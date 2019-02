Aktiivsusmonitor Sport Smartbracelet - kas Xiaomi Mi Band 3 värviline killer või siiski mitte?

Kui kellal on värviline ekraan, pulsi- ja vererõhumõõtja, ilus välimus ja soodne hind, siis kas see suudab võistelda Xiaomi legendaarse Mi Band 3 pulsikellaga? Seda kohe proovimegi.

Küsimus oli nii huvitav, et saigi Gearbestist kell omale 29 euro eest ostetud (täiendus: hetkel küll on hind juba pisut kallim - 32 eurot) ja saabus pooleteise nädalaga.

Hind on odavam, kui Xiaomit Eestist ostes, kuid Hiinas on tavaliselt Mi Band 3 veelgi odavam kui testitud Smartbracelet.

Kell saabus kiiresti ja oli pakitud soliidselt. Aga nagu paljude Hiina tootjate puhul, on üsna võimatu aru saada, mis tehas selle on tootnud, sest puudub bränding ja kauba nimeks on mittemidagiütlev Sport Smartbracelet.

Kellal on väga mugav siidine rihm ja mitte nii mugav laadija, mis kinnitub näpitsatega kella külge, surudes USB kaabli küljes olevad klemmid kella tagaküljel asuvate kontaktide vastu. Aga saab hakkama. Arvestada tuleb, et alati peab laadija kaasas olema, sest see kell vajab spetsklambrit. Nii nagu Mi Band 3 vajab ka spets-laadimiskaablit.

Värviline ekraan on tõeliselt efektne oma animeeritud ikoonidega, aga ilmselt pole see väga akusõbralik. Laeme kella täis ja proovime, mitu päeva see vastu peab.

Peab tunnistama, et nädala peab keskmise kasutamisega ilusti vastu, võib-olla pool päeva vähem. Aga alguses sai muidugi ka ekraani rohkem näpitud, kui võib-olla hiljem. Samas akut kurnavaid spordifunktsioone sai vaid nädala jooksul paar korda katsetatud, need kulutavad akut kiiremini. Veel kulutavad ohtrad märguanded ja pidev pulsi mõõtmine. Pulsi pidev mõõtmine polnud ka sisse lülitatud.

Mobiiliäpiks on WearHealth, aga tasub proovida kaasasoleva juhendi QR koodi järgi installimist, sest äpipoodides on sellenimelisi mitu.

Äpp näeb üsna hea välja ja suunab korralikult vajalike lubade saamiseks mobiili seadete menüüsse Androidis. Randmele saadetavate teadetega on aga piirangud, nimelt ei toeta WearHealth päris kõiki mobiili installitud rakendusi. Neid on piiratud nimekiri (vaata ülalolevatest ekraanipiltidest vasakpoolset). Siiski enamus vajaminevaid suhtlusäppe on olemas: Skype, FB Messenger, Twitter, Viber jne. Ei ole aga kalendrimeeldetuletusi ja e-posti teateid. Mõnikord on isegi hea, et need pidevalt ei häiri, aga kui tahaks, siis pole midagi teha, kell ei võimalda.

On veel üks suur puudus: kõnet vastu võttes kell helistaja nime ei näita, aga SMS-i ja FB Messengeri puhul saatja nime näitab. Veider anomaalia, mis on ilmselt selle kella üks suurimatest vigadest selle mõnede suurte eeliste ees.

Üks eelistest on kindlasti vererõhu mõõtmine, mida saab kalibreerida enne meditsiinilise aparaadiga mõõtes. Pulssi kalibreerida ei saa. Kui hoiad käe paigal ja mõõdad, on see üsna täpne, aga sporti tehes kõigub mõnikord arusaamatult. Ilmselt mõjutab randme rappumine näitu ka.

Kellal on kokku 12 ilusat värvilist ekraani ja avaekraani jaoks kolm erinevat sihverplaati. Üldse on kella välimus koos ekraanidisainiga üsna sportlik ja huvitav. Rihma raadiuse võib sättida üsna väikseks, seega sobiks see kell ka lastele. Muidugi meeldivad lastele ka värvilised animeeritud ikoonid ekraanil.

Nende 12 värvilise ekraaniga saab teha järgmist (juhtimine käib puutetundlikust nupust korra vajutades või mõni sekund näppu peal hoides):

Numbrisihverplaat - kolm erinevat valikut, mida saab pikalt näppu puutepinnal hoides vahetada. Kõige lakoonilisem kellaajaga, pisut täpsem sammude lugejaga ning kõigi kellade ja viledega: sammud, pulss ja kuupäev lisaks kellaajale. Sammude arv - päeva jooksul kogunenud sammude arv, mis saadetakse ka äppi ja sealt saab vaadata eelmiste päevade ajalugu. Kalorid - palju päeva jooksul kulutati. Läbitud vahemaa - hinnanguline kulgemisdistants, mis ilmselt arvutatakse sammude järgi. Kipub natuke rohkem näitama, kui tegelikult läbisid Pulss - hakkab kohe sekundi pärast mõõtma, kui sellele ekraanile jääd. Vererõhk - mõõdab vererõhku, kui jääd pikemalt sellele ekraanile. Juhendis pole vererõhku miskipärast märgitud, kuidas seda täpselt mõõta, aga teiste kellade kogemus näitab, et kätt tuleb hoida südame kõrgusel, hingata rahulikult ja mitte liigutada ega rääkida. Sport - saad valida erinevaid spordialasid, mida mõõta. Spordi tegemise ajal on pulsimõõtja pidevalt sees ja mõõdetakse nii kaloreid kui läbiotud vahemaid. Spordialadeks, mida kell oskab mõõta, on matkamine, jooks, rattasõit, ujumine (kuna kell on veekindel), jalgpall. Kahju on ainult sellest, et kellast spordiala aktiveerides ei salvestata tulemust nutitelefoni äppi. Samas saab nutitelefonist koos mobiili GPS-iga sisse lülitada sporditegemise ja see salvestatakse koos teekonnaga. Uni - mõõdetakse ilusti kerget ja sügavat und ning ärkveloleku aega, kuid siingi on üks kiiks: kell mõüõdab magamist ainult ajavahemikul 22.00 õhtul kuni 8.00 hommikul. Kui reede õhtul lähed hilja magama ja ärkad lõuna ajal, märgitakse ärkamise ajaks ikka kell 8. Sõnumid: telefonist tulevad sõnumid näidatakse ette suuremal ekraanil ja selgemini, kui Mi Band 3-ga - kehva nägemisega inimestele on see ekraan kindlasti paremini loetav. Mällu jäävad kolm viimast sõnumit. Stopper - lihtne ajamõõtja koos pausi võimalusega. Find My Phone - aitab kella kaudu telefoni otsida, aga ei tee häält, kui telefon on hääletuks pandud. Näiteks Huawei pulsikellad oskasid panna telefoni karjuma ka siis, kui need olid hääletuks seatud. Kella väljalülitamine - hoia näppu pikalt peal.

Kasutusjuhendis on ka ekraanikirjeldus, millega saab mobiilikaamerat pildistama panna, aga saabunud telefonis seda ekraani eraldi pole. Küll saab aga äpist seada, et telefon pulsikella raputades pildi ära teeks distantspäästikuna.



Karp on täiesti soliidne.

Äpis on veel võimalus oma andmeid sõpradega jagada ning ise sõpru jälgida - siis saavad terviseandmed ka neile nähtavaks.

Muidugi on olemas veel ka võimalus mitmeid äratusi seada (nädalapäevade kaupa), hea võimalus on ka kell vastavalt ekraanilt välja lülitada, mida paljudel teistel kelladel pole.

Laadimine võtab näpitsatega kinnituva laadija abiga aega 2 tundi.

Kokkuvõtteks - kas osta siis see kell või mitte? Igaühel on kindlasti omad vajadused, aga toome ära põhjused, mis seda kella osta ja miks mitte.

OSTA, KUI

tahad ilusat suurt ja värvilist ekraani, kus on suuremad kirjad ja näeb paremini sõnumeid lugeda

tahad mõõta pulssi ja vererõhku (tuleb enne meditsiiniaparaadiga kalibreerida)

vajad veekindlat kella, millega ka ujumistrenni mõõta

tahad väikese rihmaga kella, mis sobiks peenemale käsivarrele (näiteks lapsele)

ÄRA OSTA, KUI

tahad näha, kes sulle helistas (randmelt), enne kui telefoni välja võtma hakkad

oluline on kellaga saada ka kalendriteavitusi ja e-posti teavitusi

soovid une üle täpselt arvet pidada, kuid ei maga ainult ajavahemikus 22.00-8.00

tahad pulsikellaga täpsemalt päeva jooksul liigutud vahemaid mõõta

Pane plussid ja miinused kirja ning vaata ise, kas see kell sulle sobiks. Testi tulemusena võib öelda, et kindlasti sobib see kell paljudele ning paremini, kui Xiaomi Mi Band 3, eriti just ekraani pärast. Aga paraku on äpil ja mõnedel lisafunktsioondiel veidraid piiranguid, mis mõnede kasutajate jaoks selle kella välistab.

TEHNILISED ANDMED

Pulsikell / aktiivsusmonitor Q6S Color Screen Smart Bracelet

Hind: 26-32 eurot (Gearbest / Banggood / Aliexpress)

Protsessor: NRF52832

Ekraan: 0,96-tolline TFT ekraan, värviline, puutenupuga

Bluetooth: V. 4.0

Aku: 90 mAh, 7-10 päeva, laadimine 1,5 kuni 2 tundi

Äpp: Android, IOS

Veekindlus: IP68, kuni 30 meetrit vee all