pidevalt oma kuju. Arendajad on võtnud tuttavad asukohad ja vaadanud neid läbi täiesti uue prisma. Nii seeria paadunud fännid kui ka uued tulijad võivad oodata värskeid ja kõhedusttekitavaid kogemusi. Treilerist õhkub seeriale omast muserdavat, kuid lummavat atmosfääri – sügavalt emotsionaalne teekond on vürtsitatud häirivate kohtumiste, keeruliste isiksuste ja kõikjal leviva kõdunemise tundega.

Arendaja GSC Game World võtab eesootava kokku nii:

"Cost of Hope on teine peatükk 'teises S.T.A.L.K.E.R.-i triloogias'. Mängijaid ootavad ees kümned tunnid mänguaega, põnevad avastused, hinge matvad mõistatused ja saaga pärandile väärilised paljastused, kui DLC 2026. aasta suvel ilmub."

Reaalsuse karm vari

Ei saa mööda vaadata ka asjaolust, et GSC Game World jätkab mängu arendamist Kiievis, keset Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Stuudio toetab jätkuvalt oma kodumaad ning kutsub fänne üles panustama Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi ametliku heategevusfondi U24.gov.ua kaudu. Tsooni virtuaalne oht on tihedalt läbi põimunud pärismaailma julgusega.

Uut laiendust saab juba lisada soovinimekirjadesse (Steam, GOG, Epic Games Store, Xbox/Microsoft Store, PlayStation 5). Ees on ootamas suvi, mis toob endaga kaasa virtuaalse kiirguse ja unustamatud seiklused.

PLUSSID

Laiendatud maailm: uued ja visuaalselt ümberkujundatud ikoonilised asukohad (Raudmets, CNPP).

Sügav narratiiv: fännidele tuttavate faktsioonide (Duty ja Freedom) konflikti põhjalik lahkamine.

Massiivne sisumaht: arendaja lubab kümneid tunde uut mänguaega ja pärandile väärilisi paljastusi.

Saadaval kõikjal: tugi nii PC-le kui ka uusima põlvkonna konsoolidele.

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