Tallinki laevadel saab maksta maailma suurima e-makselahendusega AliPay

Tulevikus õpime me kõik ka hiina keelt ja maksame AliPay-ga, kuna tegemist on maailma suurima rahva ja suurima nende maksevahendiga, võiks öelda, kui vaadata, mis suunas maailma asjad vaikselt liiguvad. Tallink pakub esimese Eesti suure kaubandus- ja teenindusettevõttena alates juulikuust Helsingi liini shuttle-laevadel Megastar ja Star klientidele võimalust tasuda ostude eest maailma suurima e-makselahendusega AliPay, millest enamus Eesti inimestest pole ilmselt kuulnudki. Ligi 870 miljoni kasutajaga AliPay peamine sihtrühm on üha kasvav Hiina turistide segment, kes sõidavad ka aina enam siinkandis laevadega.

“AliPay kasutuselevõtt on Tallinki järjekordne samm pakkumaks parimat teeninduskogemust üha kasvavale hulgale Aasia turistidele meie laevadel,” lausus Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene. “Hiina turist teeb sageli oma reisiotsuse just lähtuvalt sellest, kas sihtkohas on võimalik kasutada AliPay e-rahakotti ning seetõttu on ka iseenesestmõistetav, et me seda maksevõimalust pakume.”

Alates 1. juulist saab AliPay e-makselahendust kasutada kõikides Megastari ja Stari müügipunktides Tallinki kaupade ja teenuste eest tasumisel. Teistele Tallinki ja Silja Line laevadele laieneb AliPay kasutamise võimalus suve lõpuks.

Aasia turistid moodustavad Tallinki laevadel suuruselt neljanda reisijategrupi – aasta algusest on Tallinki laevadel reisinud juba üle 250 000 Aasiast pärit reisija. Kõige suurem kasv on olnud just Helsingi-Tallinna liinil, kus on tänaseks sõitnud juba ligi 45 000 aasialast enam kui eelmisel aastal.

“Aasia turg on Tallinki jaoks üha kasvava tähtsusega ning sealsed kliendid on meie pingutusi hinnanud – reisijate arvud laevadel on aasta aastalt jõudsalt kasvanud ning meid on korduvalt tunnustatud Hiina turismiauhindadega,” lausus Nõgene.

Mais võitis Tallink Aasia suurimal turismimessil Shanghais Hiina mainekaima turismiauhinna CTW Chinese Tourist Welcome Award innovatsioonikategooria kuldtaseme. 2016. aastal omistati Tallinkile teenuse kvaliteedi kategooria pronkstase.

AliPay on maailma suurim, 870 miljoni kasutajaga e-rahakoti teenuse pakkuja, mis kuulub enam kui 500 miljardi dollari suuruse väärtusega rahvusvahelisse kaubandusgruppi Alibaba. Alibaba gruppi kuuluvad lisaks Alipay makseplatvormile ka näiteks veebikaubamajad Alibaba ja AliExpress.

Alibaba Group’i asutas 1999. aastal Hiinas varem inglise keele lektorina töötanud Jack Ma, kelle eesmärgiks oli luua platvorm, millel paljud väikesed ärid saaksid võrdselt tegutseda.

AliPay klientidest valdav enamus – üle 600 miljoni – on täna Hiinas, kus AliPay vahendusel teostatakse hinnanguliselt pool kõikidest riigisisestest maksetest. Viimasel paaril aastal on AliPay laienenud lisaks Aasia turgudele ka Euroopas, USA-s ja Okeaanias.