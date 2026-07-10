Eesti visuaalse kunsti platvorm MyMaestro astus Neeme Järviga lavale

Kristjan Järvi, Sunbeam Productions ja Eesti Kunstiakadeemia vilistlased esitlesid Pärnu muusikafestivalil uut digitaalset kunstiplatvormi MyMaestro, mis muudab muusikaelamused visuaalseks kunstiks.

Avakontserdist sündis esimene teos

Esimese algatusena loodi visuaalne kunstiteos Neeme Järvi dirigeeritud Pärnu Muusikafestivali avakontserdist. Sama tehakse ka Paavo Järvi juhatatud 11. ja 12. juuli kontsertidel ning Kristjan Järvi 10. juuli kontserdil.

Kristjan Järvi sõnul tähistab see uue peatüki algust muusika, tehnoloogia ja kujutava kunsti koostööprojektides. Tema hinnangul ei taasesita MyMaestro olemasolevaid pilte, vaid loob dirigendi liikumise põhjal uue visuaalse teose.

Dirigendi liikumine muutub pildiks

Järvi selgitas, et projektis on dirigent kunstnik, kelle liikumine, väljendusrikkus ja energia jäädvustatakse visuaalselt nagu maal lõuendile. Ta lisas, et iga ettekanne kestab vaid ühe hetke ning MyMaestro aitab selle visuaalse kunstiteosena säilitada.

Järvi sõnul on projekt loodud koos Clubbedformiga, Eesti Kunstiakadeemia vilistlaste ettevõttega. Koostöö tulemusel valmivad muuseumikvaliteediga kunstiprindid, mis on piiratud tiraažis ja kollektsioneeritavad.

Muusikafestival esitleb uut lahendust

Pärnu Muusikafestivali peakorraldaja Kristjan Hallik tervitas digitaalseid algatusi kunstivaldkonnas. Halliku sõnul on korraldajate soov, et laval sündiv erakordne hetk jõuaks võimalikult paljude inimesteni.

MyMaestro käivitamist kirjeldatakse esimese sammuna suurema visiooni poole, mille eesmärk on tuua muusikaelamuste jäädvustamine visuaalselt kontserdisaalide, festivalide ja orkestrite juurde üle maailma. Edasi plaanitakse koostööd rahvusvaheliste artistide, orkestrite ja kultuuriasutustega.

MyMaestro on elava etenduskunsti platvorm, mis muudab dirigeerimise, muusika ja liikumise generatiivse tehnoloogia abil kollektsioneeritavaks visuaalseks kunstiks. Iga teos sünnib reaalajas esinemise käigus ning iga väljaanne on ainulaadne visuaalne tõlgendus kordumatust muusikalisest hetkest.