SpaceX-i börsiletulek teeb Elon Muskist maailma esimese triljonäri

Kolmapäevaste meediateadete kohaselt plaanib kosmoseettevõte SpaceX tulla sel kuul börsile ligi 1,51 triljoni eurose väärtusega, tehes Elon Muskist maailma esimese triljonäri (dollarites).

Kavandatava aktsiate avaliku pakkumise (IPO) käigus on SpaceX-i ühe aktsia hinnaks määratud umbes 117 eurot. Ajakirja Forbes hinnangul kasvataks see Muski varanduse 865 miljardi euroni, võrreldes varasema, kolmapäeval hinnatud 703 miljardi euroga. Enne uut aktsiamüüki edestas Musk oma umbes 675 miljardi euro suuruse varandusega ka pingereas teisel kohal olevat ettevõtte Alphabet kaasasutajat Larry Page'i.

Eelmisel kuul esitatud prospekti kohaselt kuulub Muskile 4,8 miljardit SpaceX-i aktsiat, mis moodustab 42 protsenti ettevõtte lihtaktsiatest. Lisaks on tal 350 miljonit aktsiaoptsiooni realiseerimishinnaga umbes 7,26 eurot aktsia kohta. Uue aktsiahinna juures ulatuks Muski osaluse ja optsioonide väärtus 595 miljardi euroni.

Varem hindas Forbes Muski osaluse väärtuseks 432 miljardit eurot. See näitaja tugines veebruaris toimunud ühinemisele Muski tehisintellekti- ja sotsiaalmeediaettevõttega xAI, mille väärtuseks hinnati toona 1,08 triljonit eurot. Lisaks kuulub Muskile peaaegu 12 protsenti elektriautotootja Tesla aktsiatest väärtuses 152 miljardit eurot ning Tesla aktsiaoptsioone veel 105 miljardi euro väärtuses. Samuti on tal väiksemad osalused aju-arvuti liideseid arendavas idufirmas Neuralink ja tunnelite ehituse ettevõttes Boring Company, millele lisanduvad miljardid eurod varasematest Tesla aktsiate müükidest.

Kuigi poolehoidjad hindavad Muski otsekohest stiili ja investorite huvi tema äriprojektide vastu on endiselt suur, leidub tal ka kriitikuid. Teda on süüdistatud oligarhilaadse võimu kasutamises, tõstatatud on muresid tema ettevõtete juhtimiskultuuri osas ning oldud vastu tema üha tugevamale poliitilisele sekkumisele, kirjutab Reuters.

Summade teisendamine eurodeks (arvestuslik kurss 1 USD = 0,865 EUR) muudab aga "triljonäri" Euroopas ikkagi multimiljonäriks, ehkki palju enam puudu pole. Muski varandus ulatub seega 865 miljardi euroni, jäädes alla ühe triljoni euro piiri.