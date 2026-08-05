Otse massidesse: Siri AI võib ChatGPT-d kasutajate arvult kohe lüüa, kas ka tarkuselt?

Aastaid on Apple’i häälassistent Siri meenutanud pigem hajameelset majahoidjat, kes eksib lihtsate käskluste täitmisel ega suuda keerulisematest soovidest aru saada. Samamoodi oli üsna piiratud nutikusega ka Google Assistant. Süsteemiuuendusega iOS 27 on tehnoloogiahiid puhunud oma digiabilisele sisse täiesti uue hinge ja kui see levib sel sügisel kõigisse Apple´i seadmetesse, mis on sama uued või uuemad kui iPhone 15, saabki sellest hoobilt tõenäoliselt maailma kõige levinum tehisintellekt.

Siri AI pole enam nupuvajutusega käivituv virtuaalne sekretär, vaid täielik tehisintellekti juturobot, mis lubab pakkuda otseühendust sinu isiklike andmetega, mõista ekraanil toimuvat ning tegutseda isegi rakenduste sees.

Paberil kõlab see nagu OpenAI lipulaeva ChatGPT otsekohene seljatamine. Kuid kas tasuta kaasa tulev ja seadmesse integreeritud Siri AI suudab ikka päriselus asendada senist tehisintellekti valitsejat?

Nõuded ja kättesaadavus: eksklusiivne klubi vs. avatud uksed

Uue Siri AI proovilepanekul põrkavad paljud kasutajad kohe esimese takistuse otsa: seadmete piirangud. Apple’i uus tehisintellekt töötab nagu eksklusiivne ööklubi, kuhu pääsevad vaid valitud.

Siri AI kasutamiseks on vaja seadet, mis toetab Apple Intelligence’i ja käitab operatsioonisüsteemi iOS 27. See tähendab vähemalt iPhone 15 Pro mudelit või A17 Pro / M1 ja uuema kiibiga iPadi või Maci. Lisaks tuleb beetaversioonis arvestada ootenimekirjaga, kui tahad kohe katsetada.

ChatGPT käitub seevastu palju demokraatlikumalt. See nõuab vaid iOS 17, iPadOS 17 või macOS 14 süsteemi, muutes juturoboti kättesaadavaks ka vanemate seadmete omanikele.

Häälsuhtlus: elav vestlus vs ametlik dialoog

Häälsuhtluse võrdluses tulevad kahe hiiglase erinevad filosoofiad üsna hästi esile. OpenAI viimane häälmudel GPT-Live muudab suhtluse hämmastavalt loomulikuks, kirjutab Bloomberg. Kui tavaliselt toimib tehisintellektiga suhtlemine nagu lauatennis – sina ütled, tema vastab, siis GPT-Live suudab kuulata ka samal ajal, kui ise räägib.

Kui talle poole lause pealt vahele segada või mõni mõte lisada, kohandub see lennult ning noogutab tekstis vahele "mhmh" häälitsustega.

OpenAI sõnul on mudel esialgu optimeeritud vaid suuremate keelte jaoks (inglise, hispaania, jaapani ja hiina keel), mistõttu võivad tugevad aktsendid või mitmekeelsus häältuvastuse ummikusse jooksutada.

Siri AI käivitamine on mugavam – piisab rakenduse avamisest, märgusõnast "Hey Siri", ekraani ülaservast allatõmbamisest või seadistatud külgmise nupu vajutamisest. Kuid suhtlus ise meenutab endiselt aeglasemat, kordamööda toimuvat dialoogi. Kui Siri vastust koostab, ei saa teda poole pealt katkestada.

Lisaks hoiab Siri selget distantsi psühholoogiliste ja meditsiiniliste teemade suhtes. Kui kasutajad kalduvad ChatGPT-d vahel kasutama pihiisa või terapeudina, siis Siri tõmbab konkreetse piiri:

"Olen siin, et sind virtuaalse assistendina aidata, kuid ma ei saa olla sõber ega arutada asju nii nagu inimene. Julgustan sind tõsiselt pöörduma sõbra, pereliikme või spetsialisti poole, kes saab pakkuda sulle teenitud reaalset tuge."

Sama kehtib terviseprobleemide kohta. Kuigi Apple Watch koguneb randmelt pidevalt terviseandmeid, teeb Siri selgeks, et tal puudub neile ligipääs ja ta ei asenda kvalifitseeritud arsti.

Ekraanitaju ja andmed: Siri röntgenipilk vs ChatGPT välisühendused

Siri AI suurimaks trumpkaardiks on ekraanitaju (on-screen awareness). Kui käivitad Siri mis tahes rakenduses, näeb see täpselt ekraanil olevat sisu. Siri suudab sekunditega teha kokkuvõtte ekraanil olevast pikast dokumendist, tabelist või pildist ning pakkuda kasvõi vihjeid poolelioleva ristsõna lahendamiseks.

Esmasel käivitamisel töötab Siri nagu arhiivitöötaja: see kulutab tunde või päevi seadme sisu (e-kirjade, sõnumite, märkmete ja failide) indekseerimisele. Nii oskab tehisaru vastata küsimustele sinu isiklike andmete põhjal.

Kasutaja: "Millal minu lend väljub?"

Siri AI: [Otsib e-kirjadest ja sõnumitest ning leiab broneeringu kinnituse]

Kuid Siri nõrkus seisneb kolmandate osapoolte reaalajas andmete puudumises. ChatGPT pakub juba 2025. aasta lõpust ühendusi teenustega nagu Expedia, mis võimaldavad pärida reaalajas lennupiletite ja hotellide hindu. Siri selliseid väliseid liidestusi veel ei toeta, kuigi sügisese ametliku lansseerimisega võib olukord paraneda.

ChatGPT Work võtab töölaual võimust

Keerulisemate tööülesannete täitmisel on OpenAI astunud pika sammu edasi oma uue tasulise režiimiga ChatGPT Work. See on loodud tootlikkuse keskuseks, mis suudab teha mitut asja korraga (multitasking), navigeerida veebis ja integreeruda Google Drive’iga. Lisaks kasutab see võimsat Codexi koodikirjutamise tööriista, suutes minutitega luua esitlusi või terviklikke veebilehti.

Sünkroonimine mobiili ja töölaua vahel pole aga veel täiuslik. OpenAI tootejuht Ty Geri tunnistas intervjuus režiimi piiranguid:

"Tegemist on valupunktiga, mille soovime lahendada."

Seevastu Siri rakendus arvutis ja telefonis on praegu võrdlemisi minimalistlik. See puudub mitme akna toetus ja keerukate dokumentide toimetamise võimekus. Siri oskab küll seadmest faile otsida ja märkmete mustandeid luua, kuid ei suuda olemasolevaid dokumentide struktuure ise ümber teha.

SIRI AI PLUSSID

Suurepärane ekraanitaju (mõistab ekraanil kuvatavat pilti ja teksti).

Sügav integratsioon seadmes olevate isiklike andmetega (kirjad, sõnumid, failid).

Tasuta kättesaadavus iCloud+ kasutajatele ilma täiendava kuutasuta.

Lihtne käivitamine otse süsteemi kaudu (häälega, nupuvajutusega, viipamisega ekraanil).

Tugevad piirid konfidentsiaalsuse, meditsiini- ja psühholoogiaalaste nõuannete andmisel.

SIRI AI MIINUSED

Kõrged riistvaralised nõuded (vajab OS 27 ja uuemat kiipi).

Suhtlus on aeglane, ei saa vahele rääkida.

Puuduvad otseühendused kolmandate osapoolte teenustega (nt reaalajas reisibroneeringud).

Piiratud tootlikkuse funktsioonid ja dokumentide toimetamise võimekus võrreldes ChatGPT Workiga.

CHATGPT PLUSSID

Väga sujuv ja loomulik häälsuhtlus (GPT-Live oskab kuulata ja vahele rääkida).

Võimsad tootlikkuse tööriistad (ChatGPT Work, Codex koodikirjutamine, veebilehtede loomine).

Kolmandate osapoolte integratsioonid (Expedia ja teised platvormid).

Laiaulatuslik seadmete tugi alates iOS 17-st.

CHATGPT MIINUSED

Ei suuda otse näha iOS-i ekraanil toimuvat ega indekseerida kohalikke seadmeandmeid.

Edasijõudnud funktsioonid ja suuremad kasutuslimiidid on kalli kuutasu taga.

Töörežiimi (Work) sünkroonimisprobleemid mobiilse ja töölauaversiooni vahel.

Nõrgem prantsuse, hispaania, aga ka eesti ning inglise keelest erinevate aktsentide mõistmine hääle režiimis.