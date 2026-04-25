Liimitud korpuste lõpp: Euroopa Liit nõuab peagi telefonidelt akude vahetamist

Kas mäletad veel seda kauget aega, mil telefoni aku vahetamine tähendas vaid küünega tagakaane lahtilükkamist ja uue akuelemendi sisseklõpsamist? See tundub täna justkui muinasjutt ajast, mil saurused veel ringi käisid. Praegused nutitelefonid on nagu klaasist ja liimist kindlused – siledad, voolujoonelised ja lõppkasutajale hermeetiliselt suletud. Kui aku väsib, seisab omanik valiku ees: kas maksta hingehinda spetsialistile või osta lihtsalt uus seade. Paraku valitakse viimane variant.

Kuid Brüsseli koridorides on valminud plaan, mis lööb sellesse viimase aja trendi mõra. Euroopa Liit on otsustanud, et nutitelefonide "ühekordsuse" ajastu peab lõppema ning aastaks 2027 peavad tootjad andma kontrolli tagasi kasutaja kätte. Küüned tuleb valmis seada, sest tagakaaned võivad taas olla avatavad (või lihtsalt kaovad meile tuntud mudelid siinselt turult).

Brüsseli rusikas: liim asendub ligipääsetavusega

Uued reeglid, mis kiideti heaks juba 2023. aastal, kuid hakkavad täies mahus kehtima 18. veebruaril 2027, on karmid ja selged.

Kõik Euroopa Liidus müüdavad nutitelefonid ja tahvelarvutid peavad olema disainitud nii, et kasutajad saaksid ise akut eemaldada ja asendada.

Seejuures ei tohi vahetusprotsess nõuda erivahendeid ega inseneriharidust. Kui seade siiski vajab avamiseks midagi spetsiifilisemat kui tavaline kruvikeeraja, peab tootja need tööriistad seadmega tasuta kaasa panema või pakkuma neid mõistliku tasu eest.

"Akud nutitelefonides ja tahvelarvutites on praegu ehitatud seadmetesse nii, et ainult spetsialistid saavad neid eemaldada ja asendada. See toob kaasa kõrged asenduskulud kasutajatele, kes eelistavad sageli uue seadme ostmist isegi siis, kui nende vana telefon on muus osas täiesti funktsionaalne," märgib EL-i raport.

Lisaks peavad varuakud jääma turule kättesaadavaks vähemalt viieks aastaks pärast seda, kui mudeli viimane eksemplar on müüki paisatud. See on nagu garantii, et Sinu telefon ei muutu kasutuks telliskiviks vaid seetõttu, et üks keemiline komponent on oma eluaja lõpule jõudnud.

Samsungi peavalu: kas Galaxy S27 kaotabki oma glamuuri?

See regulatsioon ei ole lihtsalt väike tüütu parandus tootjate jaoks – see on täielik tootmise ümberkorraldamine. Eriti suure surve all on meilgi number üheks pürgiv Samsung, kelle tulevane lipulaev Galaxy S27 peab juba vähem kui aasta pärast nende reeglitega arvestama.

Praegune Samsungi tipptelefon (ja tegelikult ka kõik muud mudelid peale Xcoveri) on nagu peenelt viimistletud luksusauto, mille kapott on kõvasti kinni keevitatud. Samsungi insenerid on aastaid vaeva näinud, et saavutada IP68 veekindlus ja üliõhuke disain, kasutades selleks ohtralt liimi ja tihedalt pakitud sisemust. Selle avamine nõuab töökodadelt spetisaalseid tööriistu ja tarvikuid.

Analüütik Yash Rathore on olukorra võtnud kokku tabavalt:

"Samsungi Galaxy S27 olemust ei pruugi defineerida selle kaamera või kiibistik. Seda võib defineerida hoopis uks tagaküljel. See on ebamugav reaalsus, millega Samsungi disainimeeskonnad praegu silmitsi seisavad."

Kuidas säilitada veekindlus ja premium-tunnetus, kui telefon peab olema "koduste vahenditega" avatav? See on tehnoloogiline pähkel, mille puremine määrab järgmiste nutiseadmete näo, vähemalt Euroopas.

Miks seda tehakse?

Euroopa Liidu ambitsioon ei ole lihtsalt kiusata tehnoloogiagigante. Eesmärk on keskkonnasääst ja tarbija rahakott:

150 miljonit nutitelefoni müüakse EL-is igal aastal.

5 miljonit tonni e-jäätmeid tekib aastas, millest vähem kui 40% suudetakse korralikult taaskasutada.

Ametnike hinnangul säästavad uued reeglid Euroopa tarbijatele 2030. aastaks kokku kuni 20 miljardit eurot.

Lisaks akudele on EL juba survestanud tootjaid üle minema universaalsele USB-C laadimisstandardile (alates 2024. aasta lõpust) ning nõuab alates 2025. aastast, et tarkvarauuendused oleksid kättesaadavad vähemalt viis aastat.

Mida oodata tuleviku telefonilt?

Kuigi eksperdid usuvad, et me ei naase päris 90ndate "logisevate plastkaante" ajastusse, on disainimuutus reeglite tõttu vältimatu. Võimalik, et näeme nutikaid moodulsüsteeme või tihenditega suletud "akuluuke", mis säilitavad veekindluse, kuid on siiski avatavad.