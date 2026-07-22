Far Lands viib ellujäämise saarele

Far Lands jõuab PlayStation 5-le 29. juulil 2026 ning paiskab mängija pärast lennuõnnetust salapärasele saarele. Seal tuleb koguda ressursse, rajada baaslaager ja vältida peidetud ohte.

Ellujäämine algab rusudest

Far Lands on avatud maailmaga ellujäämis-seiklus, mida arendab Scalpel Softworks ja annab välja Axyos Games. Mängu saab mängida üksinda või kuni nelja mängijaga võrgus koos.

Loo keskmes on mängija, kes jääb pärast lennuõnnetust saarele lõksu. Ellujäämine käib sammhaaval, nagu ehitataks habrast varjualust tormise mere ääres.

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Saar peidab rahutut minevikku

Pressimaterjali järgi ei ole saare oht vaid loodus ise. Hüljatud asulad, luustikud ja lihahimulised zombid viitavad unustatud minevikule ning võimalusele, et mängija ei ole seal üksi.

Far Lands kuulub tegevuse, seikluse, õuduse ja ellujäämise žanrisse. Mängule on lubatud ka PlayStation 5 Pro täiustatud tugi.