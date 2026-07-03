Kindlasti oled sa kunagi proovinud oma ekraaniaega piirata, seadistades telefonis taimereid ja kõik vaid selleks, et neid ekraanile ilmuvaid meeldetuletusi tuima järjekindlusega "Ignoreeri" nupuga edasi lükata. Tuleb välja, et tõeline lahendus lõputule kerimissõltuvusele ei peitu uutes äppides ega tahtejõus. Päästjaks võib osutuda (aga ei pruugi) hoopis 59 dollarit (52 eurot) maksev üsna kallis hall plastikust klots (enesedistsipliin oleks muidugi soodsam).

Brick on pisikene, umbes tikutoosi suurune magnetiline seade, mis teeb seda, mida ükski tarkvara pole seni suutnud: sunnib su päriselt telefoni käest panema ja parandab uneharjumusi.

Kuidas muuta nutitelefon teadlikuks tööriistaks?

Tavalised ekraaniaja piiramise rakendused nagu Apple'i Screen Time või Androidi Digital Wellbeing on nagu dieedi pidamine olukorras, kus sul on laud maiustustest lookas. Äpid ütlevad sulle küll, et "ära enam juurde võta", aga sa võid alati käe välja sirutada ja võtta, vaevudes tegema vaid ühe nupuvajutuse. See on liiga lihtne.

Brick astub sammu digimaailmast välja füüsilisse reaalsusesse. Kujuta ette, et see klots on sinu digitaalsete ahvatluste füüsiline tabalukk. Seadme sees peitub NFC-kiip (samasugune tehnoloogia, mis lubab sul poes telefoniga viibates maksta). Kui sa lülitad oma mobiilis nüüd sisse blokeeringu, saad selle maha võtta ainult ühel viisil: pead füüsiliselt kõndima oma Bricki juurde ja telefoni selle vastu viipama.

Kui sa jätad selle "tellise" nüüd elutuppa ja lähed magamistuppa, pead sa Instagrami avamiseks sõna otseses mõttes tekkide alt välja ronima ja teise tuppa jalutama. Tavaliselt sa lihtsalt ei lähe enam Instagrami.

Lahendus "lollide telefonide" trendile

Inimesed tunnevad üha suuremat huvi ka lihtsate rumalate nupputelefonide vastu, kuna tehnoloogiahiidude loodud tähelepanumajandus on neid ära väsitanud. Samas pole vanakooli telefonid loodud praeguse elustiili jaoks, kus piletid on digitaalsed, poed nõuavad viipemakseid ja tööandja eeldab kaheastmelist autentimist (2FA).

Brick pakub siin kuldset keskteed. Sa saad muuta oma telefoni täpselt nii "lolliks", kui sa just antud hetkel soovid, kaotamata seejuures elutähtsaid funktsioone.

Unehügieen ja hädaolukorrad

Rakenduses on võimalik luua erinevaid režiime – olgu selleks süvenemist nõudev tööaeg, perega veedetav aeg või unerežiim. Näiteks öisel ajal lülituvad välja kõik sotsiaalmeedia- ja meelelahutusrakendused, jättes tööle vaid elutähtsad asjad nagu sõnumid, Spotify või audioraamatud, mis aitavad magama jääda.

Kasutajatele on jäetud ka väike arv "hädaolukorra avamisi" (Emergency Unbricks) juhuks, kui oled väljas, telefon on lukus, aga vajad turvaliselt kojujõudmiseks näiteks Google Mapsi või Uberit. Enamasti on aga lihtsam need rakendused juba eos lubatud nimekirja jätta – keegi ju ei jää öösel tundideks Uberi äppi tuimalt kerima.

Kas tasub seda osta?

On natuke piinlik tunnistada, et elustiili muutmiseks läheb vaja nii kallist vidinat. Ilmselt see ongi "lollidelt tuleb raha ära" võtta plastklots. Kuid ilma selleta on ka keeruline, sest kohe võib jälle liiga lihtsalt vanadesse käitumismustritesse tagasi langeda.

PLUSSID

Füüsiline takistus: "Ignoreeri piirangut" nupu puudumine sunnib päriselt harjumusi muutma.

Kohandatavad režiimid (Uinaku, Süvenemise, Perekonna režiim) lubavad blokeerida vaid segajaid, jättes vajalikud äpid (sõnumid, kaardid) tööle.

Vähendab vaimset koormust: eemaldab vajaduse pidevalt tahtejõudu rakendada.

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