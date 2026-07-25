Pimedat fantaasiat ja halastamatut võitlust pakkuv Mistfall Hunter astub areenile

Selles maailmas on taevased jõud hävinud ja maad neelab endasse salapärane, kõikehävitav udu. Sa ärkad eimillestki, olles rebitud tagasi ellu, et võidelda, rüüstata ja mis kõige tähtsam - ellu jääda. Kas kõlab nagu midagi, mis paneks pulsi kiiremini põksuma? Juba 30. juulil jõuab mängijateni "Mistfall Hunter", uus ja halastamatu seiklusmärul, mis meelitas oma hiljutises testfaasis ligi pool miljonit mängijat.

Mängu arendajate sõnul on sündmustiku taustaks laastatud maailm: jumalate ja iidsete vägede vaheline sõda pühkis minema kõik jumalused, jättes maha vaid jumalikust verest sündinud korrumpeeriva udu – Gyldenmist. Sind äratab salapärane tüdruk nimega Dew (Kaste), tehes sinust Kullaküti (Gyldhunter). Sinu ülesandeks on siseneda keelatud tsoonidesse, koguda kuldverd (Gyldenblod) ja parandada purunenud Saatuse Võrk.

Arendajad võtavad mängu olemuse kokku tabava tsitaadiga: "Kõik on põimitud udus."

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Mis peitub keerulise mõiste taga?

Tehnilises keeles on "Mistfall Hunter" kolmandas isikus PvPvE (mängija-mängija-ja-keskkonna-vastu) extraction ehk põgenemise-ARPG. Mida see aga tavainimese jaoks tähendab?

Kui sa ei jõua elusalt tagasi turvalisse punkti, mis mängus on Returner Woodling, kaotad sa kõik, mis selle retke jooksul korjasid.

Iga lahing on surmav õnnemäng. Nagu loojad hoiatavad: "Saatuse võrk ei mõista kohut. See mäletab."

Sa pead pidevalt kaaluma, kas riskida kogutud varandusega, et leida veelgi suuremat kuulsust, või taganeda, saba jalge vahel, ent elusalt ja rikkamana.

Vabadus valida oma võitlusstiil

Mängus on kuus erinevat klassi (Närtsinud Rüütel, Palgasõdur, Nõid, Must Nool, Varju-öökull ja Nägija), millest igaüks valdab kahte unikaalset relvavõimet. Võitlussüsteem on paindlik – võid seda ette kujutada kui mitmeotstarbelist Šveitsi taskunuga. Sa saad otse keset tulist lahingut sujuvalt oma võitlusstiili vahetada, kohanedes olukorraga sekundite murdosa jooksul. Lisaks on mängus sügav tegelaskuju kohandamise süsteem talentide puude ja kümnete haruldaste oskustega.

Sa võid udus hiilida üksiku hundina või panna kokku kolmeliikmelise meeskonna, sest mäng toetab täielikku cross-play funktsiooni – pole vahet, kas sinu sõber mängib arvutil või konsoolil, te saate kohe avapäeval koos lahingusse söösta.

Aus võitlus ja rahakotisõbralik hind

Üks suurimaid tõmbenumbreid on maksumüüride puudumine mängu tasakaalu osas. Arendajad on lubanud: "Kuna pay-to-win mehaanika ja tasulised stat-boosterid puuduvad täielikult, teenitakse võit verega - selle otsustab ainult sinu meisterlikkus jahil."

Mängu standardversioon maksab 24,99 dollarit ning sisaldab juurdepääsu nii põhimängule kui ka tulevastele hooajalistele lisadele. Kellel on soovi eksklusiivsete kosmeetiliste lisade järele, saab soetada 39,99 dollarit maksva Deluxe versiooni (või hiljem 15 dollari eest tavavesiooni uuendada). Lisaks pakutakse kuni 12. augustini 10% soodustust.

PLUSSID

Puudub "maksa-et-võita" (pay-to-win) mehaanika, kõik on kinni mängija oskustes.

Täielik platvormideülene tugi (PC, PS5, Xbox) kohe esimesest päevast.

Põnev ja adrenaliinirohke riskide ja vaevatasu süsteem.

Taskukohane baashind koos tasuta tulevaste sisuliste uuendustega.

MIINUSED

Surma korral kogu varast ilmajäämine võib algajaid või pühapäevamängijaid frustreerida.

Nõuab sujuvaks kogemuseks kindlasti kiiret SSD-ketast.

Graafiline (kuigi eepiliselt ilusate maastikega) vägivald ja alkoholilembus teevad sellest rangelt täiskasvanutele suunatud teose.