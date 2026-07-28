Kas arvasid, et oled Tsooni (The Zone) kiirgusest läbi imbunud ohtude, mutantide ja anomaaliatega juba lõpparve teinud? Mõtle uuesti. Ukraina mängustuudio GSC Game World on just avaldanud pommuudise, mis paneb iga virtuaalse ellujääja südame kiiremini põksuma.

Juba sel suvel laieneb "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl" universum esimese massiivse loolaiendusega, mis lubab mängijad tõmmata tagasi sündmuste keerisesse, kus ellujäämine on vaid jäämäe tipp.

Püssirohutünn keset radioaktiivset tühermaad

Uus laiendus, mis kannab kõlavat nime "Cost of Hope" (Lootuse hind), ilmub 20. augustil 2026. aastal PC, Xbox Series X|S ja PlayStation 5 platvormidele. Lugu keskendub Tsooni kahe tuntuima ja vastuolulisima rühmituse – Duty (Kohustus) ja Freedom (Vabadus) – hõõrumistele.

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GSC Game Worldi ametlikust teadaandest leiame kõneka tsitaadi: "Tsooni juhtivate rühmituste Duty ja Freedom vaheline pikaajaline konflikt võtab dramaatilise pöörde. Pingete kasvades ja nendevahelise habra rahu murenemisel ripub Tsooni saatus juuksekarva otsas."

See vastasseis on otsekui lahtine säde bensiinipaagis – piisab vaid ühest valest liigutusest, et kogu piirkond uues kaoses plahvataks.

Mängijad astuvad taas põhimängu peategelase Skifi saabastesse. Teda asub teejuhina juhtima salapärane PDA-signaal, mis toimib otsekui digitaalne sireen keset kottpimedat ja ohtlikku ookeani, meelitades kogenud seiklejat avastama veel kaardistamata asukohti, leidma uusi liitlasi, vaenlasi ja võimsaid relvi.

Arendajate sõnul jagub uut sisu kümneteks tundideks ning mängija valikud kujundavad kogu Tsooni tulevikku.

Tehnoloogiline kapitaalremont kapoti all

Kuid uus lugu pole ainus, mis fänne ees ootab. Koos "Cost of Hope" laiendusega rullitakse lahti ka tasuta Uuendus 2.0 (Update 2.0) kõigile põhimängu omanikele. Mida see täpsemalt tähendab? Mäng kolitakse üle Unreal Engine 5 mängumootori uuele versioonile.

Uus mootor parandab mängu stabiilsust ja jõudlust, muutes kogu graafilise kogemuse nauditavamaks ja sujuvamaks.

Oluline on ka märkida tausta – nii põhimäng kui ka uus laiendus on arendatud keset Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Hoolimata raskustest on stuudio suutnud pakkuda maailmatasemel meelelahutust, kutsudes fänne üles toetama ka Ukraina riiklikku abifondi United24 kaudu.

PLUSSID

Kümned tunnid uut mängitavat materjali ja täiesti uus loopeatükk.

Update 2.0 toob mootoriuuenduse (Unreal Engine 5) ja parema optimeerituse tasuta kõigile baasmängu omanikele.

Mängijad saavad seigelda nii uue põlvkonna konsoolidel (PS5, Xbox) kui ka arvutil.

Laiendus sisaldub juba automaatselt Deluxe ja Ultimate versioonide omanikele.

MIINUSED

Hind on veel lahtine: eraldiseisva laienduse ostjatele ei ole ametlikku hinnasilti veel avaldatud.

Nõuab baasmängu: tegemist ei ole iseseisvalt mängitava (standalone) laiendusega, mis tähendab, et "Heart of Chornobyl" peab sul juba olemas olema.